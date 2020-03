L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 30 marzo al 5 aprile andrà ad approfondire i transiti planetari, puntando un riflettore sull'entrata di Venere in Gemelli e Marte in Acquario. L'astro dell'amore nella casa astrologica dei Gemelli acquisirà un potere affettuoso, vivace e intelligente. Così tutti i simboli zodiacali di Aria potranno vivere l'amore in modo più frizzante e ironico. Marte in congiunzione con Saturno equilibrerà l'amore al meglio nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore settimanale di aprile

Ariete: la nuova posizione di Marte dall'Acquario garantirà vitalità poiché in sinergia con Sole nel segno, che farà approfondire l'amore in maniera più energica. Luna sarà vostra alleata già da lunedì ed elargirà un modo di amare più curioso e frizzante, anche se meno impetuoso.

Toro: una tensione latente potrebbe offuscare la relazione a due a causa di Marte in quadratura a Venere che sprigionerà attriti. Ma già da martedì la situazione migliorerà e Luna a metà settimana garantirà sensazioni più avvolgenti e romantiche.

Gemelli: Luna nel segno già da lunedì renderà l'amore molto intuitivo, curioso e riflessivo. Poco aperti a vivere le emozioni di coppia, tenderete a a sprigionare una sensibilità sbarazzina anche se poco passionale. Marte e Venere in compenso cercheranno di fronteggiare il tutto, sprigionando da martedì in poi una carica sensuale e frizzante.

Cancro: Luna splenderà per voi nel segno a metà settimana e garantirà momenti di grande coinvolgimento emotivo.

Sarete più propensi a vivere gli affetti in maniera romantica, beneficiando di momenti magici tutti da approfondire nel vostro "nido d'amore". L'amore sarà in netta ripresa, approfittatene.

Leone: lunedì e martedì l'astro d'argento sarà in posizione favorevole dai Gemelli e il sentimento si miscelerà al pensiero, creando un mix molto intuitivo e sensibile. Attenzione a Marte e Saturno opposti che potrebbero sprigionare una tendenza a discutere, a pronunciare offese taglienti.

Vergine: le sensazioni diventeranno un po' tese lunedì a causa di Luna in quadratura che potrebbe un po' indurire i sentimenti. Anche Venere stringerà una quadratura un po' capricciosa per i sentimenti. Per fortuna potrete contare sulla presenza di Luna nel segno domenica che acuirà una sensibilità più ricettiva e intuitiva.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in coppia sarete più amabili e perspicaci, grazie all'influenza dell'astro d'argento posizionato in Gemelli nelle giornate di lunedì e martedì. Marte assumerà una posizione più prestigiosa per l'amore poiché vi caricherà di charme e fascino.

Anche Venere sorriderà all'amore da sabato in poi, quindi non avrete nulla da temere in coppia.

Scorpione: Marte in quadratura da martedì in poi cercherà di rendere le sensazioni a due molto impulsive poiché un'irrequietudine ribelle non vi farà accettare restrizioni. Venere sabato sdrammatizzerà il tutto con un'autoironia simpatica e affettuosa.

Sagittario: Sole splenderà per voi dall'Ariete e garantirà vitalità per tutta la settimana. Un po' confusi dagli influssi mercuriani e nettuniani derivanti dai Pesci, potreste essere indecisi sul da farsi ma ci penserà Luna a schiarirvi un po' le idee soprattutto nel weekend.

Attenzione sabato alla nuova posizione di Venere un po' tesa per i sentimenti.

Capricorno: Marte nella giornata di martedì passerà in Acquario e allenterà un po' la tensione amorosa provocata dall'opposizione dei Nodi lunari che riproponevano collegamenti dolorosi con le esperienze sentimentali passate. Giove, Venere, Mercurio e Nettuno brilleranno per voi e garantiranno bei momenti piacevoli a due. Attenzione solo a una Luna in opposizione a metà settimana che potrebbe provocare tristezza.

Acquario: Marte entrerà nel segno martedì e rafforzerà la vostra sicurezza al punto tale da farvi passare all'azione in maniera intrepida, pur di concretizzare i sogni tenuti in cantiere.

Sarete più determinati e anche molto originali in coppia, beneficiando sia di Luna che di Venere preziosi per l'amore.

Pesci: a inizio settimana Mercurio sarà in quadratura con Luna e le emozioni potrebbero soffocare il raziocinio, sprigionando una mancanza di comunicabilità nociva per la copia. Purtroppo Venere sarà in quadratura nel weekend e potrebbero sorgere dei litigi con la persona amata.