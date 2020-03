Venerdì 6 marzo 2020 troviamo sul piano astrale la Luna transitare in Leone, mentre il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro. Plutone, Saturno, Marte e Giove permarranno in Capricorno come Nettuno, Mercurio ed il Sole rimarranno stabili in Pesci. Infine Urano e Venere continueranno il loro transito in Toro. Oroscopo favorevole per Leone ed Ariete, meno conciliante per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: intuitivi. Si prospetta una giornata favorevole per i nativi, specialmente nel settore professionale, dove la giusta intuizione favorirà l'andamento dei lavori in essere.

2° posto Ariete: shopping. Con lo spostamento di Venere nel segno successivo del Toro, i nativi vorranno e potranno concedersi una sessione di shopping, relegando al momento in secondo piano ogni faccenda di cuore.

3° posto Toro: focosi. Nel focolare domestico la scintilla della passionalità potrebbe tornare ad ardere questo venerdì, dono gradito della congiunzione Venere-Urano nel segno in netto contrasto con la Luna felina.

I mezzani

4° posto Sagittario: briosi. Il tono umorale odierno in casa Sagittario sarà presumibilmente ottimo, grazie al Luminare femminile posto nel loro Elemento, e ciò li aiuterà a fare una buona impressione mentre si appresteranno a conoscere nuove persone.

5° posto Pesci: sereni. Il clima in coppia avrà buone chance di volgere al bello durante questa giornata, dopo le burrasche emotive dei giorni precedenti, quindi sarà bene cogliere la palla al balzo dedicando le giuste attenzioni al partner.

6° posto: Scorpione: routine. Venerdì senza infamia ne lode quello che potrebbero vivere i nati del segno, i quali farebbero bene a dedicare alle attività procrastinate durante l'ultimo periodo in modo da smaltire gli arretrati pratici.

7° posto Bilancia: straniti. Qualcosa potrebbe far storcere il naso ai nati del segno, come un atteggiamento o una frase di un amico, e ciò sarà un pensiero ridondante nel giorno che precede il weekend.

8° posto Capricorno: umore flop. Imbronciati e con poca voglia di sbracciarsi, potrebbero essere molti i nativi che sceglieranno di prendersi un giorno di ferie dall'ambiente professionale.

9° posto Gemelli: gelosi.

Malgrado le motivazioni latitino, i nati Gemelli saranno presumibilmente pervasi dall'avverso sentimento della gelosia verso l'amato bene. Lavoro in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: stress. Le molteplici attività pratiche e lavorative che graveranno probabilmente sul groppone nativo quest'oggi metteranno a dura prova la loro stabilità emotiva, con l'inevitabile sopraggiungere dello stress.

11° posto Cancro: distratti. Riuscire a mantenere la doverosa concentrazione nell'ambiente lavorativo potrebbe risultare un'ardua impresa per i nati del segno questo venerdì. Rinviare le mansioni meno urgenti risulterà una saggia idea.

12° posto Acquario: letargici. Venerdì dove i nati Acquario potrebbero aver bisogno di riorganizzare pensieri ed idee nella quiete solitaria, quindi saranno in molti che prediligeranno staccare la spina dalla quotidianità.