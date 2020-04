L'Oroscopo di maggio dell'Acquario garantirà maggiori influssi benefici, tutti da investire sia in campo amoroso che in quello lavorativo. Dopo un mese di aprile un po' sottotono a causa della reclusione forzata, i nati del segno si sentiranno più forti, decisi e pronti a ricominciare grazie al benevolo transito di Marte e Saturno che li caricherà di energia positiva e costruttiva. Tanti pianeti uniranno insieme le loro forze per dare il via a intriganti novità riassunte nelle previsioni astrali fortunate per l'Acquario.

Opportunità lavorative nell'oroscopo dell'Acquario di maggio

Dopo lo stallo lavorativo di aprile, voi Acquario potrete ricominciare alla grande portando avanti i progetti tenuti in cantiere, con successo e concretezza. In questo mese di maggio voi amici dell'Acquario avrete dalla vostra l'influenza di tanti pianeti che, con la loro forte energia, vi spingeranno ad agire. Il Sole fino al 20, Mercurio fino al 12 e Urano, il vostro pianeta, per tutto il mese nel Toro, vi caricheranno di un'energia positiva e costruttiva molto potente che vi spingerà ad agire.

Mercurio infatti favorirà i guadagni e gli investimenti e vi regalerà una grande comunicativa indispensabile per favorire positivamente gli incontri di lavoro. Tanti saranno i progetti e gli investimenti che potrete portare a termine in questo periodo, anche perché avrete dalla vostra Marte e Saturno che vi garantiranno un pizzico di maturità e responsabilità in più, stimolandovi ad agire per il verso giusto.

Voi alla ricerca di un nuovo lavoro dovrete approfondire i colloqui e favorire nuove possibilità. Sicuramente in questo mese così positivo qualche novità si affaccerà all'orizzonte. Purtroppo, svariati pianeti in quadratura remeranno contro, quasi sfidandovi a superare gli ostacoli lungo il cammino e stimolandovi a reagire con maggiore forza e determinazione. Con l'aiuto di tanti pianeti influenti, sicuramente potrete osare di più e ottenere tanti risultati positivi.

Avrete tante opportunità lavorative, ma dovrete credere di più in voi stessi e fronteggiare ogni sfida in maniera positiva e decisa.

L'amore e le previsioni astrali mensili dell'Acquario

Per quanto riguarda la vita sentimentale, maggio garantirà a voi Acquario un'ottima intesa che per le coppie, mentre voi alla ricerca dell'anima gemella potreste proprio in questo mese cominciare a costruire un rapporto a due. Gli astri nei mesi scorsi vi hanno messo a dura prova, sfidandovi ad affrontare qualche noia amorosa e offuscando un po' il cielo sentimentale. In questo mese finalmente ci saranno buone notizie e ogni nube sarà dissolta all'orizzonte.

Avrete tante occasioni per vivere dei bei momenti con il vostro partner. Infatti, in questo mese così positivo a livello amoroso, potrete portare a termine un progetto importante che sta molto a cuore da tempo. Giove e Plutone vi proporranno tanti cambiamenti e sarà un mese di maggio ricco di meravigliose opportunità. Sole in Gemelli dal 21 splenderà riscaldando le relazioni a due e sarete carichi di un'energia spontanea e romantica, che vi porterà ad essere molto dolci e più passionali. Venere e Mercurio in trigono al vostro segno diverranno potenti alleati di voi single e regaleranno fascino e seduttività, facendovi diventare irresistibili.

Tante opportunità positive e soddisfacenti saranno favorite anche dall'energia determinante e paziente di Marte e Saturno, che sosterranno gli affetti regalando grande spirito d'iniziativa. Potrete proprio in questo mese programmare progetti di vita importanti con il proprio partner come la convivenza, il matrimonio o la nascita di un figlio. Con l'influenza benevola di tanti pianeti, anche per voi single le occasioni non mancheranno per fare nuove amicizie, approfondirle e chissà che tra di loro non ci sia la persona giusta per voi.