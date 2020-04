L'Oroscopo di domani martedì 21 aprile 2020 è pronto ad iniziare una nuova sessione previsionale impostata sull'astrologia quotidiana. Il target è impostato sul secondo giorno di questa settimana, messa in relazione ai sei segni compresi nella prima metà zodiacale. Dunque sotto analisi in esclusiva in questa sede i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A gongolare saranno solamente Ariete e Toro. Ambedue i predetti simboli astrali sono stati valutati al "top", dunque ottimo martedì sia in campo sentimentale che nel reparto lavorativo.

Invece, dal punto di vista della negatività astrale, le previsioni zodiacali del giorno 21 aprile annunciano un periodo abbastanza complicato per coloro nativi dei Gemelli e della Vergine.

Classifica stelline 21 aprile

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità di questo martedì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 21 aprile? Al vertice della scaletta con le stelle del momento figurano i già annunciati segni relativi ad Ariete e Toro, vincenti soprattutto in campo sentimentale.

Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla scaletta di martedì? A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo di domani dall'Ariete alla Vergine:

★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: Gemelli;

★★: Vergine.

Oroscopo martedì 21 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. In arrivo un giorno speciale, a tutto tondo sia con la parte sentimentale della vita come anche nei confronti delle situazioni inerenti le attività quotidiane.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la felicità sarà a portata di mano e le stelle vi regaleranno tante occasioni per stare bene insieme a chi amate. Sarete infatti, più che mai padroni delle vostre emozioni, equilibrati e passionali, con la giusta carica per vivere bene la vita di coppia. Single, sarà certamente una giornata ideale per dedicare del tempo a voi stessi, al vostro benessere fisico ed ai vostri hobby preferiti.

Nel lavoro, l’inizio di giornata soddisferà eventuali aspettative che avevate, ma tranquilli, perché anche nel finale, avrete ottime opportunità su cui puntare.

Toro: ★★★★★. Una giornata bellissima sotto molti punti di vista (ovviamente i vostri!). In campo sentimentale, la Luna in congiunzione a Mercurio in Ariete si farà sentire in tutta la sua benevola forza. Sarà sicuramente un periodo molto positivo in amore, il che non mancherà di regalarvi ottime soddisfazioni. In amore, potrete vivere momenti di grande emozione con la persona del cuore, dedicando tutto il vostro tempo a coccole e baci, sarete certi che lui o lei apprezzerà molto!

Single, attraverserete un momento di sicurezza personale. Potrete contare su un notevole autocontrollo e una personalità sensibile ed intuitiva. Questo vostro stato farà emergere la vostra innata capacità di mediare, risultando convincenti nelle situazioni importanti. Nel lavoro, secondo l'oroscopo giornaliero sarete lucidi ed attenti, in grado di concentrarvi sulle questioni importanti e questo vi permetterà di operare più agevolmente.

Gemelli: ★★★. In arrivo una giornata prettamente di studio, soprattutto nelle cose più impegnative. Sappiate che il "sottotono" si farà comunque sentire in quasi tutto ciò che andrete a mettere in gioco in questo martedì.

In amore, sarete un po' nervosi con il partner ma vi ripiglierete quasi subito, magari virando su toni amichevoli evitando così di trascorrere la giornata a litigare. Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì indicano che il periodo partirà molto al rilento. Siete maestri nel farvi desiderare però state attenti a non tirare troppo la corda in certe situazioni, ok? La pazienza altrui potrebbe spezzarsi definitivamente lasciandovi poi con un palmo di naso... Nel lavoro, qualche disguido potrebbe rendere la giornata negativa, ma riuscirete a concludere i vostri impegni, ma non poche difficoltà.

Astrologia del giorno 21 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata mediamente positiva, valutata nelle predizioni di martedì con le quattro stelle indicanti un periodo normale. Pertanto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che sarà un periodo positivo e questo non mancherà di regalarvi serenità, anche se dovrete metterci molto impegno nel superare alcune incomprensioni con la persona amata. Single, momento privo di eventi, ma tendenzialmente positivo. Avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di riposo e di fare ciò che più desiderate. Nel lavoro invece, sarete in grado di trasformare le situazioni più difficili in favorevoli e di mantenere il controllo su quanto vi circonda.

Qualche nota d’insoddisfazione potrebbe avere un'evoluzione positiva fino a divenire uno stimolo per guardarvi intorno e prendere in considerazione altre opportunità.

Leone: ★★★★. In questa parte della settimana anche se le difficoltà non mancheranno, riuscirete ad affrontarle con leggerezza e spirito positivo. Per questo vi diciamo di stare un po' sul chi va là: le intemperanze del vostro carattere sono sempre in agguato, quindi cercate in tutti i modi di tenerle a bada, magari adottando nuove strategie. In amore, l'oroscopo ritiene probabile l'arrivo di qualche bella notizia. Qualcosa o qualcuno potrebbe rendere ancora più bello il quadro amoroso e, se lo desideraste, potreste pensare di allargare la famiglia.

Single, il buonumore vi rilasserà semplificandovi la vita, in molti casi rendendovi allegri a prescindere da ciò che potrebbe succedere. Nel lavoro, improvvisi cambiamenti potranno giocare a vostro favore. Le idee brillanti non mancheranno, quindi andate avanti senza fermarvi.

Vergine: ★★. Una giornata poco decifrabile a priori, diciamo pure abbastanza nervosa. In campo sentimentale, per voi nativi particolarmente lunatici e/o suscettibili, non si preannuncia proprio un buon martedì. L'oroscopo di domani 21 aprile consiglia in amore di avere massima fiducia nel futuro. Di fronte ad un eventuale disagio emotivo, capirete in fretta cosa fare: cominciate pure a non coltivare paure e dubbi.

Diversamente, iniziate con l'aprirvi verso il partner, senz'altro saprà come fare per aiutarvi e rassicurarvi. Single, confusi ed impulsivi sperimenterete emozioni contraddittorie, difficili da comprendere e da gestire. Nel lavoro invece, sarete un po’ delusi. Chi ha ricevuto gratifiche non soddisfacenti è invitato a non scoraggiarsi: andate avanti per la vostra strada.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.