L'oroscopo della giornata di venerdì 17 aprile prevede la Luna entrare nel segno dell'Acquario, che grazie ad un ottimo supporto emotivo, sarà particolarmente romantico in amore e attivo al lavoro, mentre per il Leone comprendere la propria anima gemella solo con uno sguardo sarà una grande vittoria. Toro potrebbe sentirsi un po’ annoiato al lavoro, mentre per Sagittario potrebbe essere il periodo adatto per applicare dei cambiamenti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì' 17 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 17 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di venerdì che vedrà il pianeta Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, insieme al già presente Sole.

In amore i desideri e gli impulsi romantici saranno molto forti in questo periodo, tanto che ne gioverà molto anche l'affiatamento di coppia. Se siete single avrete modo di vivere momenti molto appaganti. Nel lavoro se svolgete una professione di tipo mentale, avrete modo di vivere piacevoli momenti, con gradite soddisfazioni. Voto - 8

Toro: la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario promette momenti interessanti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non tiratevi indietro dunque qualora il partner voglia trascorrere del tempo con voi.

Se siete single avrete sicuramente voglia di conoscere nuove persone. Nel lavoro gli influssi di Urano potrebbero rendervi pigri, con poca voglia di fare, di conseguenza, i vostri progetti potrebbero subire un ritardo. Voto - 7

Gemelli: la vostra vita attualmente è un caos, e secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, avrete ancora tanto da fare prima di potervi riposare. Nel lavoro infatti, le vostre mansioni sembreranno non finire mai, ma fortunatamente l'impegno da parte vostra non mancherà.

In amore se siete single sarà una giornata stimolante per le situazioni che si andranno a creare. Se avete una relazione fissa vi sentire molto forti e ottimisti con il partner al vostro fianco. Voto - 7,5

Cancro: Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete, completa per voi un oroscopo poco stimolante per quanto riguarda il lavoro. Le energie infatti inizieranno a mancare e sapere che ancora ci sarà tanto lavoro da fare vi metterà a disagio.

Meglio la sfera sentimentale, in quanto le vostre emozioni con il partner saranno molto forti e trascorrere una serata molto romantica sarà facile. Se siete single al momento per voi conteranno i vostri progetti personali e tra questi, non ci sarà quello di riuscire a trovare l'amore. Voto - 7

Leone: giornata piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Riuscirete a capire quasi sempre cosa il partner vorrà da voi, anche solamente con uno sguardo, e ciò rappresenterà una grande soddisfazione per voi. Se siete single le emozioni che cercate arriveranno presto.

Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi efficace per un vostro progetto. Voto - 8

Vergine: importanti soddisfazioni per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Secondo l'oroscopo, la vostra relazione di coppia attraverserà dolci momenti, e nulla v'impedirà di esprimere come meglio credete i vostri sentimenti. Se siete single potreste sentire la necessità di confrontarvi con un vostro amico. In ambito lavorativo non fatevi mettere fretta da nessuno, altrimenti non riuscirete a svolgere adeguatamente le vostre mansioni. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale che prevede la Luna in trigono dal segno dell'Acquario secondo l'oroscopo di venerdì.

In amore se avete qualcosa da farvi perdonare, oppure se siete single e volete trovare l'anima gemella, potrebbe essere la giornata adatta, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro potreste sperimentare nuove esperienze, soltanto per mettervi alla prova, e magari stupire i vostri colleghi. Voto - 8,5

Scorpione: con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, l'oroscopo della giornata di venerdì sarà poco soddisfacente sul fronte sentimentale. Avrete bisogno di molta pazienza per evitare di scatenare inutili litigi di coppia. Se siete single Concentratevi solo sui programmi futuri davvero importanti o urgenti al momento.

Nel lavoro fate attenzione alle spese, evitando di sciupare le vostre finanze in progetti poco convincenti. Voto - 6

Sagittario: oroscopo di venerdì che prevede il Sole e Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete, promettendo una giornata più che soddisfacente sotto diversi aspetti. Sul fronte sentimentale sentirete la necessità di portare dei cambiamenti in famiglia, e sentirete l'opinione del partner per capire come meglio agire. Se siete single potreste essere chiamati ad aiutare un amico. In ambito lavorativo avrete tante idee in mente, e non vedrete l'ora di realizzarle. Voto - 8

Capricorno: con Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete e Giove in congiunzione, l'oroscopo della giornata di venerdì sarà piuttosto discreto nel lavoro.

Infatti, ci saranno momenti entusiasmanti e pieni di soddisfazioni tra voi e i vostri colleghi, ma a volte potreste anche commettere degli errori, al punto che vi chiederete come avete potuto sbagliare. Sul fronte sentimentale il periodo sarà piuttosto stabile, e non avrete nulla di cui lamentarvi della vostra relazione di coppia. Se siete single avrete modo di fare presto nuove ed interessanti conoscenze. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di venerdì che prevede una magnifica Luna nel vostro cielo, pronta a darvi una mano soprattutto sul fronte sentimentale. La vostra relazione di coppia infatti, procederà magnificamente, grazie anche alla disponibilità non solo vostra, ma anche della vostra anima gemella.

Se siete single l'amore sarà la cosa più importante per voi al momento. Nel lavoro osserverete con attenzione le persone che sono intorno a voi, vi daranno la prospettiva adatta per affrontare determinate situazioni. Voto - 8,5

Pesci: il partner potrebbe avere qualcosa di importante da dirvi, e voi sarete particolarmente comprensivi nei suoi confronti, ascoltando con molta attenzione e valutando la situazione. I single avranno più bisogno del sostegno di un amico per capire cosa fare con una persona che sta diventando sempre più importante. Sul fronte lavorativo fareste meglio a non sovraccaricarvi di impegni al momento in quanto potreste non riuscire a concluderli tutti.

Voto - 7,5