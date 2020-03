Le previsioni astrali di domani, martedì 3 marzo 2020, annunciano che i due segni più fortunati della giornata saranno quelli di Scorpione e Sagittario: entrambi, infatti, andranno incontro a 24 ore molto positive rispettivamente per il lavoro e per l'amore. Ottima giornata anche per il Toro, alle prese con grandi successi.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): qualche problema di lavoro vi potrebbe aver portato in una fase di angoscia e sfiducia nei confronti del mondo intero.

A breve le cose si sistemeranno grazie all'aiuto di un amico.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): giocare troppo con la fantasia e l'immaginazione può essere anche bello, ma alla lunga può causare disillusioni e frustrazione per le speranze mancate.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): si consolida sempre di più la relazione sentimentale con il partner. Per i single, è arrivato il momento di dare una scossa alla vostra vita.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): imparate a non giocare con i sentimenti altrui se non volete ferire una persona a cui siete legati da un profondo affetto emotivo.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): controllate le emozioni e gestite l'ansia da prestazione per affrontare un colloquio di lavoro che potrebbe essere decisivo per il vostro futuro professionale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): avrete ereditato dai vostri genitori grandi valori e doti che però state trovando difficoltà a mettere in pratica. Siate più caparbi e determinati nel realizzare ciò che amate.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): assecondare sempre il vostro partner, se da un lato può servirvi ad evitare litigi inutili, dall'altro vi metterà in uno stato di continua e costante sottomissione al/alla vostro/a compagno/a.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): usate prudenza negli affari per evitare di intraprendere una strada sbagliata, oppure di fare un investimento economico fin troppo azzardato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): questa giornata vi permetterà di realizzare tutti i vostri progetti lavorativi, garantendovi anche un buon risultato in termini di guadagno.

Il 3 marzo per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): gli amici si vedono nel momento del bisogno, ma purtroppo proprio adesso che ne avreste necessità potreste essere lasciati da soli da qualcuno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): l'eccessiva sensibilità alle volte può rappresentare un difetto e un punto a vostro sfavore. Plasmare il vostro temperamento potrebbe servirvi ad evitare batoste future.

Toro (21 aprile – 21 maggio): prosegue il momento di grazia per quanto riguarda i vostri affari.

State inanellando un successo dietro l'altro. Sembra che nessuno possa fermarvi.