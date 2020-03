L’Oroscopo di domani, 25 marzo, ci svela quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco. Per la giornata di mercoledì amore e lavoro andranno alla grande per i segni di Terra, mentre alcuni segni di Acqua vivranno dei momenti irrequieti in amore. Baciati letteralmente dalla fortuna saranno il Sagittario e il Cancro. Approfondiamo, dunque, le previsioni astrologiche [VIDEO] di mercoledì.

Amore a gonfie vele per il Toro, fortuna dalla parte del Cancro

Ariete: la giornata del 25 marzo sarà da ricordare per il segno di Fuoco che in questo momento deve risolvere delle questioni spinose di lavoro.

I pensieri intrusivi non faranno che aprire la porta a malcontento e liti in famiglia.

Toro: in un momento storico in cui gli affetti sono fondamentali, alcuni segni di Terra come Toro sembrano confidare molto nei sentimenti. Per il secondo segno zodiacale la giornata di mercoledì sarà caratterizzata dal dialogo con il partner e tante coccole.

Gemelli: favorito il lavoro da casa per questo segno ma attenzione a dedicare il giusto spazio alle persone care. Qualcuno in famiglia potrebbe avere da ridire su una vostra scelta.

Cancro: l’oroscopo del 25 marzo premia questo segno materno e sempre alla ricerca di certezze. Il Cancro riuscirà ad assaporare ogni momento passato con le persone care, un figlio, un partner, un genitore. E’ arrivato il momento di dedicarsi alle vere passioni o riscoprire quelle vecchie o abbandonate, avendo anche la salute dalla sua parte.

Lavoro nei pensieri del Leone

Leone: problemi professionali anche per il segno più orgoglioso dello zodiaco, talmente annoiato da non riuscire ad impegnarsi in alcuni progetti di fondamentale importanza.

Vergine: la Vergine potrà contare su una persona fidata in grado di ascoltarla e farle aprire il cuore. Finalmente un po' di pace sul fronte sentimentale ma più noie sul lavoro.

Bilancia: l'isolamento forzato accenderà la passione anche per il segno più diplomatico dello zodiaco, desideroso di potersi confidare con il partner. Bene il lavoro ma senza eccessi.

Scorpione: per questo segno sarà una giornata nera, si dovrà fare attenzione ad un partner troppo esigente.

Il rischio è di litigare inutilmente per questioni futili.

Sagittario al top, pensieri per l'Acquario

Sagittario: l'impetuoso segno di Fuoco avrà voglia di scoprire delle novità o rimettersi in gioco su qualche progetto che aveva accantonato. In ogni caso la fortuna lo assisterà sia sul lavoro che in amore.

Capricorno: sentimenti in primo piano anche per il segno di Terra, che però con la sua solita razionalità sembrerà più coinvolto dal lavoro e dagli impegni che non è possibile rimandare. Almeno in serata siate più dolci.

Acquario: una convivenza forzata potrebbe far nascere molti dubbi all’Acquario.

Per uno dei segni più affidabili dello zodiaco è arrivato il momento di pensare davvero a quello che desidera e farne tesoro per il futuro.

Pesci: decisamente ko la giornata del 25 marzo per i Pesci, soprattutto in amore. La sensibilità che contraddistingue il segno ci metterà lo zampino per farli sentire soli e incompresi. Per fortuna sul lavoro riusciranno a dare il meglio di sé stessi.