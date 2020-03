Nel corso della giornata di giovedì 26 marzo 2020 la Vergine potrebbe subire un clamoroso 'flop' sul posto di lavoro, ma non sarà detta l'ultima parola. Purtroppo le cose non andranno meglio per il segno dello Scorpione, mentre per i nati del segno dell'Acquario alcuni problemi finalmente troveranno una adeguata soluzione. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di giovedì.

Leone innamorato

Ariete: ottimo l'ottimismo, ma sarà necessaria anche molta forza di volontà per affrontare più ore di lavoro consecutive.

Sarà bene fare del vostro meglio anche per ristabilire l'equilibrio di coppia.

Toro: dovrete sforzarvi di più per sopperire alcune lacune, spesso altrui, sul lavoro. Ovviamente dovrete avere sempre a disposizione la vostra grande autostima.

Gemelli: qualcosa si starà muovendo in ambito lavorativo, quindi sarà bene attendere i momenti favorevoli per sfruttare le vostre doti comunicative, soprattutto nel corso di un progetto con i colleghi.

Cancro: ci saranno molte distrazioni per voi. Al momento avete avuto molte delusioni, anche di stampo prettamente affettivo, perciò sentire un amico fidato e che vi stimi non potrà che sortire un buon effetto.

Leone: ottima giornata per l'amore e la passione, ma dovrete ancora lavorare molto sul dialogo e sulle aspettative che avete nei confronti di un amico o di un parente. Avrete modo di conoscerli più a fondo.

Relax per Bilancia

Vergine: probabilmente le vostre idee saranno le prime ad essere scartate sul lavoro, ma voi continuate a non demordere, soprattutto perché ci saranno delle rivalutazioni del tutto significative.

Bilancia: sarà una giornata di relax che potrete sfruttare anche per la cura di voi stessi. Lo stress ha messo a dura prova anche la vostra pazienza, perciò dovrete liberare la mente ed evitare i litigi il più possibile.

Scorpione: gli effetti negativi della vostra situazione lavorativa vi spingeranno a fare meglio e ad essere meno “sentimentali” e “passionali”. Ora sarà il momento della concentrazione e dell'autocontrollo.

Sagittario: sarete molto più energici rispetto ai giorni scorsi, ma date sempre e comunque un occhio di riguardo alla salute, ritagliando momenti di cura e di riposo utili per affrontare un lieve nervosismo.

Pesci in miglioramento

Capricorno: la famiglia sarà al centro della vostra attenzione, con molte iniziative interessanti che però richiederanno qualche sforzo di immaginazione da parte vostra. Sarà il momento di essere altamente creativi.

Acquario: risolverete alcune questioni legate alla burocrazia, e qualche ostacolo sul lavoro sarà facilmente superato. Avrete però qualche questione sentimentale in sospeso, vi toccherà occuparvene.

Pesci: avrete maggiore controllo della vostra attività lavorativa, quindi anche una consapevolezza più solida rispetto ai giorni scorsi. Purtroppo però il nervosismo non farà che aumentare.