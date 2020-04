L'Oroscopo del giorno 18 aprile è pronto ad analizzare il probabile andamento astrale di questo sabato. In evidenza, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, soprattutto le previsioni zodiacali su amore e lavoro per i sei segni da Bilancia a Pesci.

Iniziamo subito a segnalare in questo primo giorno di weekend il Sole in quadratura a Saturno in Acquario e la positiva presenza della Luna in Pesci, in programma già da venerdì 17 aprile precisamente alle ore 20:29. Sempre parlando di astrologia, occhi puntati sull'imminente cambio di settore del Sole: la stella della Terra si prepara a lasciare il segno dell'Ariete per entrare, questa prossima domenica 19 aprile, nel segno del Toro.

Per quanto riguarda i segni più fortunati, in base alle ottime effemeridi di riferimento, su tutti spiccano Bilancia e Pesci. Invece a fare da coda alla nostra classifica, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 18 aprile, il Capricorno.

Classifica stelline 18 aprile 2020

L'astrologia applicata al primo giorno di weekend ha già deciso il grado di positività/negatività da attribuire ai sei segni sotto analisi in questo contesto. Come al solito, a dare una prima idea di come evolverà la giornata sarà la nostra seguitissima classifica stelline, in questa fase inerente l'oroscopo del 18 aprile.

In primo piano, oltre ai simboli già anticipati, ossia Bilancia e Pesci, il periodo sorride certamente agli amici Scorpione e Sagittario. Quest'ultimi due sono stati entrambi validati con le quattro stelline della media positività.

Per gli altri segni, a voi l'onore di scoprirli nel condensato dettato dalle effemeridi, ovviamente relativo dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Capricorno.

Oroscopo sabato 18 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Giornata più che positiva è dir poco! Valutata nell'oroscopo di sabato come perfetta per iniziare cose nuove ad ogni livello, ordine e grado. Senz'altro avrete riscontri molto soddisfacenti ad attendervi, se non subito, almeno nei prossimi quindici giorni. In amore, in base a quanto espresso dalle effemeridi di vostra competenza, la Luna in Pesci vi è amica e senz'altro vi sorriderà regalando a tanti di voi passioni sfrenate su cui sfogare i vostri buoni istinti sentimentali/affettivi.

Single, cercate di non dare troppo peso ai recenti battibecchi avuti con la persona che sapete, con amici o familiari, ok? Curate un po' di più look e fisico. In merito alle altre cose, sappiate che questo sabato potrebbe essere abbastanza impegnativo. Le previsioni del giorno, a chi lavora, annunciano finalmente una buona notizia: potrebbe trattarsi anche di una nuova proposta, chi lo sa...

Scorpione: ★★★★. Questo sabato non lasciate dietro di voi né pazienza né costanza: il periodo non è stato messo in conto come negativo, però, visto il frangente poco chiaro, si consiglia una certa concentrazione nelle cose e nelle situazioni.

In amore intanto, noterete che in realtà avete molte più cose in comune con il vostro partner di quanto non vi siate mai resi conto, e ciò semplicemente adottando un approccio diverso nelle conversazioni, più sincero e pacato: bravi! Single, l'oroscopo indica una giornata buona: gli astri fanno presagire che in questo primo giorno di weekend avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensate, questo vi permetterà di prendere delle decisioni con tranquillità e calma. Nel lavoro, quasi tutto nella norma: qualcuno si aspetterà molto da voi, provate a prendere l’iniziativa oppure eventualmente anche a rimettervi in gioco.

Sagittario: ★★★★. Decisamente nella norma questo sabato di fine settimana. Secondo le previsioni, per quanto riguarda quella situazione che sapete, non dovete preoccuparvi più di tanto per la piega eventualmente presa da quest'ultima: riesaminandola meglio alla luce dei fatti, sicuramente riuscirete a risolverla molto presto. In amore, se non proprio a tutti voi nativi, a tanti il periodo risulterà abbastanza variegato in fatto d'umore: agli occhi di chi avete difronte risulterete imprevedibili, passando da uno stato d'animo all'altro con una velocità incredibile. Qualcuno poi lascerà il partner letteralmente a bocca aperta!

