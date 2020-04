Giro di boa della settimana per i 12 segni zodiacali. Sta per partire una nuova giornata, quella del 16 aprile, portando con sé novità e cambiamenti astrali in amore e nel lavoro. Leggiamo quali con l'Oroscopo del giorno 16 aprile 2020.

Stelle e oroscopo del 16 aprile 2020: previsioni

Ariete: in amore situazione astrologica positiva, bene le relazioni anche domani. Sarebbe il caso di evitare scontri visto che non sono mancate parecchie liti dall'inizio dell'anno. Nel lavoro giornata migliore per gli accordi.

Toro: per i sentimenti stanchezza al mattino, vi sentite nervosi. Meglio quindi controllare le parole. Nel lavoro non si escludono nuove proposte, le nuove collaborazioni saranno importanti tra qualche settimana.

Gemelli: a livello amoroso, con la Luna favorevole belle le emozioni. Le coppie che hanno in mente qualcosa di importante solo favorite. Nel lavoro coloro che hanno maggiore responsabilità o un ruolo più importante troveranno alcune soluzioni ai problemi maturati in questi giorni.

Cancro: in amore non mancherà qualche dubbio, forse è meglio essere cauti.

A livello lavorativo evitate di stancarvi troppo visto che la giornata sarà stressante nervosa.

Leone: per i sentimenti le prossime giornate saranno sotto pressione, in questo momento attenzione ad alcune questioni. Nel lavoro insistente ed andate avanti, ci sarà un occasione importante. Date un taglio netto alle situazioni inutili.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale si potrà discutere nelle coppie di vecchia data, nei sentimenti potrà essere qualche problema in più.

Se una persona vi interessa non gettate la spugna adesso. Nel lavoro ci sono tensioni. Recupero dal punto di vista fisico.

Bilancia: a livello sentimentale giornata giusta per agire, se c'è una discussione bisogna essere pronti a rispondere. Arrivano buone notizie. A livello lavorativo cielo importante, ma Giove dissonante vi invita a valutare meglio quello che accade attorno a voi.

Scorpione: in amore Luna in opposizione, meglio stare attenti alle parole che potrebbero turbare un equilibrio non saldo di una coppia. Nel lavoro buone stelle in vista del futuro, non mancheranno le opportunità in questo giornata.

Sagittario: a livello amoroso non mancano le emozioni, ma anche la voglia di dire come la pensate ad una persona che è da tempo indecisa. Nel lavoro qualche problema andrà risolto nel corso dei prossimi giorni. Portatele comunque prudenza.

Capricorno: per i sentimenti le nuove relazioni sono importanti in questo periodo, ma sembra che voi state dando più spazio all'attività lavorativa.

Nel lavoro l, con gli investimenti ci vuole attenzione, alcune esigenze sono cambiate al momento.

Acquario: a livello amoroso le coppie stabili possono fare qualche progetto, in particolare in questo momento che la Luna è favorevole. A livello lavorativo alcune stanno facendo di più ma ottenendo poco, in questo periodo di fermo ci vuole un maggiore controllo.

Pesci: in amore giornata sottotono, si recupererà nel prossimo weekend. Momento di stress e nervosismo. Nel lavoro non ci sono molte proposte al momento, A breve dovrete fare una scelta.