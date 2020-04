L'Oroscopo del giorno 21 aprile 2020 porta in primo piano l'andamento messo in preventivo per la giornata di martedì. In evidenza quest'oggi le nuove previsioni sull'amore e sul lavoro, ovviamente impostate sulla seconda sestina da Bilancia a Pesci. Curiosi di scoprire quali potrebbero essere i simboli astrali valutati positivamente in questa seconda giornata della settimana? Senz'altro in primo piano spicca la Bilancia, segno valutato al "top del giorno". Ad affiancare il predetto segno di Aria al vertice della classifica due segni: Scorpione e Acquario, ambedue a pari merito sottoscritti da cinque ottime stelline.

Invece, viste le relative effemeridi non proprio favorevoli, le previsioni zodiacali di martedì 21 aprile puntano l'indice in direzione di Sagittario e Capricorno: il primo dei due avrà da lottare contro un frangente giudicato "sottotono" mentre al Capricorno toccherà tutt'altra sorte. Andiamo a scoprire maggiori dettagli entrando nel merito dei singoli segni, prima però, come da prassi, c'è da consultare l'attesissima classifica quotidiana.

Classifica stelline 21 aprile 2020

E' disponibile per essere consultata l'apposita scaletta, come sempre in ordine dal simbolo migliore al meno fortunato.

Alla testa della classifica stelline interessante l'oroscopo del 21 aprile 2020, come annunciato in apertura sarà il simbolo astrale della Bilancia, seguito una spanna più in basso da Scorpione e Acquario. Vediamo di dare seguito al discorso confermando definitivamente il responso dettato dalle effemeridi, come da prassi avallato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci.

Il report astrologico espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Capricorno.

Oroscopo martedì 21 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ’top del giorno’. Il prossimo 21 novembre sarà all'insegna dell'amore e della felicità sentimentale, a tutti gli effetti. A portare forza e tanta energia al vostro segno, la speculare positività al 100% di una sensuale Luna in Ariete, certamente incisiva nei confronti delle relazioni con problemi.

Dunque, ottime le probabilità di centrare alcuni obbiettivi messi in programma in amore. Infatti, in base a quanto espresso dall'oroscopo, questo martedì sarà sotto protezione della Luna: questa veglierà sulla buona armonia di coppia, quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso. Mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi la vostra storia, magari organizzando qualcosa da fare insieme, solo voi due; vedrete che sarà molto appagante. Single, imparate a viaggiare con l'istinto prima che con il cervello, ok? Riuscendo ad intavolare un dialogo appropriato e sereno con chi sapete, forse ne uscirete soddisfatti.

Le previsioni del giorno intanto, nel lavoro, indicano che forse potrebbero mancare le premesse per mettersi in luce o per sperimentare nuove strategie. Un aiuto potrebbe fare la differenza.

Scorpione: ★★★★★. Giornata speciale, valutata nelle previsioni zodiacali di martedì come perfetta per portare a buon fine impegni e buoni propositi. La mente sarà rivolta agli impegni che avete in agenda. Infatti, in mattinata il cielo vi infonderà quelle certezze necessarie per poter procedere con disinvoltura. In amore, visto il momento a favore, l'oroscopo invita ad approfittare per mettere in sicurezza quella situazione un po' dubbia che ben sapete.

Con il partner cercate di essere più allegri, dolci e se possibile sforzatevi di risultare un tantino imprevedibili: l'essere troppo scontati non favorisce di certo la curiosità di chi si ha al proprio fianco. Single, l'oroscopo del giorno presume che, se dimostrerete di apprezzare quello che viene fatto per voi da chi sapete, sarete ricambiati con il cuore e senz'altro troverete la strada che conduce alla felicità. Nel lavoro infine, avrete la possibilità di distribuire meglio i vostri sforzi, così da fare in modo di rendere meno faticosa la giornata.

Sagittario: ★★★. Giornata "sottotono" sicuramente poco stabile, sottoposta a fluttuazioni negative provenienti da astri poco amichevoli al segno (Sole e Urano speculari negativi al 75%).

