Le previsioni astrali della giornata di mercoledì 4 marzo, vedono una buona fortuna per il Sagittario: per i nati sotto questo segno, infatti, sono previste, secondo l'Oroscopo, numerose novità e piacevoli cambiamenti. Troppi dubbi, invece, per i Gemelli che dovranno dare delle priorità a cose e persone.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): lo stato di salute è in lieve miglioramento ma, nonostante questo, cercate di non fare sforzi eccessivi che potrebbero portare ad una possibile ricaduta.

Sarà ideale il riposo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): dovrete affrontare un periodo di tensioni nella vita di coppia a causa di alcuni vostri comportamenti sbagliati nei confronti del partner.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): sarà per voi una giornata ricca di piacevoli cambiamenti: in particolare saranno 24 ore eccellenti per spostamenti e contatti umani. Non rimandate nulla al futuro: le vostre intuizioni sono quelle giuste.

L'oroscopo per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Guardatevi bene da un falso amico che fa con voi il doppio gioco per cercare di ottenere vantaggi e utilità dal vostro stretto rapporto.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): dedicate tempo solamente alle cose che vi interessano davvero e alle persone che meritano le vostre attenzioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): questa sembra una giornata un poco sconclusionata, soprattutto a partire dalle ore mattutine. State aspettando una notizia che tarderà ad arrivare e ciò vi porterà molta ansia.

Le previsioni per i segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): in amore dovrete mettere dei punti fermi, altrimenti rischierete che il partner approfitti della vostra eccessiva sensibilità e bontà d'animo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): siate più pazienti e disponibili nei confronti del partner se volete evitare inutili polemiche e discussioni che potrebbero farvi litigare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sarete agitati fin dal primo mattino. Non è il caso di agire con fretta e sollecitudine, né di precipitare situazioni che, invece, avranno bisogno del loro tempo prima di maturare.

Il 4 marzo per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): nel lavoro il consiglio è quello di armarvi di molta calma. Vi trovate in una situazione in cui vorreste mollare tutto e scappare via, ma - invece - per il vostro bene dovrete resistere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): lo stress professionale inizia a farsi sentire e sarebbe opportuno prendersi una pausa dal lavoro per non appesantire eccessivamente il vostro benessere psico-fisico.

Toro (21 aprile – 21 maggio): cercate di distrarvi per non pensare ad una delusione del recente passato. In serata prendetevi un momento tutto per voi.