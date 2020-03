Le previsioni astrali della settimana da lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo 2020 vedranno, secondo l'Oroscopo, sette giorni di grande fortuna per i nati sotto i segni zodiacali di Vergine e Leone: i primi vivranno una settimana molto intensa per quanto riguarda l'aspetto sentimentale, i secondi saranno favoriti nell'ambito lavorativo. Il mese di marzo, invece, non inizierà in maniera entusiasmante per Toro e Acquario.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): inseguite i vostri sogni perché in questi sette giorni si realizzeranno parecchi dei vostri desideri, soprattutto nel mondo professionale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): i litigi con il/la vostro/a compagno/a sembrano durare inaspettatamente più di quanto voi avevate previsto. Cercate di fare qualcosa per farvi perdonare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ci potrebbe essere in questa settimana il doloroso addio di una persona a cui tenete davvero molto.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il carico di lavoro dei giorni scorsi inizia a farsi sentire e in questa settimana sarete piuttosto scarichi e privi di energie.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): sul lavoro vedrete le vostre aspettative deluse dal fatto che il tanto atteso avanzamento di carriera verrà affidato ad un collega, anziché a voi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): staccare la spina dalla routine quotidiana non può far altro che bene, ma attenzione a non trascurare troppo impegni professionali e affari importanti.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sperate in un incontro con una persona che vi piace ma le vostre potrebbero rivelarsi soltanto illusioni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): amministrate bene le risorse finanziarie per evitare di finire con il conto in rosso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): le amicizie vanno coltivate continuamente altrimenti in futuro rischierete di perdere persone fondamentali per la vostra esistenza.

La settimana per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): litigi in famiglia e difficoltà sul lavoro potrebbero mettere in crisi la vostra pazienza. Sarà bene mantenere il controllo della situazione per non creare problemi irreversibili.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): l'amore del partner si farà sentire in tutta la sua forza prorompente. Sorprese e gradite novità accompagneranno la vostra vita di coppia in questa settimana.

Toro (21 aprile – 20 maggio): il mese di marzo per voi non è iniziato alla grande ma non c'è da scoraggiarsi o abbattersi. La situazione astrale migliorerà a partire dalla prossima settimana.