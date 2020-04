L'oroscopo della giornata di sabato 18 aprile prevede tanta energia per i nativi Cancro, che ce la metterà tutta per compiacere la propria anima gemella, o una persona conosciuta da poco, mentre Mercurio in opposizione nel segno della Bilancia, potrebbe provocare qualche imprevisto sul posto di lavoro. Pesci si sentirà spesso a proprio agio, grazie a Venere favorevole, mentre Leone sarà in grado di accontentarsi di ciò che riuscirà ad ottenere.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 18 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 18 aprile 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che prevede Mercurio in posizione favorevole al vostro cielo secondo l'oroscopo di sabato. In questo modo, sul posto di lavoro potrete contare su interessanti richieste e occasioni da cogliere al volo, soprattutto se siete liberi professionisti. In amore la comunicazione con il partner sarà molto scorrevole, e avrete modo di parlare di tutto senza la minima preoccupazione.

Se siete single potrete rilassarvi e godere del calore e della compagnia dei vostri familiari. Voto - 8,5

Toro: disposizione planetaria in movimento per voi nativi del segno a partire da questa giornata di sabato. Il Sole si sta avvicinando nel vostro cielo, e questo vuol dire che la vostra situazione sentimentale sarà destinata a migliorare. Preparatevi dunque a sfoggiare la parte migliore di voi.

Se siete single cercate di fare ordine tra i vostri pensieri ed emozioni, altrimenti non capirete mai cosa provate per una persona. Nel lavoro se qualcuno vuole mettervi in difficoltà, voi non dovrete fare altro che allontanarlo. Voto - 8

Gemelli: con Venere in congiunzione al vostro cielo, e Marte in trigono nel segno dell'Acquario, l'oroscopo della giornata di sabato non potrà che partire alla grande per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale anche chi pensa di essere solo, forse dimentica che i suoi amici sono lì vicino. Se invece siete impegnati in una relazione di coppia, sarete desiderosi di godere di quanto di buono avete nella vita. I single vivranno una giornata molto movimentata. Voto - 8

Cancro: avrete tante energie da spendere durante la giornata di sabato, con Mercurio in quadratura al vostro cielo. Sul fronte sentimentale qualche malinconico ricordo continua a disturbarvi, ma la situazione è fluida e avete ragione di sperare in nuovi, coinvolgenti incontri se siete single. Le relazioni fisse invece avranno modo di fare qualcosa che li divertirà molto.

Nel lavoro vi piacerà molto portare avanti le vostre mansioni, quando tutto va per il verso giusto. Voto - 7,5

Leone: giornata di sabato un po’ sottotono per voi nativi del segno, considerato che Marte si troverà in opposizione al vostro cielo. Sul fronte lavorativo la mancanza di voglia si farà sentire, e preferirete accontentarvi dei risultati che raggiungerete. In amore la vostra relazione di coppia procede senza problemi, ma sappiate che presto ci saranno delle discussioni da fare. Se siete single avete sicuramente dei progetti in mente, dunque correte a realizzarli. Voto - 7

Vergine: oroscopo di sabato poco stimolante per quanto riguarda i sentimenti a causa di Venere in posizione poco favorevole.

Attenzione dunque a non causare inutili conflitti con la vostra anima gemella se non volete peggiorare le cose. Se siete dei cuori solitari la comunicazione con i vostri amici sarà quasi d'obbligo per voi. Nel lavoro insistere su alcuni punti di un vostro progetto sarà quasi necessario per un lavoro svolto bene. Voto - 7

Bilancia: giornata poco convincente per quanto riguarda l'ambito lavorativo per via di Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale. Contro ogni aspettativa, trovare il giusto ritmo con un progetto da finire in fretta, potrebbe essere un problema e forse l'aiuto di un collega sarà quasi indispensabile.

Sul fronte sentimentale darete più importanza alla vostra famiglia, cercando di ricordarvi che è la cosa cui tenete di più al mondo. Se siete single un pensiero ad una persona a cui tenete molto potrebbe essere molto gradito. Voto - 7

Scorpione: oroscopo positivo per voi nativi del segno con Marte in posizione favorevole al vostro cielo. Sul fronte lavorativo le energie non vi mancheranno e nessuno potrà competere con voi, grazie all'impegno e alla costanza che ci metterete. In amore ci saranno nuove emozioni in arrivo per i cuori solitari, mentre le relazioni fisse saranno libere di amarsi come meglio credono.

Voto - 8

Sagittario: sarà un buon momento per voi nativi del segno per riuscire ad entrare in contatto con persone che potrebbero darvi una mano a far progredire la vostra carriera professionale. Non lasciatevi scappare queste occasioni. In amore fate in modo che i vostri desideri siano chiaramente decifrabili, solo così troverete un partner attento e disponibile, pronto a esaudire i vostri desideri. Se siete single emozioni e armonia accompagneranno la vostra giornata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8

Capricorno: Giove e Plutone in congiunzione al vostro cielo, completano per voi un oroscopo ricco di soddisfazioni per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Nonostante sarete leggermente limitati, non potendo svolgere i vostri compiti come meglio credete, riuscirete comunque a tirare fuori dei risultati sorprendenti. Sul fronte sentimentale, malgrado Venere non sia favorevole, non avrete modo di lamentarvi della vostra storia d'amore. Se siete single se volete amare una persona, dovete prima capire cosa volete veramente da una relazione. Voto - 7,5

Acquario: fine settimana davvero splendido per voi nativi del segno, considerato che Venere si troverà in trigono dal segno amico dei Gemelli. Sul fronte amoroso sarete sempre più convinti della persona che avete scelto di avere al vostro fianco, e la cosa vi metterà sempre più di buonumore.

Se siete single potreste riuscire a fare breccia nel cuore di una persona. Nel lavoro i vostri sforzi in questa giornata dovranno concentrarsi non tanto sullo svolgimento, ma quanto sull' organizzazione del lavoro. Voto - 8

Pesci: con Venere favorevole nel vostro cielo, vi sentirete spesso a vostro agio per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete impegnati in una relazione di coppia, nata da poco o meno, vi sentirete decisamente felici e pieni di voglia di fare, di vivere il vostro tempo con la persona più bella del mondo. Se siete single il vostro ottimismo potrebbe portarvi da una persona interessante.

Nel lavoro se le vostre proposte non sono state ammesse forse è perché non le avete fatte alle persone giuste, dunque non demoralizzatevi. Voto - 8