L'attivismo non ha limiti nell'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 20 al 26 aprile, che approfondirà l'entrata di Sole in Toro. Il satellite diurno troverà un Urano nel segno carico di energia dirompente, che sprigionerà la voglia di fare sempre di più in amore coinvolgendo anche i Gemelli, la Vergine, Pesci e Capricorno. Luna benefica dapprima in Pesci, poi in Ariete, Toro e Cancro regalerà sensazioni profonde, impulsive, concrete e anche molto affettuose nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale dell'amore di aprile

Ariete: Sole si trasferirà dal vostro domicilio astrologico a quello del Toro, ma non vi abbandonerà del tutto. Anzi elargirà sensazioni più rivoluzionarie ed eccitanti, poiché rafforzato da un Urano in splendida forma. Luna nel segno a metà settimana, renderà l'amore molto passionale e vivrete il tutto con un'immediatezza di concretizzare "tutto e subito".

Toro: benvenuto Sole nel segno che si congiungerà a Urano, regalando un attivismo che farà cavalcare il presente in maniera battagliera ed eccitante.

Nuovi stimoli faranno fare sempre di più in coppia e coglierete le occasioni fortunate al volo, andando sempre a caccia di emozioni nuove.

Gemelli: attenzione a non essere troppo possessivi e soffocanti nei confronti del partner lunedì, piuttosto dovrete trovare la giusta via di mezzo per dimostrare il vostro affetto. Venere splenderà sempre per voi e un nuovo coraggio verrà garantito dalla vicinanza di Sole, che farà affrontare anche le avversità con una marcia in più.

Cancro: il nuovo transito di Sole in Toro sarà benefico per gli affetti e sprigionerà una vitalità più entusiasmante per l'amore. Anche se a volte la pazienza verrà meno con Plutone e Giove in opposizione, dovrete scacciare via le paure e seguire sempre le sensazioni consigliate dal cuore. Luna domenica sarà molto materna e romantica nei vostri riguardi.

Leone: il quotidiano peserà molto in coppia e forse farete le scelte sbagliate, poiché presi da un'insofferenza rivoluzionaria causata da Urano e Sole in posizione di quadratura astrologica.

Luna sarà vostra alleata nelle giornate di martedì e mercoledì, elargendo nuova forza di volontà per amare in maniera più passionale.

Vergine: la presenza di Urano e Sole dal domicilio astrologico del Toro potrebbe sprigionare una voglia di rivoluzionare la solita routine talmente forte che a un tratto sarete capaci di fare delle drastiche "inversioni a U" in coppia. Sentirete la necessità di dare tagli netti per ampliare l'orizzonte amoroso in maniera eccitante e imprevedibile, soprattutto nel weekend.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: riscontrerete una certa disarmonia tra desiderio e volontà.

I ricordi del passato premeranno e ritorneranno prepotenti nella mente, ma dovrete arginarli progredendo nel presente e creando le basi per il futuro. Metà settimana sarà un po' tesa per i sentimenti, ma via libera all'amore soprattutto domenica.

Scorpione: in amore, che ne direte di prendere l'iniziativa? Giove e Plutone saranno favorevoli e consiglieranno le soluzioni giuste per arginare un problema che creava difficoltà. Nel fine settimana Luna sarà in opposizione con Urano e Sole, quindi attenzione a non lasciarvi prendere da un atteggiamento ribelle e molto mutevole.

Sagittario: solo lunedì e domenica saranno un po' tesi per i sentimenti.

Potreste apparire confusi o indecisi sul da farsi, ma da martedì in poi una nuova determinazione battagliera vi lambirà e spingerà a fare sempre di più per concretizzare i sogni amorosi.

Capricorno: un po' di monotonia verrà sprigionata da Mercurio in quadratura ma Nettuno, Sole e Giove saranno dalla vostra parte. Magari alcune decisioni che prenderete rivoluzioneranno il futuro in maniera imprevedibile, quindi affrontate il tutto con calma e riflessività.

Acquario: Saturno nel segno e Sole in quadratura metteranno alla prova il vostro amore e quasi sfideranno a farvi affermare una libertà d'azione necessaria come l'ossigeno.

Forse il partner sarà autoritario con voi, ma dovrete portare pazienza e trovare il giusto equilibrio in coppia. Venere cercherà di mitigare il tutto con un'affettuosità più briosa.

Pesci: la fantasia e l'emotività correranno veloci con Luna nel segno lunedì. Le percezioni lunari incroceranno le loro energie sensibili con un Nettuno carico di immaginazione e potreste essere a tratti espansivi, a tratti sfuggevoli. Buona la restante parte della settimana, attenzione solo a una domenica un po' nervosa per i sentimenti.