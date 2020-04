L'oroscopo della giornata di domenica 12 aprile, santo giorno di Pasqua, prevede il pianeta Marte favorevole per il segno dell'Acquario, che sarà favorito dalla buona sorte e da tanta tenerezza soprattutto in amore, mentre per l'Ariete il dialogo con il partner sarà una mossa vincente. Buone notizie in arrivo per la Vergine, che cercherà di allargare i propri orizzonti, mentre Cancro potrebbe nutrire sentimenti contrastanti nei confronti di una persona importante.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di Pasqua per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 12 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di domenica all'insegna dei sentimenti e dell'amore per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia procederà magnificamente, grazie al vostro entusiasmo e alla vostra tenerezza. Parlare di sentimenti con il partner sarà una mossa vincente, che vi permetterà di godervi appieno questa giornata di festa.

Per quanto riguarda i cuori solitari, l'oroscopo vi consiglia di godervi il periodo, anche se non avete nessuno da amare, perché sarete avvolti dall'affetto dei vostri cari. Voto - 8,5

Toro: nel vostro cielo ci saranno Urano in congiunzione e Giove in trigono per voi nativi del segno, pronti a darvi un prezioso aiuto. Sul fronte sentimentale vivrete momenti piuttosto piacevoli, anche se il periodo non è dei migliori.

Comunque, ciò che conta sarà l'ottima intesa di coppia tra voi e il partner. Se siete single dovrete impegnarvi un po’ per capire cosa non va tra voi e la vostra potenziale anima gemella se volete davvero sperare in una nuova relazione d'amore. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo per la giornata di Pasqua. Sul fronte sentimentale soprattutto voi single sarete abbastanza energici da potervi guadagnare qualche possibilità con la persona che amate.

Per quanto riguarda e relazioni fisse se avete intenzioni di fare progetti per il futuro, non dovrete fare altro che proporre qualcosa di veramente interessante alla vostra partner. Nel lavoro avrete tanti progetti per la mente, che non vedrete l'ora di rimettervi all'opera per iniziarli. Voto - 8

Cancro: avrete dalla vostra parte pochi pianeti favorevoli per la giornata di domenica. Questo potrebbe causare alcuni problemi soprattutto per i cuori solitari, che nonostante avranno l'occasione di trascorrere del tempo con la persona che amano, potrebbero nutrire sentimenti contrastanti nei suoi confronti.

Se avete una relazione fissa, provate a condividere i vostri sentimenti con il partner per rafforzare il legame tra di voi. Voto - 7,5

Leone: giornata di Pasqua contornata da interessanti eventi, spesso soddisfacenti, ma talvolta anche da qualche piccolo imprevisto. Il lavoro infatti, nonostante starete a casa, non andrà molto bene, e potreste essere sovrappensiero per questo, nella speranza di riuscire a trovare una soluzione. In amore si presenteranno momenti molto piacevoli tra i vostri cari, che potrebbero rendervi felice per un po’. Se siete single la vostra giornata sarà rallegrata dall'affetto dei vostri amici.

Voto - 7

Vergine: gli influssi di Venere in congiunzione nel segno dei Gemelli, completano per voi oroscopo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Ci saranno buone notizie per quanto riguarda il lavoro, dove cercherete di allargare al più presto i vostri orizzonti grazie ad alcune idee geniali. In amore sarete felici della vostra relazione di coppia, ma sentirete la necessità di avere qualcosa in più dal partner che possa rendervi entrambi ancora più felici. Se siete single rilassatevi, e godetevi questa giornata di festa e di riposo. Voto - 8,5

Bilancia: giornata di domenica che prevede alcune spese da parte vostra.

Ciò nonostante saranno spese che renderanno felici la vostra anima gemella, oppure un vostro familiare. Non preoccupatevi dunque di quanti soldi effettivamente spenderete, perché saranno per una buona causa. Per quanto riguarda i cuori solitari, forse fare un regalo ad un amico o alla persona che vi piace potrebbe essere difficoltoso, ma non per questo impossibile. Voto - 7,5

Scorpione: trascorrere la giornata senza annoiarvi. In amore infatti la vostra fantasia sarà fondamentale, perché riuscirete a trascinare nel divertimento non solo voi, ma anche il partner e vostri familiari. I cuori solitari avranno modo di sentire dopo un po’ di tempo una persona a cui tengono molto.

Voto - 8,5

Sagittario: con il Sole in trigono dal segno amico dell'Ariete, la vostra giornata non potrà che essere positiva. Sul fronte sentimentale sarete in grado di dosare perfettamente fascino e buon senso all'interno della vostra relazione di coppia, in modo tale da ottenere solo sentimenti positivi da parte della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per i single ci saranno belle novità in arrivo. Potrebbero infatti rimanere affascinati da una persona in particolare. Voto - 8

Capricorno: ottimo Giove in posizione favorevole nel vostro cielo secondo l'oroscopo di Pasqua, pronto a donarvi una buona dose di fortuna.

Sul fronte sentimentale voi single sia sul piano sociale, che su quello amoroso, dovrete aspettarvi molto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se avete una relazione fissa dialogare con il partner sarà molto piacevole, ciò nonostante evitate di approfondire troppo alcune discussioni per non ricevere brutte sorprese. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale che prevede i pianeti Marte e Saturno nel vostro cielo secondo l'oroscopo di Pasqua. Sul fronte sentimentale se siete single e avete in mente un appuntamento, anche a distanza, con la persona che vi piace, cercate di essere il più romantici che potete.

Se avete una relazione fissa sarete molto teneri con la persona che amate, favoriti inoltre dalla buona sorte, aumentando l'affiatamento di coppia. Voto - 8,5

Pesci: sarà una giornata di Pasqua piuttosto frenetica per voi nativi de segno, considerato che inoltre Mercurio si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale. Sul fronte amoroso sarete ben in grado di comprendere lo stato d'animo della vostra anima gemella, e sarete ben disposti ad ascoltare tutto ciò che avrà da dire e se necessario, trovare una soluzione insieme. Se siete single un incontro intrigante potrebbe farvi veramente piacere.

Voto - 8