Il mese di marzo è quasi giunto al suo termine e l'oroscopo del suo ultimo fine settimana, quello che va da sabato 28 a domenica 29, non può che portare buone notizie a molti. Nelle difficoltà dell'ultimo periodo c'è chi è riuscito a riscoprire i propri sentimenti, come il segno del Toro che ha trovato l'amore nonostante i giorni di restrizioni. Altri segni, come quello della Bilancia, affrontano il periodo con qualche nota di malinconia che, purtroppo, non fa altro che rallentare lo scorrere del tempo ed aumentare i pensieri.

Per la Vergine e l'Ariete, invece, si preannuncia un periodo di rinnovo con l'arrivo di qualche cambiamento sia nell'ambito sentimentale che in quello lavorativo. La speranza è ciò che riesce a tenere "vivi" gli animi delle persone.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete si ritroveranno ad affrontare un periodo di transizione in cui potranno finalmente fare chiarezza su determinate situazioni e costruire un futuro migliore.

Buone notizie potrebbero arrivare in questo weekend, specie per coloro che hanno tenuto duro fino a questo momento.

Toro - l'amore è nell'aria già da un po' di giorni e lo si può considerare forse tra le poche cose positive portate da tutta la situazione attuale. Il navigare sul web ed il darsi forza a vicenda, con qualche parola di conforto e qualche risata, è riuscito ad aprire il guscio di un cuore forse troppe volte ferito.

L'amore a distanza non è facile, ma se equilibrato può portare tantissime gioi.

Gemelli - secondo l'oroscopo del weekend che sta per arrivare, i Gemelli avvertiranno una necessità di affetto fuori dal normale. La ricerca del partner e dei propri cari ed una continua manifestazione dei propri sentimenti potrebbe voler dire solo una cosa: ricerca di protezione, non solo per se stessi, ma anche per coloro che si amano.

Cancro - finalmente si è riscoperta l'empatia con il proprio partner. Una relazione che stava rischiando di scemare, molto lentamente, ha finalmente trovato qualcosa per riaccendere la fiamma dell'amore e ritrovare finalmente quei sentimenti e quelle emozioni che da tempo si credevano ormai perdute. I teneri amanti potranno finalmente tornare ad amarsi come facevano un tempo.

Leone - il nervosismo, sfortunatamente, non fa che rendere le giornate più lente e più difficili da gestire. Organizzare ogni momento potrebbe essere un esercizio utile per combattere lo stress e ritagliare qualche momento da dedicare alla meditazione non può fare altro che alleggerire il carico di sensazioni e rendere il Leone più docile.

Vergine - il cambiamento, proprio come per l'Ariete, è già nell'aria e con l'avvicinarsi del fine settimana si fa più reale e palpabile. Attenzione a non affezionarsi troppo a ciò che questa quarantena ha portato, se si desidera fare un passo avanti ed un salto di qualità nella propria vita lavorativa è necessario prendere decisioni dure e darsi da fare.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di quest'ultimo fine settimana del mese di marzo non sembra portare notizie così positive. La malinconia, specialmente nella giornata di sabato, potrebbe portare con sé tanti pensieri al punto da rendere difficoltoso riuscire a fare qualcosa di costruttivo.

Impegnare la propria mente, magari dedicandosi alla coltivazione dei propri hobby, potrebbe aiutare.

Scorpione - i pensieri accumulati durante la settimana potranno finalmente essere catalogati ed anche lo Scorpione riuscirà a portare un po' di luce alle proprie giornate altrimenti troppo monotone. Le preoccupazioni non mancheranno di certo, ma con l'aiuto delle persone amate si supereranno con facilità.

Sagittario - le pulizie, con molta probabilità, sono già state fatte e questi giorni di reclusione hanno portato non poco tempo per comprendere quali sono le reali priorità nella vita di ognuno.

Chi non ha avuto neanche un attimo di tempo per mettersi in contatto con voi, probabilmente non merita l'importanza che gli avete sempre donato. Fare un po' di pulizia tra le proprie amicizie potrebbe essere un ottimo passatempo.

Capricorno - riunirsi con i propri cari in salotto e scegliere un bel film da guardare assieme aiuterà certamente a trascorrere un po' di tempo in serenità ed in ottima compagnia. I rapporti vengono rafforzati e nonostante qualche piccolo battibecco si potrà riscoprire quell'armonia familiare che non si assaporava da un po'.

Acquario - chi attendeva il fine settimana per tirare un sospiro di sollievo dovrà sfortunatamente attendere e ricredersi.

La situazione sta lentamente migliorando, ma prima di riuscire a riprendere in mano la propria vita dovrà passare un altro po' di tempo. Sarebbe meglio sfruttare il momento per rimettersi in pari con il lavoro arretrato ed espandere le proprie conoscenze.

Pesci - la sensibilità di questo segno lo rende spesso vulnerabile ai cambiamenti, specialmente se si presentano drastici come quello di questo ultimo periodo. Stringere la mano delle presone amate e farsi forza servirà a portare maggior coraggio per affrontare a testa alta tutte le difficoltà future.