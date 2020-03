Con l'arrivo del mese di marzo sorge spontaneo chiedersi cosa succederà a livello astrologico. Approfondiamo quindi cosa dicono le stelle su amore, lavoro e salute per il segno della Bilancia, ma anche quali sono gli accorgimenti per vivere nel migliore dei modi il periodo compreso fino 31 marzo 2020.

Nell'ultimo periodo ci sono stati dei momenti di tensione per il segno, caratterizzati anche da alcuni cambiamenti. È stato necessario ritrovare un nuovo equilibrio, impedito soprattutto da alcune problematiche che hanno creato ansia.

A livello sentimentale alcune coppie hanno dovuto risolvere delle tensioni. Inoltre delle preoccupazioni hanno riguardato la famiglia.

Predizioni astrali del mese di marzo per il segno zodiacale della Bilancia

In questo mese di marzo, le tensioni accumulate nell'ultimo periodo peseranno ancora. È ancora troppo presto per pensare ad un recupero, anche se è la situazione potrebbe migliorare alla fine del periodo. Molte saranno le esigenze cui far fronte, pertanto dovrete impegnarvi per poter gestire il tutto, senza però stancarvi troppo.

Questo è un periodo in cui bisognerà stare particolarmente attenti, perché le preoccupazioni potrebbero aumentare e la terza settimana del mese.

Un momento di forza ci sarà poi nel successivo mese di aprile, quando la stanchezza potrà essere superata. In campo amoroso Venere inizia un buon transito in questo periodo, sono quindi in arrivo delle buone notizie. Per quel che riguarda il settore professionale, potrebbero esserci delle spese impreviste.

Approfondiamo di seguito nel dettaglio l'Oroscopo che riguarda il settore amoroso e lavorativo per i nati Bilancia.

Oroscopo marzo: amore e lavoro della Bilancia

In campo amoroso, in questo terzo mese dell'anno, con Saturno in aspetto strano, non sarà semplice organizzare delle situazioni. In questo periodo sarà difficile comunicare con il partner e non sarà semplice poter chiarire discutere alcune situazioni.

Chi desidera fare progetti importanti, forse deciderà di rimandare il tutto ai prossimi mesi, quando la situazione sarà migliore. Nel successivo periodo di aprile, poi, chi avrà superato delle difficoltà precedenti, potrà finalmente guardare avanti.

A livello lavorativo, chi lavora in un'azienda da tempo, dovrà cercare di fare delle scelte per salvaguardare la propria posizione ed evitare delle discussioni. Gli accordi concordati nei mesi precedenti potrebbero essere rivisti, in modo che sistemiate la vostra posizione a livello lavorativo. Nel successivo mese di aprile, con Marte in ottimo spetto, potrebbero arrivare delle belle proposte da valutare.