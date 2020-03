Domenica 8 marzo 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare in Leone, mentre Saturno, Plutone, Giove e Marte saranno nel segno del Capricorno. Nettuno ed il Sole permarranno nell'orbita dei Pesci, come Mercurio che continuerà il suo moto in Acquario. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro, mentre Venere ed Urano resteranno sui gradi del Toro.

Oroscopo favorevole per Toro e Bilancia, meno entusiasmante per Gemelli e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: finanze top. Il settore economico dei nativi dovrebbe navigare in acque chete, grazie al meraviglioso sestile formato tra Mercurio in Acquario ed il duetto Venere-Urano nella loro orbita.

2° posto Leone: lavoro top. Le faccende professionali avranno presumibilmente una marcia in più, specialmente per i nati nella seconda e terza decade, oramai liberi dalla retrogradazione mercuriale opposta.

3° posto Bilancia: briosa. Umore alle stelle quello che si prospetta per i nati del segno, dono gradito dell'angolazione favorevole del Luminare femminile. Lavoro in stand-by.

I mezzani

4° posto Sagittario: sorprese. Le native del segno, per la Giornata Internazionale della Donna, avranno buone chance di essere stupite, in positivo, dal partner, che le delizierà con regali azzeccati e cene in locali esclusivi.

5° posto Ariete: sereni. Dopo le burrasche emotive dei giorni precedenti, ecco che questa domenica i nati del segno potranno probabilmente riassaporare il gusto di un clima sereno nel focolare domestico.

6° posto Capricorno: affettuosi. Domenica i nati Capricorno potrebbero mettere le faccende di cuore al primo posto, rendendosi, come piacevole conseguenza, affettuosi col partner che apprezzerà la loro galanteria.

7° posto Vergine: straniti. Qualcosa non girerà presumibilmente per il verso giusto nell'ambiente lavorativo, tanto da suscitare una certa perplessità nei nati del segno. Verso sera, fortunatamente, avranno le idee più chiare in merito all'accaduto.

8° posto Gemelli: relax. 24 ore in cui i nativi desidereranno chiudere il mondo circostante fuori dall'uscio di casa per dedicarsi al relax più assoluto, sebbene partner ed amici proveranno invano a coinvolgerli in eventi mondani.

9° posto Acquario: fiacchi. Le energie verranno probabilmente meno in questa giornata, facendo optare parecchi nati Acquario per procrastinare le attività pratiche meno impellenti a data da destinarsi.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: oziosi. La voglia di darsi da fare latiterà in casa Pesci e tale mood ozioso non andrà molto a genio ai familiari ma anche - per chi lavora - ai superiori, i quali potrebbero richiamarli all'ordine.

11° posto Cancro: amore flop. Il clima in coppia risentirà probabilmente delle molteplici asperità planetarie in onda questa domenica. Da rinviare ogni discussione chiarificatrice col partner perchè avrà poche possibilità di riuscire nell'intento.

12° posto Scorpione: fuori giri. La Luna, prima in Leone e nelle ultime ore in Vergine, non risulterà un Astro conciliante per i nativi che potrebbero avvertire un senso di spaesamento, prodigandosi molto ma ottenendo ben poco.