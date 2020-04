L'Oroscopo del fine settimana dal 17 al 19 aprile approfondirà le sensazioni e gli stati d'animo di ciascun segno zodiacale, contando sull'influsso fortunato di Luna posizionata in Acquario e poi in Pesci. Venerdì l'astro d'argento sarà sbarazzino e al tempo stesso critico poiché contaminato dalla presenza di Saturno in Acquario, mentre sabato via libera a un amore romantico nelle previsioni astrali segno per segno.

Percezioni sensibili nell'oroscopo di fine settimana aprile

Ariete: gli astri saranno dalla vostra parte in questo weekend e anche l'amore diventerà più equilibrato, poiché indirizzato al meglio da un'intelligenza ricettiva che farà trovare le parole giuste.

Così potrete approfondire belle sensazioni in coppia e anche voi single potrete adottare un flirt costruttivo e intrigante.

Toro: venerdì le sensazioni saranno un po' nervose a causa del sovraffollamento planetario in Acquario che formerà una dissonanza con il vostro Urano. Avvertirete forte un senso di insoddisfazione, di rivoluzionare la solita routine in maniera più eccitante ma tutto a suo tempo. Luna sabato e domenica mitigherà il tutto, garantendo un'atmosfera più sognante.

Gemelli: Luna sarà in posizione favorevole e insieme a Saturno e Marte, regalerà un'intraprendenza paziente e obiettiva che farà fare le mosse giuste in amore.

Sabato e domenica l'astro d'argento sarà in Pesci e potrebbe farvi diventare troppo possessivi nei confronti delle persone amate.

Cancro: venerdì potreste agire precipitosamente evitando di "ingoiare il rospo" e facendo valere le vostre idee in amore, anche decidendo in maniera precipitosa. Dovrete rivalutare il tutto e Luna sarà vostra consigliera sabato e domenica, elargendo splendide sensazioni che sfioreranno il fiabesco.

Leone: venerdì tutto potrebbe apparirvi teso a causa dell'opposizione di Luna che tenderà a farvi chiudere in voi stessi, evitando la comunicazione con le persone amate. Non sarà il momento giusto per prendere delle decisioni importanti dato che sarete di pessimo umore. Ma non dovrete temere nulla di grave poiché sabato e domenica la situazione migliorerà.

Vergine: Luna chiederà di fare di più in amore, avviando un'introspezione più critica che farà capire cosa desiderate in coppia e come avviare nuove storie più costruttive per i sentimenti.

Dovrete cercare di capire queste sensazioni venerdì, poiché sabato e domenica Luna agirà in opposizione e confonderà un po' le idee.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete più fermi nelle decisioni prese e Saturno e Luna dall'Acquario vi faranno diventare più critici verso voi stessi e gli altri. Attenzione però a non farvi prendere troppo da questo rigore saturniano che rischierà di farvi distaccare dagli altri, piuttosto potrete contare sull'aiuto di Marte che vi renderà molto affascinanti e carichi di passionalità.

Scorpione: l'amore diventerà più introspettivo e profondo, grazie agli influssi del satellite notturno in Pesci che agirà in modo sensibile sabato e domenica.

Gli incontri superficiali non vi interesseranno in questo fine settimana e cercherete emozioni profonde, bilanciando alla perfezione il desiderio con i sentimenti più puri. Solo venerdì potrebbe esserci qualche interferenza nervosa.

Sagittario: l'influenza di Luna si farà sentire venerdì dall'Acquario e grazie anche alla presenza di Saturno e Marte, sarete molto propensi a costruire in amore per ottenere i risultati desiderati. Più perseveranti nel portare avanti i progetti con coraggio, attenzione solo a Luna in dissonanza sabato e domenica che potrebbe introdurre alcune difficoltà in amore.

Capricorno: sarà un bel weekend con l'astro d'argento benefico in Pesci, che garantirà belle sensazioni romantiche e molto sognanti.

In sinergia con Nettuno, le emozioni prenderanno il volo e sarà Plutone che vi ricorderà di scavare in profondità nei sentimenti, andando oltre la superficialità a caccia di emozioni profonde.

Acquario: Luna transiterà ancora nel segno venerdì e garantirà intuizione e intelligenza, così indirizzerete al meglio le energie positive e sarete intraprendenti e obiettivi al tempo stesso, trovando la giusta direzione per ottenere successo. Si preannunceranno buone sorprese amorose per voi in questo weekend.

Pesci: Giove e Plutone agiranno in maniera fortunata e introspettiva nei vostri riguardi, vincendo una quadratura di Venere un po' pesante per i sentimenti.

Via libera all'amore soprattutto sabato e domenica, grazie a Luna nel segno che garantirà romanticismo e sensibilità.