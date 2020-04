Nuovi influssi portentosi animano l'Oroscopo di giovedì dedicato all'amore e alla fortuna di ciascun segno zodiacale. Giove splende in Capricorno e diffonde energie rivitalizzanti, in sinergia con Sole in Ariete che fa affermare la personalità con maggiore determinazione. Luna in Scorpione approfondisce l'emotività in maniera magnetica e introspettiva nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: non tormentatevi con i pensieri malinconici su qualche storia appartenuta al passato che non ritorna più.

Piuttosto prendete il telefono e componete quel fatidico numero che può cambiare la vostra situazione amorosa in maniera imprevedibile e fortunata.

Toro: alti e bassi animano l'amore e sono causati da una Luna in opposizione che rende tutto più difficile da sostenere. Venere in compenso sigilla con i suoi influssi benefici e in sinergia con Sole in Ariete, sprigiona nuovi entusiasmi per rigenerare le sfere vitali in modo più entusiasmante.

Gemelli: Venere nel segno incrocia le sue energie con Marte e vi rende molto passionali e affascinanti.

Cercate di non lasciarvi prendere da un modo di fantasticare che diventa surreale, poiché derivante da Nettuno e Mercurio in quadratura. Quindi non sognate a occhi aperti e siate più realistici.

Cancro: siete più grintosi in amore e vi sentite rigenerati, grazie all'influsso benefico di Marte che rivitalizza la sfera affettiva in maniera originale. Giungono belle soddisfazioni in campo sentimentale, approfittatene e affrontate le situazioni con tutta la gioia di cui siete capaci.

Leone: tanti dubbi creano sbalzi d'umore e vi sembra di essere sballottati a destra e sinistra dall'amore. Qualche pettegolezzo di troppo cerca di mettere zizzania in alcune storie appena avviate, minacciando una serenità tanto desiderata. Non stressatevi più di tanto, piuttosto cercate l'aiuto di persone a voi fidate.

Vergine: Mercurio fa i capricci dai Pesci e non vi apre a una comunicazione fluida e costruttiva.

Giove in compenso è ben disposto nei vostri riguardi e garantisce sorprese piacevoli. La fortuna si sta smuovendo, quindi preparatevi a cogliere al volo situazioni imprevedibili, proposte da Urano in posizione favorevole.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche nuvola passeggera offusca gli affetti familiari e magari dovete parlare meno e ascoltare di più le persone a cui volete bene. Venere è in splendida posizione per l'amore e carica di energia positiva e briosa. Vincete dubbi e pregiudizi, aprendo il cuore a meravigliose sensazioni a due.

Scorpione: Luna nel segno fa amare e odiare con un'intensità inaspettata, frutto di reazioni emotive sensibili che non conoscono vie di mezzo.

Attenzione a non esercitare un eccessivo controllo sulle persone amate, poiché presi da una diffidenza ad aprirvi ai sentimenti che provate.

Sagittario: per voi può ritornare una persona dal passato a rivoluzionare la sfera amorosa, ma rifacendosi viva nella vostra vita all'improvviso, non sapete tanto quale decisione prendere. Alti e bassi offuscano il cielo amoroso a causa di Venere in opposizione, allora potete affidarvi al dinamismo originale di Saturno e Marte che sblocca le situazioni in maniera imprevedibile.

Capricorno: Sole in quadratura dall'Ariete fa combattere per affermare i propri ideali e concretizzare i sogni con successo.

Forse qualcosa non va come volete, ma dovete rendervi conto che è inutile aggrapparvi a vecchi schemi comportamentali che non garantiscono il buon esito delle imprese. Progredite con fiducia e innovazione.

Acquario: attenzione alle parole che pronunciate e non fidatevi di tutti. Magari alcune conoscenze a voi care possono svelare i vostri segreti, quindi misurate le parole da dire. Saturno garantisce la giusta carica di energia, tutta da riversare in amore contando anche su un Marte nel segno molto affascinante e anticonformista.

Pesci: Luna risulta benefica dallo Scorpione e vi rende molto intriganti e magnetici.

Il fascino non manca di certo con l'astro d'argento che fa salire a galla alcune sensazioni nascoste in fondo al cuore. Amore e odio si miscelano in maniera impetuosa, spetta a voi fare chiarezza circa i sentimenti che provate e cosa vi aspettate dalla sfera affettiva.