L'oroscopo della giornata di mercoledì 29 aprile prevede l'ingresso del pianeta Mercurio nel segno di terra del Toro, cha andrà ad arricchire la già ottima configurazione astrale dei nativi del segno, mentre per Ariete avrà modo di godere ancora di piacevoli momenti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Bilancia avrà modo di recuperare parecchi punti sia in amore che al lavoro, soprattutto grazie a Saturno, Venere e Mercurio in posizioni decisamente più felici, mentre per l'Acquario si aprirà uno scenario abbastanza sereno per quanto riguarda il lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di mercoledì 29 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 29 aprile segno per segno

Ariete: il pianeta Mercurio lascerà il vostro cielo in questo periodo, ma ciò non vuol dire che la vostra vita quotidiana inizierà ad andare male. L'Oroscopo annuncia ancora piacevoli momenti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Potrete approfittarne se volete per fare un pensiero carino alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single sarà una giornata fantastica per utilizzare internet per socializzare con nuove persone. Nel lavoro potreste non aver voglia delle solite mansioni, tanto che cercherete di fare qualcosa di diverso dal solito. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale che vede il pianeta Mercurio aggiungersi al vostro cielo, assieme all’ottimo Sole già in congiunzione. Sul fronte sentimentale la situazione resterà più o meno invariata, dove gli astri vi aiuteranno ancora ad esprimere molto bene i vostri sentimenti nei confronti della vostra anima gemella.

Se siete single potete approfittare del periodo per dedicarvi di più a voi stessi. Sul fronte lavorativo sono previsti notevoli miglioramenti, e una grande voglia di fare da parte vostra che vi spingerà a fare sempre di più. Voto - 9

Gemelli: oroscopo di mercoledì abbastanza buono, con il pianeta Venere che continua a tenervi compagnia in queste giornate. Sul fronte sentimentale dunque non esitate a fare un piccolo regalo al partner e cercare di aumentare ulteriormente l'affiatamento di coppia.

Se siete single potrebbe essere il momento di dare più spazio ai vostri interessi. In ambito lavorativo il periodo sarà ancora sufficiente, a causa di un affiatamento tra colleghi poco convincente, ma non mancheranno risultati discreti. Voto - 7

Cancro: oroscopo di mercoledì discreto per voi nativi del segno. In ambito sentimentale mantenere un buon affiatamento di coppia con il partner sarà difficile, e dovrete fare molta attenzione a quel che direte. Se siete dei cuori solitari si apriranno nuovi orizzonti per voi e dovrete coglierli al volo. In ambito lavorativo avrete abbastanza certezze che le cose stanno muovendo nella giusta direzione e ne sarete entusiasta.

Voto - 7

Leone: giornata discreta per voi nativi del segno, considerato che avrete il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Toro. Sul fronte sentimentale non aspettatevi grandi momenti con il partner, e se volete che vivere un periodo soddisfacente, dovrete assolutamente fare qualcosa. I cuori solitari in questo periodo potrebbero preferire pensare alle loro mansioni che all'amore. In ambito lavorativo fareste meglio a non rimandare a domani ciò che potete fare oggi. Evitate dunque di perdere altro tempo. Voto - 6,5

Vergine: andrà discretamente bene la vostra giornata, con il Sole e Mercurio in trigono dal segno amico del Toro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo sarà molto buono, e l'oroscopo vi consiglia di dedicare maggiore attenzione alla vostra anima gemella, per consolidare il vostro sano rapporto. I cuori solitari potranno contare su una buona dose di fascino da sfruttare al meglio per fare conquiste. Nel lavoro non perdete la pazienza se un collega cercherà d'irritarvi. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale che cambia anche per voi nativi del segno, con Mercurio che non sarà più in opposizione, lasciando campo libero a Venere, Marte e Saturno in trigono rispettivamente dal segno dei Gemelli e dell'Acquario.

Sul fronte sentimentale il periodo sarà bellissimo, saprete ascoltare la vostra anima gemella e vivrete momenti dolcissimi. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per trovare l'amore. Nel lavoro la situazione migliorerà, e riuscirete ad esprimere con maggior convinzione le vostre idee. Voto - 8,5

Scorpione: oroscopo di mercoledì poco convincente per voi nativi del segno. State vivendo un periodo non molto bello considerato che avrete anche Mercurio in opposizione oltre al Sole. In amore avrete difficoltà a gestire la vostra relazione di coppia, tanto che non sarà facile che riusciate a dire la vostra.

Se siete single sarete lieti di aiutare un amico in difficoltà. In ambito lavorativo dovrete cercare di recuperare fiducia nei confronti dei colleghi. Voto - 6

Sagittario: oroscopo di mercoledì che non porta tantissime novità. In ambito sentimentale il rapporto con la vostra anima gemella sarà ancora un po’ freddo, e dovrete ancora cercare una soluzione. Provate a chiedere ad un amico di cui vi fidate molto. Se siete single non sarà un buon periodo per fare nuovi incontri. In ambito lavorativo potrete permettervi di essere ottimisti. Riuscirete infatti a cogliere alcune opportunità con ottimi risultati.

Voto - 7

Capricorno: poche nubi sul fronte sentimentale per voi nativi del segno, grazie ad un ottimo Sole in trigono dal segno amico del Toro. La vostra relazione di coppia attraverserà bei momenti, non eccellenti, ma che quando un giorno ci ripenserete, sicuramente vi strapperanno un sorriso. Se siete single nulla v'impedirà di contattare chi vogliate, ma dovrete fare attenzione a ciò che scriverete in chat. Nel lavoro Giove dalla vostra parte vi aiuterà sicuramente a ottenere dei discreti successi con le vostre idee. Voto - 8

Acquario: oroscopo di mercoledì ottimale per quanto riguarda il lavoro grazie a Marte e Saturno in congiunzione al vostro cielo.

Si aprirà per voi un periodo più che soddisfacente, grazie soprattutto alla collaborazione con un vostro collega con cui andrete subito d'accordo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il Sole in quadratura potrebbe portare qualche piccolo imprevisto, ma nulla che non siete in grado di risolvere. Se siete single potreste scoprire di avere qualcosa in comune con la persona che vi piace. Voto - 8

Pesci: Venere in quadratura al vostro cielo potrebbe creare qualche piccolo imprevisto per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì. Dovrete cercare di portare qualche cambiamento per migliorare l'intesa di coppia tra voi e il partner.

Se siete single potreste trovare interessante la compagnia di una persona che fino ad ora non avevate considerato più di tanto. Nel lavoro vi dedicherete molto ad un progetto a cui tenete molto, cercando di curarne ogni minimo dettaglio, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7