Calma, ok? Single, non è il momento di fare passi avventati, specie se siete nati di prima decade. L'intesa con la persona che vorreste conquistare (forse per via della distanza forzata) inizia a dare segni di debolezza: tenete duro, qualche battibecco non potrà affatto causare danni irreparabili. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 18 aprile al Sagittario indica che la strada verso il successo non sarà facile: tra un imprevisto e l’altro arriverete all'obiettivo finale.

Astrologia del giorno 18 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato pone l'attenzione su un inizio di weekend davvero poco affidabile.

Dire che potrebbe essere "brutto" forse è un po' troppo, comunque non vi consigliamo di abbassare la guardia. Diciamo che la giornata, in questa parte finale della settimana sarà difficile soprattutto per i rapporti interpersonali. In amore, l'influsso di pianeti non allineati in positivo vi renderà agitati e inquieti. Dunque, anche in ambito sentimentale potreste rivelarvi insofferenti o lievemente stressati: non preoccupatevi, tutto si risolverà al più presto e già da domenica sera potrete iniziare a respirare. Single, la sfera sentimentale si annuncia "un po' pazza" in questa giornata votata idealmente al relax: probabili umori traballanti e desideri contraddittori.

In qualche caso prevarranno anche dubbi o incertezze. Nel lavoro intanto, una situazione definita a priori facile potrebbe essere ostacolata da problemi emergenti: non demordete, troverete sicuramente una soluzione.

Acquario: ★★★. Si preannuncia per voi dell'Acquario una giornata abbastanza sommessa per via della quadratura in atto tra Sole e Saturno, vostro pianeta di settore. Valutato nelle odierne predizioni con il segno del "sottotono", il periodo di conseguenza sarà più pesante del solito da affrontare o portare a buon fine. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul vostro segno zodiacale, eventuali nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare subito i modi e le vostre consuetudini.

Se sarete disposti ad accettare eventuali cambiamenti, andateci piano: il partner (o chi per lui/lei) capirà. Il consiglio: pensateci bene prima di fare qualsiasi nuova scelta, per qualcuno magari di vita. Single, il contrasto di alcuni pianeti dissonanti, in testa il Sole, potrebbe mettervi di fronte a qualche difficoltà. Nel lavoro invece, discreta la giornata: anche se non subito, presto si chiuderanno positivamente delle situazioni che sembravano ormai irrisolvibili. Tranquilli, tutto andrà per il meglio.

Pesci: ★★★★★. Questo fine settimana preannuncia una giornata più che ottima. Dire che si prospetta un inizio week-end ottimo non è sbagliato, anzi: valutato nelle predizioni di sabato come perfetto specialmente in ambito familiare, nel periodo non troverete ostacoli insormontabili.

Secondo l'oroscopo del giorno 18 aprile, parlando in merito all'amore, la Luna nel segno vi renderà allegri, spensierati e senz'altro vogliosi di inventarvi qualcosa di nuovo da fare non appena questo "periodaccio" sarà concluso. In testa, lo sapete già, avete un solo pallino: un viaggetto da fare con la persona amata, progetto che coltivate da tempo, mai potuto mettere in pratica. Date sfogo alla vostra voglia di vivere, iniziando già da adesso a programmare le cose belle da fare quest'estate (d'obbligo gli scongiuri!). Se single invece, sprizzerete energia da tutti i pori. Sarà questo il momento migliore per agire nei confronti di chi sapete oppure per approcciare nuove amicizie; "le armi" le avete: telefono, pc e simpatia!

Impossibile non trovare chi possa farvi felici... Nel lavoro, per chiudere, con impegno ed un po' di ingegno riuscirete a trovare il filo a più di qualche situazione ingarbugliata.