L'Oroscopo di domani lascia presagire una giornata interessante per i Pesci, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbero ottenere importanti successi. Inizia per il Cancro un recupero in amore, mentre il Toro potrebbe vivere una giornata sottotono in tal senso. Polemici i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 10 aprile 2020 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 10 aprile 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: è un momento interessante per il segno che riscopre la passione e il romanticismo e si dedica con energia ai rapporti sentimentali. Bene il lavoro.

Toro: un oroscopo faticoso si riflette sul segno e lascia presagire una giornata ricca di tensioni ed agitazioni. La gelosia potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, qualcuno potrebbe prendere decisioni drastiche.

Gemelli: l'oroscopo di venerdì 10 aprile lascia prevedere una giornata interessante per quanto riguarda il lavoro.Tuttavia il vostro atteggiamento polemico ed ipercritico potrebbe rappresentare un ostacolo.

Cercate di limitare le polemiche. Serenità ed amore.

Cancro: un quadro astrale vantaggioso si riflette sul segno, è una giornata ricca di emozioni soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Migliora la qualità dei rapporti interpersonali e familiari. Bene il lavoro.

Leone: durante questa giornata potrebbero nascere dei contasti all'interno dei rapporti sentimentali, cercate di mantenere la calma ed evitate le critiche a priori.

Alti e bassi in ambito lavorativo, dove potrebbero nascere delle tensioni.

Vergine: durante questa giornata i nativi del segno avvertiranno una gran voglia di evadere e sentirsi liberi. Cercate di riposare la mente e tenervi occupati per non pensare. Le stelle consigliano di praticare dell’attività fisica o esercizi di meditazione, come yoga o pilates.

Bilancia: a causa degli influssi contrastanti di Mercurio questa potrebbe rivelarsi una giornata sottotono per il segno, che soprattutto dal punto di vista fisico potrebbe risentire di un calo di energie.

Alti e bassi per quanto riguarda gestione dei rapporti interpersonali e l’amore.

Scorpione: l’oroscopo del 10 aprile lascia prevedere una giornata valida per il segno che potrebbe mettere a punto degli importanti progetti per il futuro. Dalla giornata di sabato 11 Mercurio è in posizione vantaggiosa e aiuta ritrovare l’energia e a recuperare per quanto riguarda il fisico.

Sagittario: questa potrebbe essere una giornata faticosa per il segno. Qualcuno infatti potrebbe pensare di approfittare del vostra generosità e del vostro buon cuore, allontanate da voi gli approfittatori e dedicatevi alle persone che vi dimostrano rispetto e fiducia.

Capricorno: è un momento vantaggioso per il segno che ritrova l’energia e la positività. Questa giornata potrebbe portare delle opportunità per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma sarebbe bene valutare con attenzione ogni nuova possibilità. Bene l’amore.

Acquario: questa giornata potrebbe rivelarsi faticosa dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie o accusare lievi fastidi fisici, meglio evitare gli sforzi. Alti e bassi in amore.

Pesci: l'oroscopo del 10 aprile lascia presagire una giornata interessante per il segno. E' un buon momento per quanto riguarda il fisico, la voglia di fare non manca e può portare al raggiungimento di importanti successi lavorativi.

Serenità in amore.