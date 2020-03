Con l'arrivo della primavera inizia una nuova stagione per tutti i segni zodiacali. L'oroscopo del 20 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per voi. In questa giornata primaverile, i nativi dell'Ariete sono più socievoli del solito. Coloro che appartengono al segno del Toro devono fare i conti con le proprie emozioni contrastanti. Siete curiosi di scoprire come inizierà la stagione primaverile per il vostro simbolo zodiacale? Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni zodiacali giornaliere su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – È una giornata più socievole del solito ma con un nodo in gola che scioglierete solo a fine mese. Qualcosa turba i vostri pensieri, anche se in apparenza vi mostrate forti e distaccati. Scacciate queste nubi perché il vostro cielo astrale vi offre tante gratificazioni ma per averle dovete aspettare fine mese. Nel frattempo, distraetevi e godetevi la famiglia a tempo pieno. Ricaricatevi le pile dedicandovi a qualche hobby da fare tra le mura domestiche.

Toro – Nel vostro cuore ci sono delle emozioni discordanti, forse causate da situazioni reali o forse sono solo frutto della vostra mente. In quest'ultimo caso lasciate perdere queste sensazioni, perché a fine mese vivrete una fase ricca di sentimenti e di passione. In questa giornata evitate di cedere al pessimismo e distraetevi. Quello che vi tormenta si chiarirà e lo affronterete al meglio giorno dopo giorno.

Il vero problema della giornata è il vostro umore, perché potreste sentirvi scontenti e insoddisfatti o addirittura preoccupati.

Gemelli – In questo periodo non siete contenti di niente. In qualche caso avete ragione, specie se il partner vi trascura o non vi ascolta per niente. In altri casi, però, è solo un periodo di preoccupazione, accentuato da eventuali interferenze esterne e familiari, specie se in casa si discute di soldi.

Le coppie sbocciate da poco potrebbero avere il sospetto che la dolce metà stia combinando qualcosa di grosso. Entro fine mese saprete come sbrogliare la matassa. Non consolatevi a tavola e prendetevi cura di voi stessi. A fine mese queste nubi si dissolveranno e starete bene anche interiormente.

Previsioni di venerdì 20 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Per i sentimenti questa giornata parte in punta di piedi, senza grandi novità e forse senza grandi emozioni. In compenso, questo è un ottimo momento per riflettere, prendere decisioni importanti, guardare al futuro con uno sguardo concreto e pratico.

Nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare. I desideri detteranno legge, i sentimenti diventeranno più dolci e l'amore vi ruberà il cuore. L'unica cosa che in questo momento dovete fare è avere tanta pazienza. Ricordate che avete le energie sufficienti per gli impegni di questa giornata, non per tirare la corda. Basta poco, infatti, per mandarvi al tappeto. Per vedervi inarrestabili, bisognerà attendere il mese di aprile, quando grinta ed energia saliranno al top.

Leone – Questo è un buon momento per parlare con il partner, imparare a conoscervi meglio, approfondire i vostri reciproci progetti per il futuro.

Per i momenti intimi, invece, dovete attendere l’ultimo scorcio di aprile, che vi vedrà più partecipi e passionali. Insomma, ci sarà un momento per approfondire ogni aspetto del rapporto d'amore. Anche attraverso i social network saprete gestire bene i rapporti di lavoro. Se lavorate nella comunicazione, saprete ottenere ottimi incarichi. Qualcuno di voi potrebbe monetizzare l'impegno con maggiori introiti.

Vergine – Godetevi il vostro tempo libero e non pensate a questo periodo di restrizione. Cupido si farà attendere per un bel po' ma queste giornate primaverili saranno favorevoli per mettere le basi giuste per coronare il vostro grande sogno d'amore.

Inoltre, farete facilmente amicizia e amplierete il raggio dei contatti via social e, quindi, di conseguenza aumenterete le vostre possibilità di trovare l'anima gemella. Marzo, con l’approssimarsi della fine, si colorerà di passione. L'oroscopo vi consiglia di lavorare già da adesso sulla vostra sensualità.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Le coppie longeve che hanno dubbi o questioni in sospeso devono chiarire tutto il prima possibile. Anche se c'erano noia e abitudini, con la forza travolgente che avete nel cuore, riuscite a tenere in piedi la vostra relazione d'amore.

Le coppie fresche combattono questo periodo di restrizione con il potere del dialogo, della complicità. I cuori solitari che sognano l'amore della vita, devono iniziare a cercare anche sui social network. A fine mese qualche sentimento si raffredderà. Come tutte le cose belle anche la passione è destinata a spegnersi.

Scorpione – Questo potrebbe essere un periodo speciale per l'amore. Le storie che nascono adesso grazie ai social network vi regalano sensazioni straordinarie, vi sentite trascinare da un fiume in piena di amore e passione. L'oroscopo spera che questo periodo vi porti davvero quello che sognate.

Molte situazioni potrebbero andare bene. Tuttavia, l'energia non vi manca, ma potrebbe trattarsi di una forza di tipo fisico e non mentale. Infatti, il vostro punto debole del momento è la concentrazione, probabilmente carente a causa di questo periodo incerto.

Sagittario – Questo periodo potrebbe lasciarvi a secco di emozioni, passioni, intimità. Trascorrete questa giornata di venerdì tra contraddizioni e sbadigli, o tra rabbia e nervosismo. Momento poco favorevole per l'amore, soprattutto per chi vuole aprire il cuore al futuro e alla serenità. Con il passare dei giorni, riuscirete a trovare il modo di lasciarvi queste sensazioni destabilizzanti alle spalle e di aprirvi con fiducia all'amore e alla passione.

Occhio alla salute, soprattutto alle contratture muscolari, che potrebbero farvi sentire sottosopra per tutto il giorno.

L'oroscopo di venerdì 20 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In casa si respira aria di conflitti. Forse il problema è dovuto alle questioni esterne che non vi incoraggiano a mettere al primo posto l'amore, la famiglia, i figli. Alcune coppie si sentono trascurate e soffocate da questo periodo di restrizione. Ecco perché riescono a vedere il nero della vita, anziché il rosso dell'amore. A fine aprile le stelle vi tenderanno la mano e questa situazione potrebbe addirittura capovolgersi, favorendo l'attrazione fisica, la complicità, la sintonia emotiva e mentale.

Se, improvvisamente, vi è venuta voglia di fare sport, fatelo in casa. Con la salute non si scherza.

Acquario – Vi aspetta una fase un po' più serena e coinvolgente del solito. L'equinozio di primavera vi invita a eliminare pensieri negativi, dubbi e sospetti dalla vostra mente. I continui battibecchi e discussioni potrebbero appesantire la vita coniugale, familiare. Eppure non mancano occasioni per vivere emozioni romantiche, non fatevele scappare. A fine mese potrebbe arrivare una burrasca astrale che potrebbe danneggiare la vostra relazione d'amore. Attenzione al cibo, mangiare troppo non è un toccasana per la salute e non allevia le sofferenze.

Pesci – Questo periodo non vi offre moltissimo. Anzi, in qualche caso, potrebbe pure togliere il sorriso. Sappiate, però, che da un periodo di sofferenza potrebbe nascere qualche opportunità. Dovete prima affrontare tutte quelle emozioni destabilizzanti che avete nel cuore, solo così potete capire che cosa volete dalla vostra vita e che cosa vi aspettate da voi stessi. Dovete farvi forza e coraggio, presto vi lascerete questo periodo critico alle spalle. Golosità e insoddisfazione emotive vi spingeranno a instaurare un rapporto d'amore con il frigo e le dispense. Non dimenticate di esercizi fisici in casa.