L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 aprile approfondirà il transito di Mercurio in Ariete che sprigionerà intelligenza e tanta voglia di comunicare. La presenza della Luna dapprima in Sagittario, poi in Capricorno, in Acquario e in Pesci regalerà sensazioni libere, intuitive e profonde tutte da scoprire nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale di metà aprile da Ariete a Vergine

Ariete: splendida l'entrata di Mercurio nel segno che incrocerà le sue energie con Sole, aprendovi a una comunicazione più chiara e profonda per l'amore.

Attenzione però a non pensare solo ai vostri progetti, piuttosto apritevi anche all'ascolto degli altri. A metà settimana Luna sarà in quadratura un po' tesa per i sentimenti, ma già da giovedì la situazione migliorerà.

Toro: a metà settimana gli astri saranno favorevoli, anche se molto introspettivi nei confronti dei sentimenti. Vi faranno comprendere la vostra intensità interiore utile per avviare un cambiamento costruttivo, un'evoluzione fortunata. Weekend un po' nervoso per i sentimenti ma domenica via libera al romanticismo.

Gemelli: attenzione alla giornata di lunedì, che sarà un po' confusa. Potreste essere un po' superficiali e non assumervi alcune responsabilità che vi toccano, ma Venere vi aiuterà già a metà settimana. Via libera a un'affettività sentimentale che sarà molto marcata, anche se più paziente e riflessiva.

Cancro: martedì e mercoledì la Luna remerà contro e potrebbe impigrirvi e rendervi testardi nell'imporre le vostre idee a tutti i costi.

Gli astri richiederanno per la restante parte della settimana di non lasciarvi prendere da apprensioni e timori, ma di avere maggiore fiducia in voi stessi per concretizzare i sogni con successo.

Leone: riceverete l'influenza benefica di Mercurio già da lunedì che risulterà in sinergia anche con una Luna molto avventurosa. Concretizzerete i progetti, ampliando la mente a 360°. Così troverete la strada giusta per giungere al successo e nel weekend l'astro d'argento vi chiederà di aprirvi a un romanticismo sensibile e fantasioso.

Vergine: finalmente Mercurio romperà l'opposizione e i pensieri si delineeranno in maniera più chiara. Valuterete le situazioni a 360°, ne avrete bisogno per avviare un cambiamento costruttivo e molto profondo che riguarderà sia voi che le persone amate. Luna vi renderà alquanto capricciosi, ma sarà a voi favorevole e intuitiva nelle giornate di martedì e mercoledì.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a Mercurio in opposizione che creerà confusione e sprigionare un'impulsività incontrollabile. La Luna sarà benefica lunedì e amplierà gli orizzonti mentali a caccia di novità in grado di animare la sfera sentimentale in maniera frizzante.

Il weekend sarà molto romantico e voi molto perseveranti nel concretizzare i progetti amorosi tenuti in cantiere.

Scorpione: la Luna a metà settimana influenzerà il vostro umore e limiterà un po' la vostra emotività, sprigionando maggior senso di responsabilità nei confronti delle persone amate. Attenzione solo a una quadratura lunare prevista per il weekend, che potrebbe procurare un eccessivo "cerebralismo" nei confronti dell'amore.

Sagittario: la Luna risiederà nel segno solo nella giornata di lunedì e sprigionerà un senso di avventura che farà collegare con il lontano, come filtrando le sensazioni appartenute al passato per progredire nel presente più forti di prima.

La nuova posizione di Mercurio in Ariete sarà benefica per avviare una conversazione che farà prendere l'iniziativa in amore.

Capricorno: accoglierete una Luna molto intuitiva a metà settimana, che farà vivere le emozioni in maniera un po' distaccata. Forse questo atteggiamento sarà causato dalla paura di soffrire o dal desiderio di maggiore autonomia affettiva. Attenzione a un Mercurio in quadratura che potrebbe rendervi troppo superficiali nei confronti dell'amore.

Acquario: la Luna sarà dalla vostra parte nel weekend ed entrando nel segno, si congiungerà a Saturno in maniera molto introspettiva.

Tenderete a scavare nella vostra interiorità e potreste sentirvi soli, ma Marte garantirà una sferzata di energia anche se non accetterete compromessi in amore.

Pesci: Mercurio passerà in Ariete, ma non vi abbandonerà e renderà i pensieri più intraprendenti, anche se voi sarete un po' polemici. Una Luna benefica nel fine settimana rivoluzionerà la sfera amorosa in maniera sensibile e molto romantica. Via libera all'immaginazione, trasformando i sogni in realtà sia che siate single che in coppia.