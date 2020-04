L'oroscopo della giornata di Pasquetta, sarà fatto di piacevoli momenti per molti segni zodiacali. In particolare i nativi Cancro si terranno spesso impegnati al solo scopo di far felici il partner oppure i propri familiari, mentre Bilancia presterà molta attenzione al proprio intuito per cercare di attirare l'attenzione nei confronti di una persona molto interessante. Mercurio si troverà nel segno dell'Ariete, che si circonderà dell'affetto dei propri cari, mentre alcuni Capricorno forse potrebbero essere un po’ impegnati.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 13 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo Pasquetta segno per segno

Ariete: configurazione astrale di Pasquetta che vedrà il pianeta Mercurio entrare nel vostro segno zodiacale. Con questo cielo in amore riuscirete a trarne giovamento e godere di un periodo pieno di sentimenti e belle emozioni, soprattutto per i nati nella terza decade, grazie anche all'affetto dei vostri cari. Per quanto riguarda i cuori solitari potrebbero esserci delle novità in vista, e con un po’ d'impegno sarete in grado di coglierle.

Voto - 8

Toro: oroscopo di Pasquetta introspettivo, rigoroso sotto diversi punti di vista considerato inoltre che Urano si troverà in congiunzione al vostro cielo. In ambito sentimentale la vostra tranquillità sarà una vera e propria manna del cielo, che vi permetterà di fare qualcosa di piacevole assieme ai vostri cari, soprattutto in questo periodo. Se siete single i vostri rapporti personali potrebbero rafforzarsi, nonostante la distanza.

Continuate dunque a coltivare il vostro rapporto con parsimonia. Voto - 8,5

Gemelli: Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale renderà il vostro oroscopo favorevole. In amore infatti la situazione sarà buona, ciò nonostante l'imprevisto potrebbe essere dietro l'angolo, soprattutto a causa del vostro carattere un po’ troppo sensibile. I single preferiranno evitare problemi di ogni tipo, ma non sempre sarà possibile.

Voto - 6,5

Cancro: nonostante Giove si trovi in opposizione al vostro cielo, portandovi dunque poca fortuna, proverete comunque di essere ottimisti ad ogni eventualità. Sarà la chiave per evitare ogni tipo di problema. Cercherete inoltre di tenervi spesso impegnati per fare felici la vostra anima gemella, magari facendo qualcosa per la vostra amata. Se siete single alcune cose sono difficili da ottenere, ciò nonostante non vuol dire che sia impossibile. Voto - 7,5

Leone: Sole in trigono dal segno amico dell'Ariete vi permetterà di trascorrere una giornata all'insegna del buon umore. Avrete modo di dimenticare eventuali ferite avute nelle giornate precedenti, recuperando l'intesa di coppia con la vostra anima gemella.

Se avete appena iniziato una nuova relazione non abbiate paura di mostrare i vostri più profondi sentimenti, soprattutto in questa giornata. Per quanto riguarda i cuori solitari potrebbero esserci belle sorprese. Voto - 8

Vergine: periodo più che soddisfacente per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale serenità e affetto da parte della vostra anima gemella saranno tutti per voi, dunque non tiratevi indietro e impegnatevi anche voi a donare tutto voi stessi. Se siete single cercherete di fare di tutto per conquistare la persona che vi piace, ma la pazienza sarà anch'essa necessaria. Voto - 8

Bilancia: disposizione planetaria che prevede il pianeta Marte in trigono dal segno dell'Acquario, che vi renderà particolarmente attenti verso ogni dettaglio durante la giornata.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale infatti, non trascurerete proprio nulla, pianificando una giornata praticamente perfetta, da trascorrere con la vostra amata. Se siete single potrebbero venire al pettine dei nodi con degli amici, e dovrete mostravi comprensivi e disponibili per far sì che tutto vada al meglio. Voto - 7

Scorpione: con Marte in quadratura nel segno dell'Acquario, l'oroscopo della giornata di lunedì sarà caratterizzato da tanto benessere e tanto relax per voi nativi del segno. Avrete modo di godervi la giornata con molta calma, facendo ciò che più vi piacerà fare, e assecondando quando necessario le richieste della vostra anima gemella.

Se siete single il vostro umore sarà molto buono, ottimo per mettersi alla ricerca di una persona da amare. Voto - 8,5

Sagittario: gli influssi del Sole in trigono dal segno amico dell'Ariete vi permetteranno di trascorrere una giornata tutto sommato positiva. Sul fronte sentimentale vi saranno molteplici occasioni di incontro per i single, grazie a un fascino irresistibile, mentre se avete una relazione fissa ci saranno poche parole, ma sentimenti profondi, tutti da condividere con la persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Voto - 8,5

Capricorno: giornata di lunedì che potrebbe essere poco piacevole per alcuni di voi in quanto potreste essere un po’ impegnati.

In ogni caso non preoccupatevi: presto avrete modo anche voi di godere dell'affetto e del calore dei vostri cari, dimenticando ogni fatica e assaporando ogni momento. I cuori solitari reagiranno istintivamente ed emotivamente per riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amano. Voto - 7

Acquario: Marte sarà ancora una volta favorevole nel vostro cielo secondo l'oroscopo di Pasquetta. Sul fronte sentimentale se siete single sarete al centro di alcune confidenze, perché gli altri vedono in voi un porto sicuro dove ormeggiare i propri pensieri e preoccupazioni. Se avete una relazione fissa sentirete una grande energie dentro di voi, che vi permetterà di godere al meglio della vostra relazione di coppia.

Voto - 8,5

Pesci: Mercurio non sarà in più nel vostro cielo, ma non per questo non vuol dire che non ci saranno più giornate favorevoli. Infatti, la giornata di Pasquetta sarà più che soddisfacente per voi nativi del segno. In amore solitamente non chiedete molto, ma durante la giornata potreste aspettarvi delle piacevoli sorprese da parte della vostra anima gemella. Se siete single dovranno controllare le loro emozioni. Voto - 7,5