Con la fine del mese di marzo, ormai imminente, molti segni potranno contare su opportunità lavorative importanti. Nella giornata di domenica 29 marzo Capricorno e Pesci avranno voglia di realizzare nuovi progetti. Per il Toro si prospettano giornate all’insegna dell’amore e della fortuna: Venere nel segno riporta sensualità e romanticismo, sentimenti che ultimamente erano stati accantonati. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni, con relativa classifica in ordine decrescente.

Dalla dodicesima alla nona posizione

12° posto: Leone - il segno, dominato dal Sole, ultimamente si è trovato a doversi scontrare con il partner. Molti Leoni infatti, negli ultimi giorni, sentono un maggior bisogno di essere al centro dell'attenzione, necessità che non è stata soddisfatta a molti. Il consiglio è quello di non pretendere determinati comportamenti da chi vi circonda e cercare, almeno momentaneamente, di capire la logica nascosta dietro ad alcune azioni. Sfruttate questi giorni per sviluppare maggiormente le vostre abilità innate.

11° posto: Scorpione - la settimana non si chiude nel migliore dei modi, siete particolarmente nervosi e non sopportate le continue lamentele di chi vi circonda. Allontanatevi dai pensieri negativi, coltivate le vostre passioni e cercate di organizzare il tempo per renderlo il più produttivo possibile. La nostalgia che in questi giorni vi coglie potrebbe essere una buona spinta per riprendere abitudini abbandonate da tempo.

10° posto: Vergine - nella giornata di domenica avrete una sensazione di fastidio, infatti potreste ritrovarvi a pensare al lavoro e a tutte le cose che avete sopportato e non condividete. Prendete questo periodo come un’opportunità per meditare su quale sia la scelta migliore per la vostra vita e per ricaricare le energie. Fate un bagno rilassante e dedicatevi alla lettura, ne gioverà il vostro corpo e anche lo spirito.

9° posto: Acquario - Saturno nel segno vi farà sentire leggermente stanchi e intrappolati in una continua corsa contro il tempo. Da questa sensazione di fatica, però, nascerà una maggiore consapevolezza di voi stessi e dei vostri pregi. L’Acquario riesce sempre a fronteggiare al meglio le difficoltà: le vostre infinite risorse vi permetteranno di superare anche queste giornate sottotono.

Dall'ottava posizione alla quinta

8° posto: Gemelli - ultimamente non vi sentite molto bene, c’è chi ha avuto dolori e spossatezza. Questo segno d'Aria non è mai completamente rilassato e la mente non smette mai di lavorare: sforzatevi di avere almeno un momento di totale relax e libero dai pensieri.

L’empatia, che a volte sembra mancare al segno, potrebbe portare le persone ad allontanarsi e a creare un’idea sbagliata di voi.

7° posto: Sagittario - il nono segno dello Zodiaco, governato da Giove, conferisce ai nati sotto questo astro il desiderio costante di ampliare le proprie conoscenze. Non lasciatevi prendere dallo sconforto: terminato questo momento difficile (e di giuste restrizioni) si apriranno nuovi orizzonti e sarà piacevole riscoprire quella gioia fanciullesca che caratterizzava le prime scoperte. Gli innamorati potranno contare sulla vicinanza del partner.

6° posto: Cancro - finalmente avete ben chiaro chi siete e cosa volete raggiungere nella vostra vita.

Il 2019 è stato un anno molto difficile per il segno, soprattutto la parte finale. Anche se il 2020 ha molte sorprese in serbo per voi, il periodo di rinascita definitivo inizierà in estate. Alcuni potrebbero ricevere una proposta di matrimonio da tempo sperata. Per chi è genitore l’ideale sarebbe trascorrere la domenica in compagnia dei propri figli, magari guardando un film.

5° posto: Ariete - il 2020 è decisamente l'anno di questo segno di Fuoco, ciò nonostante la domenica porterà alcuni turbamenti in famiglia. In particolare alcuni di voi dovranno saper dare forza a chi è più sensibile e ultimamente soffre di sbalzi d'umore.

Oltre la pazienza e la forza che dovranno essere vostre alleate, alcuni saranno distratti da preoccupazioni economiche. Moderate le spese.

Dalla quarta alla prima posizione

4° posto: Bilancia - Il segno che viene influenzato da chi lo circonda, domenica non avrà grandi preoccupazioni. Vi piace tenere equilibrio e pace, a volte le vostre decisioni però vengono prese come sentenze e ciò fa storcere il naso a chi non accetta imposizioni. Cercate di evitare anche piccoli scontri che potrebbero nascere per questi motivi. Il vostro grande cuore saprà portare spensieratezza alle persone a voi care.

3° posto: Pesci - Nettuno, che resterà in Pesci per molto tempo, farà dischiudersi delle grandi opportunità per i nati tra il 20 febbraio e il 20 marzo.

Gli appartenenti al segno vedranno accrescere alcuni dei loro pregi: l'altruismo porterà molti a voler intraprendere un percorso nella medicina. L'immaginazione e la sensibilità permetteranno di creare opere artistiche decisamente uniche.

2° posto: Capricorno - c’è molta voglia di cambiamenti per il segno, alcuni potrebbero decidere di rivoluzionare completamente il proprio look. Marte e Giove fanno infuocare il decimo segno dello Zodiaco, la vostra testardaggine e intelligenza porterà le persone a non dubitare delle vostre intuizioni. Aumenta la voglia di sentirsi in forma e prendersi cura del proprio corpo, alcuni potrebbero cambiare dieta prediligendo cibi più green.

1° posto: Toro - esplode la passione per il Toro, Venere nel segno porta romanticismo e passione, sentimenti che erano stati momentaneamente accantonati. Ritorna anche la voglia di essere produttivi: alcuni intraprenderanno nuovi percorsi, altri sapranno riprendere le redini di attività già avviate e che non stavano andando nel verso giusto. Urano porta tanta creatività e inventiva.