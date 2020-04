L'Oroscopo di maggio per il Cancro si presenterà con varie opportunità da sfruttare sia in campo sentimentale che professionale e la parola d'ordine sarà l'azione. Questo sarà un mese di grande ripresa anche perché aprile per questo segno è stato un po' sottotono.

Maggio sarà il momento giusto per riprendersi e agire, anche lavorando molto sull'intuizione e sull'introspezione. Sole dal Toro sarà fortunato per tutti i Cancro alla ricerca dell'amore e di nuove opportunità professionali, tutte da scoprire nelle previsioni astrologiche.

Opportunità in campo professionale nell'oroscopo di maggio per il Cancro

Dall'inizio dell'anno voi nati del Cancro siete stati messi a dura prova dall'opposizione di Giove che ha portato non pochi problemi in campo lavorativo. Nel mese di maggio il Sole in Toro fino al 20 e poi in Gemelli fino al 31, vi regalerà tanta energia positiva e vi sentirete pieni di voglia di agire. Giungerà il momento di affrontare nuove opportunità, proprio puntando su una nuova vitalità entusiasmante che avvierà una rinascita, non solo interiore ma anche lavorativa.

Dovrete ricordare però di agire senza abbattervi di fronte alle sfide che la sorte potrebbe riservarvi.

L'influenza benevola di Mercurio fino al 12 maggio vi darà la spinta giusta per portare avanti i progetti che stanno a cuore da tempo. Se il mese di aprile ha garantito una grande introspezione attuando importanti cambiamenti dentro di voi, nel mese di maggio sarete pronti ad uscire dal guscio. Dietro un'apparente fragilità voi nati del Cancro nascondete una grande forza interiore che vi spingerà a mettervi in gioco e a raggiungere grandi risultati.

Nessuno potrà fermarvi e anche Marte e Saturno in quadratura dall'Acquario, riusciranno ad ostacolarvi. Questo aspetto planetario infatti rappresenterà una sfida a superare le difficoltà che si presenteranno sul vostro cammino, con forza e tenacia. Dovrete infatti essere risoluti e intraprendenti per risolvere qualche noia che si presenterà in campo lavorativo e non fidarvi ciecamente delle persone che vi circondano.

Previsioni astrali amorose mensili dedicate al Cancro

Sole in Toro veglierà sugli affetti di voi amici del Cancro e regalerà un'energia rivoluzionaria e dirompente, con cui potrete fronteggiare l'opposizione di Giove e Saturno, un po' tesa per i sentimenti. La vicinanza di Venere dai Gemelli benedirà l'amore e sarete più combattivi nell'affrontare eventuali avversità, con coraggio e accettando le sfide che si presenteranno lungo il cammino.

Per quanto riguarda la sfera affettiva di voi Cancro in coppia, dovrete cercare di non dipendere troppo dal proprio partner e attingere a un desiderio di essere più indipendenti.

Anche se la voglia di essere amati sarà tanta così come la vostra sensibilità che fa sempre approfondire l'amore con una totalità unica, questo distacco sottile sarà benefico anche per voi single. Così i Cancro alle prese con le faccende del cuore potranno fare molta attenzione e approfondire le conoscenze giuste, evitando di soffrire. Anche se non riuscirete a non amare tutto il mondo con la vostra bontà, dovrete in questo mese di maggio cercare di selezionare le vostre amicizie.

Soprattutto i single dovranno cercare di andare cauti nell'approfondire le nuove conoscenze, poiché gli astri invitano all'introspezione e ad approfondire le conoscenze a 360°, prima di sbilanciarsi coinvolgendosi in amore.

Il Sole a voi favorevole, illuminerà il vostro cammino e vi aiuterà a trovare la strada giusta da percorrere. Siate fiduciosi dunque, anche se Venere e Marte nella seconda parte del mese di maggio vi creeranno alcune difficoltà, rimarranno sempre due pianeti benevoli e con forza e la risolutezza potrete risolvere ogni piccola noia si presenterà al vostro orizzonte. Voi in coppia dovrete cercare di dialogare con il proprio partner per risolvere le piccole noie che si verranno a creare. Non chiudetevi nel vostro guscio e cercate di essere positivi, poiché tutto si risolverà per il meglio.