La curiosità non conosce limiti nell'Oroscopo di mercoledì 4 marzo. I pensieri corrono veloci, grazie alla presenza di Luna in Gemelli che regala nuove energie tutte da investire nelle sfere vitali con un ritrovato entusiasmo. Non solo i Gemelli ma anche Ariete, Leone, Acquario e Bilancia tendono tuttavia a vivere i sentimenti in maniera molto razionale, forse per paura di soffrire. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Sensibilità lunare nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: alcune scelte devono essere fatte con maggiore consapevolezza e da queste decisioni ne va anche il vostro futuro.

Attenzione a non essere avventati sia sul lavoro che in amore, ci sono tante strade da intraprendere ma scegliete quella giusta basandovi sull'aiuto di Mercurio.

Toro: un po' scoraggiati e stanchi, cercate di ritrovare nuove energie attraverso una riflessione consigliata da Plutone in Capricorno che invoglia a reagire alle avversità con coraggio. Sul lavoro occorre molta diplomazia per emergere con successo. Nuovi incontri sono alle porte per voi single e voi in coppia potreste ricontattare vecchi amori.

Gemelli: la mente diventa più versatile con Luna nel segno che sprigiona pensieri curiosi e molto frizzanti. Impegnatevi con entusiasmo in amore per cogliere al volo alcune situazioni imprevedibili che migliorano la sfera affettiva. La vicinanza di Urano si fa sentire e innesca evoluzioni più rivoluzionarie e inaspettate. In ambito lavorativo, non mancate di originalità per emergere.

Cancro: non fidatevi di una persona che si fa viva solo per avere piaceri da voi.

Sono in arrivo delle telefonate o una notizia circa una relazione amorosa rimasta in sospeso che si sblocca con un colpo di scena. Siate prudenti anche sul lavoro.

Leone: Luna elargisce splendide sensazioni dal domicilio astrologico dei Gemelli. Tendete a idealizzare i sentimenti che provate applicando una curiosità lucida che trasforma l'approccio sentimentale puntando più sul pensiero che sulla sensualità.

In ambito lavorativo, non siate irrequieti.

Vergine: buone le collaborazioni sul lavoro che svolgete con serietà e competenza. Venere pone degli interrogativi sull'amore, chiedendovi se siete disposti ad arginare un modo di amare molto impulsivo che vuole concretizzare i sogni con immediatezza, senza pazientare oltre.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore sdrammatizzate le situazioni pronunciando le parole giuste al momento giusto. Luna è favorevole anche se filtra i sentimenti con la ragione, ma sprigiona nuove idee e amplia la mente a 360° facendovi approfondire nuovi orizzonti anche sul piano professionale.

Scorpione: attenzione sul lavoro a non fidarvi di gente pettegola che vuole mettervi in difficoltà. In amore state raggiungendo un buon equilibrio voi in coppia mentre voi alla ricerca dell'anima gemella potete approfittare delle novità elargite da Mercurio in posizione favorevole, a patto che conteniate un eccessivo nervosismo.

Sagittario: sul lavoro cercate di avere fiducia in voi stessi, solo così potete avere ottimi risultati. In amore, arrivano buone notizie ma non dovete essere polemici. Se proprio non resistete, chiedete un chiarimento risolutivo.

Capricorno: in amore Plutone e Saturno nel segno fanno sì che siate molto esigenti.

Guardate oltre la superficialità degli affetti, scavando in profondità e analizzando le sensazioni nel dettaglio. Attenzione però a non lasciarvi prendere da dubbi infondati. Magari chiedete un chiarimento che spazzi via le vostre incertezze. Buono il lavoro.

Acquario: in amore tendete a gestire le emozioni in maniera troppo razionale, seguendo un influsso lunare dai Gemelli che forse vi fa creare un certo distacco dal sentimento per paura di soffrire. Cercate di essere più aperti e tolleranti, gli astri sono dalla vostra parte e proteggono la sfera affettiva. Sono in arrivo delle novità in campo professionale.

Pesci: in amore così come nei confronti delle amicizie, dovete spiegarvi meglio e arginare eventuali malintesi. Sono in arrivo splendidi momenti per voi single mentre voi in coppia dovete mettere fine ad alcune situazioni prima che prendano una piega irreparabile. Sul lavoro fate colpo sulle persone che contano.