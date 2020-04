Anche nel giorno di Pasqua l'oroscopo è pronto a soddisfare le curiosità degli appassionati delle previsioni astrali giornaliere. Siete curiosi di scoprire come sarà la vostra giornata pasquale? Giornata serena e tranquilla per alcuni segni zodiacali, invece, per gli altri è un po' tosta. In primo piano, l'astrologia del giorno 12 aprile e le predizioni zodiacali della giornata di domenica da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata di Pasqua sforzatevi sorridere e di stare alla larga dalle piccole discussioni che si verranno a creare in casa per futili motivi, come ad esempio il cibo o su come preparare la tavola.

Se è possibile, non immischiatevi negli affari che non vi riguardano, potreste urtare la suscettibilità altrui. Questa importante festività vi chiede di essere sereni con le persone che vi fanno compagnia in questo periodo di restrizione.

Toro – L'oroscopo spera che questa Pasqua porti in voi un po' di serenità. Dovete credere di più nei vostri sogni, man mano che il tempo passa diventano sempre più fattibili e realizzabili. La determinazione non vi manca, quindi usatela per ottenere ciò che volete.

Certo, in questo periodo non potete pensare troppo al lavoro, ma c'è qualcosa che invoglia a realizzare un progetto di vita.

Gemelli – In questa giornata avete modo di conoscere meglio un componente della vostra famiglia o comunque una persona che non avete avuto modo di scoprire fino in fondo. Sfruttate al meglio questa possibilità. Siate pure invadenti, indagate anche sul carattere di questa persona, magari potreste raggiungere una certa intimità con essa.

Previsioni di domenica 12 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se volete che le questioni d'amore diventino più chiare e limpide dovreste fare uno sforzo: interpellare il vostro partner, cercando di non ferirlo proprio in questa giornata di Pasqua con il vostro solito umorismo pungente. Anche perché non è una mossa saggia per tenere in piedi la vostra complicata relazione. Solo con la sincerità si risolve ogni cosa.

Cercate di passare una Pasqua in maniera tranquilla, senza rancore.

Leone – Non dovete sorprendervi se in questa giornata vi sentite spossati a causa di quello che avete fatto in questa settimana. È arrivato il momento di riprendervi e di andare avanti. Avete parecchie questioni da sistemare, quindi non potete certo restarvene con le mani in mano. Siate più convinti dei vostri progetti, altrimenti non ci crederanno neppure gli altri. Anche se questa è per voi una Pasqua pensierosa, cercate di trascorrerla con serenità.

Vergine – Anche se siete allergici alle discussioni e non vorreste mai trovarvi nel centro di una di esse, qualche volta bisogna fare delle eccezioni, perché le discussioni servono per resettare il vostro rapporto.

La comunicazione è sopravalutata quando non ci sono le basi per essa. Dovete pretendere rispetto da chi non vuole darvi libertà di parola. Si prospetta una Pasqua tosta, resistete!

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Qualche familiare potrebbe restare sorpreso dal vostro atteggiamento, magari avete detto qualcosa che non è da voi. Ci sono altri modi più delicati per esprimere il vostro parere, quindi tenete a freno la vostra lingua e contate fino a dieci prima di dire la vostra. In ogni modo, questa Pasqua vi chiede di trattenervi e di mantenere la calma. Sforzatevi di sorridere e di portare un briciolo di serenità in famiglia.

Scorpione – In questa giornata di domenica potreste avere in mente qualcosa di unico e geniale per il vostro futuro. Sfruttate questo periodo di restrizione per concretizzare le vostre idee, capire che cosa vi occorre per realizzare i vostri progetti. La felicità regna sovrana nelle vostre case, quindi cercate di conservarla anche nei prossimi mesi, in quanto sarete più motivati.

Sagittario – In questa domenica di Pasqua dovete cercare di guardare oltre l'apparenza delle cose. Non tutto è oro quel che luccica, per cui dovete capire qual è la decisione migliore da prendere per non incappare in altri errori.

Nessuno è in grado di aiutarvi, quindi dovete fare tutto da soli. C'è un famoso detto che recita così: 'Chi fa da sé, fa per tre'. Ce la potete fare! Basta un po' di buon senso e tanta buona volontà.

L'oroscopo di Pasqua: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Non abbiate paura di esternare le vostre emozioni alle persone care. Non c'è momento migliore per far sapere loro che li amate e che siete felici di stare in loro compagnia, soprattutto in questo giorno di festa. Siate onesti fino in fondo, anche quando dovete rivelare alcune verità scomode. Tutti capiranno e saranno dalla vostra parte, quindi non c'è bisogno di aver paura.

Acquario – Vi sentite un pochino demotivati. In questa giornata di domenica qualcuno potrebbe risollevare il vostro morale al punto da farvi cambiare completamente atteggiamento. In fondo, in questa giornata di festa è giusto che vi divertiate un po'. Non mettetevi in un angolino in disparte. Cercate di sorridere un po' di più, in modo che chi vi sta attorno è più predisposto a parlarvi. Pasqua in compagnia.

Pesci – In questa giornata di Pasqua, l'oroscopo vi consiglia di essere più espansivi con le persone che vi stanno attorno, poiché siete gli unici in grado di risollevare le sorti di questa giornata.

Anche se non avete voglia di fare il buffone di corte, cercate di essere comunque divertenti, per il bene di chi vi è accanto e di chi ha bisogno del vostro calore. In fondo, si tratta di mentire in buona fede e senza conseguenze, poiché tutti saranno un poco più felici.