L'oroscopo del weekend che va dal 18 al 19 aprile prevede tanta voglia di fare qualcosa di diverso dal solito per i nativi Ariete, mentre Gemelli dovrà cercare di tenere a freno le parole per evitare di offendere qualcuno a cui tiene molto. Scorpione cercherà di dedicarsi ad un progetto in particolare, al contrario, la concentrazione per i nativi Bilancia inizierà a diminuire. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 18 al 19 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 18-19 aprile segno per segno

Ariete: oroscopo del fine settimana che vi metterà voglia di fare qualcosa di diverso dal solito.

Forse per spezzare la vostra routine, forse per alleviare lo stress, ci riuscirete e la cosa vi piacerà molto, specialmente se in compagnia di qualcuno che amate. Voto - 8

Toro: finalmente avrete del tempo per voi stessi secondo l'oroscopo del fine settimana, dopo le precedenti giornate piuttosto faticose al lavoro. Sfruttatele dunque per coltivare le vostre passioni, oppure per trascorrere del tempo con i vostri cari. Voto - 7,5

Gemelli: sarete decisamente di buon umore, e questo sarà un bene, ciò nonostante spesso potrebbe capitarvi di dire qualcosa di sgradevole verso gli altri, ragion per cui fareste meglio a calibrare bene le vostre parole prima di parlare.

Voto - 7

Cancro: potreste avere più di un’occasione per poter dialogare con la persona che vi piace in questo fine settimana, dunque sfruttate la situazione e iniziate a conoscere meglio la persona che vi interessa. In ambito lavorativo vi attenderanno presto delle nuove sfide e voi non vedrete l'ora di portarle a termine. Voto - 7,5

Leone: sarete brillanti, intraprendenti e molto originali in fatto d'amore durante il weekend, soprattutto per quanto riguarda la terza decade.

Il vostro fascino sarà alle stelle, sfruttatelo appieno per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Voto - 9

Vergine: le vostre finanze ricominceranno a salire durante il weekend. State svolgendo un ottimo lavoro, e le vostre fatiche verranno presto ripagate. In amore l'umore ottimo vi permetterà di fare una bella sorpresa al partner. Voto - 8,5

Bilancia: la vostra concentrazione potrebbe essere in calo in questo fine settimana.

Nel lavoro infatti la mancanza di idee si farà sentire e l'aiuto da parte di un vostro collega sarà quasi necessario. Voto - 6,5

Scorpione: avrete modo di approfondire un argomento che piano piano diventerà sempre più interessante per voi nativi del segno. Imparate bene perché presto potrebbe tornarvi utile al lavoro in futuro. Voto - 7,5

Sagittario: sarà un fine settimana dove la passione e la voglia di stare insieme alla vostra anima gemella sarà veramente alta. Avrete inoltre tante idee e progetti in mente da proporre al partner da iniziare al più presto. Voto - 8

Capricorno: fareste meglio ad essere prudenti per quanto riguarda l'ambito lavorativo in questo fine settimana.

Infatti i vostri progetti potrebbero subire dei notevoli rallentamenti e agire d'impulso non sarà di certo la soluzione più adatta. Voto - 6,5

Acquario: purtroppo un vostro progetto lavorativo potrebbe non andare avanti esattamente come speravate secondo l'oroscopo del fine settimana. Se necessario, chiedete aiuto ad un collega di cui vi fidate molto. Voto - 6,5

Pesci: limare alcuni dettagli con i vostri progetti vi permetterà di portare a termine degli ottimi lavori. In questo modo potreste riuscire anche ad attirare l'attenzione di un vostro superiore, che potrebbe offrirvi degli incarichi molto particolari.

Voto - 8