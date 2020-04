L'Oroscopo del 13 aprile è pronto a rivelare cosa vi aspetta per la giornata di Pasquetta. I nati sotto il segno dell'Ariete devono pensare a concedersi un po' di relax e a concentrarsi di più sui propri cari. Sorprese in arrivo, invece, per Cancro e Vergine.

Oroscopo di Pasquetta: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete - Durante la Pasquetta dovreste cercare di rilassarvi. Evitate di pensare al lavoro e a quello che c'è da fare, sfruttate il giorno festivo per concentrarvi su voi stessi e sui vostri affetti.

Cercate di adeguarvi al periodo che state attraversando; prima o poi si verificherà un evento che vi aiuterà a cambiare le cose. Non stancatevi troppo, altrimenti non avrete le forze sufficienti per rimettervi in carreggiata.

Toro - Con il partner c'è qualche malinteso da risolvere. L'oroscopo consiglia di essere onesti con voi stessi, magari ammettendo di aver reagito in maniera esagerata nei confronti della vostra anima gemella. Alcune notizie possono sconvolgere, è vero, ma non così tanto da giustificare i vostri atteggiamenti.

Gemelli - La giornata del 13 aprile si prospetta all'insegna del mistero, poiché potrebbero esserci delle cose di cui faticherete a capire come siano arrivate a questo punto. Poco male, ciò vuol dire che dovrete impegnarvi di più per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Cercate di non lamentarvi, perché le persone intorno a voi potrebbero risentirne. Prima o poi capirete l'intoppo, ma fino ad allora dovrete munirvi di pazienza.

Previsioni astrologiche di lunedì 13 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro - La giornata di Pasquetta vi riserva alcune sorprese. Non dovrete pensare a nulla che non sia positivo, anche quando vi sembrerà di vedere tutto nel peggiore dei modi. L'ottimismo fa parte di voi, per cui non potete abbandonarlo proprio in questa giornata, quando vi servirà maggiormente per cambiare qualcosa d'importante nella vostra esistenza.

Un progetto, un piano o anche solo un'idea, potrebbe comportare una grande novità di cui al momento ignorate la portata.

Leone - Il punto di forza del 13 aprile sarà la generosità. Usatela per farvi ben volere da tutti e per trascorrere una giornata in allegria insieme alle persone che stimate. Certo, potrebbe scapparvi qualche battuta pungente, ma sarete ben tollerati anche dalle persone più diffidenti. Cercate di non affaticarvi, perché le imprese per voi non sono finite.

Vergine - Una sorpresa vi porta a vedere una determinata situazione con altri occhi. In un primo momento potrebbe apparirvi catastrofica ma, in realtà, si tratterà di una sorpresa che si rivelerà benefica per il vostro futuro sentimentale o lavorativo.

Anche se alcune cose potrebbero subire qualche cambiamento, avrete la possibilità di riconsiderare un vostro rapporto in maniera positiva.

Astrologia del 13/4: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia - Qualcuno che conoscete da molto tempo reclama il vostro aiuto e il vostro supporto per affrontare una situazione strana. Non abbiate troppa paura di dare consigli, siete abbastanza esperti e maturi per migliorare la condizione altrui. I vostri sentimenti vi guideranno per il meglio e non avrete rimpianti per il futuro per non aver aiutato chi ne aveva bisogno.

Scorpione - La vostra natura compassionevole vi aiuta a stringere delle relazioni con persone molto simili a voi.

Vi troverete sulla stessa lunghezza d'onda a causa dei problemi che accomunano tutti in questo periodo. La risoluzione è a portata di mano e insieme riuscirete a trovarla. Non preoccupatevi di ciò che dicono gli altri, loro non possono capire cosa vi passa per la testa in questo periodo.

Sagittario - Nella giornata di Pasquetta potreste sentirvi leggermente disturbati, quindi potrebbe non iniziare nel migliore dei modi. Sta a voi provvedere a migliorarla. Dovete anche ottimizzare il vostro tempo per non restare indietro con il lavoro o con lo studio, viste le vostre condizioni di salute poco ottimali.

Cercate di non esagerare con il cibo; fegato e stomaco potrebbero risentirne.

L'oroscopo di lunedì 13 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno - Provate a spingere sull'acceleratore il 13 aprile, perché ci sono parecchie cose da recuperare e non potete fermarvi. Dovete imparare a riflettere più velocemente. La prontezza di reazione è indispensabile in questo periodo, quindi cercate di prepararvi per quello che vi aspetta già da lunedì. L'oroscopo consiglia di riprendere in mano la propria vita.

Acquario - I vostri desideri potrebbero diventare realtà. Basta che troviate solo un po' di fiducia in voi stessi e tutto vi sembrerà possibile.

La stima che le persone intorno a voi ripongono nelle vostre capacità è illimitata, e questo vi darà la carica giusta per affrontare qualsiasi intemperie della vita. Comunque vada, vi divertirete anche solo a pianificare i prossimi progetti.

Pesci - A Pasquetta sarete molto combattuti su una decisione da prendere. Siete davanti a un bivio e non sapete quale strada seguire. Qualsiasi soluzione potrebbe portarvi delle novità, spetta a voi scegliere quale possa essere adatta per il vostro futuro. Non fatevi condizionare dalle persone intorno a voi, come sempre. Le vostre decisioni devono essere prese in totale autonomia, altrimenti potreste pentirvi di non avere ascoltato la vostra coscienza.