Parlando in generale, di certo non cambierete idea rispetto a scelte già fatte ma chiederete rassicurazioni e/o coerenza su alcune problematiche che potrebbero sorgere in seguito. In amore, l'oroscopo del giorno 21 aprile al Sagittario prevede molto altalenante l’umore della coppia: diciamo che viaggerà su ritmi convulsi e qualche incomprensione non farà altro che alterare le cose. Fate chiarezza dentro di voi per una volta nella vita, ok? Non partite a marcia ingranata, anche perché negli affari di cuore occorre un certo tatto e tanta ma proprio tanta pazienza: usatela! Single, cercate di mettere a nudo i punti cruciali, reagendo non con il nervosismo o peggio, con il mutismo ad oltranza.

Dialogate, analizzate, sorridete: se siete arrivati ad un bivio sarebbe ora che iniziaste a tirare le somme. Nel lavoro, vista l'attuale posizione, bisognerà che facciate un ulteriore tentativo per migliorare: cambiate approccio verso il mondo circostante imparando a "guardare lontano".

Astrologia del giorno 21 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì prevede, in linea generale, abbastanza negatività in questa parte della settimana. In qualche caso dovrete camminare in punta di piedi cercando di non fare nemmeno il minimo rumore, giusto per non accendere la miccia della discussione e poi scatenare un putiferio infinito.

In amore, gli astri indicano qualche contrasto con la persona amata, sintomo di un malessere strisciante di vecchia data. Forse il rinunciare ad avere ragione a tutti i costi potrebbe essere la cosa migliore da fare. Single, in questa giornata tentate un diverso approccio con la persona che vi attira dal punto di vista sentimentale. Diciamo che fino a questo momento non siete risultati molto convincenti a causa del vostro modo di porvi: cambiate tattica e riprovateci. Nel lavoro intanto, sarete (forse) messi a dura prova da un collega particolarmente testardo, a tal punto da farvi saltare i nervi: dai, siate superiori e pensate positivo guardando alle cose belle della vita...

Acquario: ★★★★★. In arrivo un martedì 21 aprile non bello... bellissimo! La seconda giornata dell'attuale settimana sarà per molti di voi Acquario, soprattutto se con ascendente Ariete, Toro, Bilancia o Scorpione, addirittura perfetta. In campo sentimentale pertanto, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale in analisi, per tanti di voi stanno già bollendo in pentola ottime notizie riguardanti sentimenti e amicizie. Se in coppia, nel tentare di rincorrere "forti emozioni" potreste cacciarvi in una situazione inizialmente un po' difficile da governare: tranquilli, alla fine insieme al partner avrete qualcosa di meraviglioso di cui parlare.

Single, chi di voi avesse vissuto già una relazione sentimentale, diciamo pure "poco felice", potrà contare in questi prossimi due o tre giorni su un probabile (assolutamente non scontato) ritorno di fiamma. Questa cosa potrebbe potenzialmente essere in grado di far ripartire nuovamente il rapporto: fatevi due conti e decidete... Nel lavoro intanto, chi ha un'attività per proprio conto potrebbe brillare in quanto capacità e spirito d’iniziativa: siate decisi ed intraprendenti, le stelle saranno dalla vostra..

Pesci: ★★★★. Per molti di voi nativi partirà abbastanza bene questo vostro martedì di questa settimana, anche se potreste, in alcuni casi, dover sottostare a qualche inatteso stop.

Sappiate comunque che le stelle favoriranno l'intuizione, suggerendo le mosse giuste per aumentare anche i guadagni. Sfruttate al meglio questa occasione, magari cercando di mettere nero su bianco quei progetti a cui aspirate da tempo. Secondo l'oroscopo del giorno 21 aprile riguardo l'amore, abbastanza buona la giornata nella sua totalità, a parte alcune questioni da sbrigare di carattere burocratico/economico rimaste in arretrato. In coppia, a darvi conforto e abbastanza forza di volontà saranno alcuni pianeti amici (Plutone e Giove in sestile al vostro Nettuno), certamente capaci di indirizzarvi nelle scelte e nelle decisioni importanti.

Se single invece, sappiate che il cielo sta preparando a molti di voi sorprese e novità che inizierete ad "assaporare" molto presto. Nel lavoro, per chiudere, le configurazioni astrali sul periodo dovrebbero portare abbastanza fortuna: il vostro operato non verrà criticato, come invece accade solitamente.