L'oroscopo del 15 aprile è pronto a valutare il probabile andamento della terza giornata della settimana in corso. Per i nativi del Cancro è la giornata ideale per prendere cura di se stessi. Le persone del Leone devono pensare di più all'aspetto fisico, mentre i nati sotto il segno dell'Acquario devono affrontare parecchi problemi. Segno per segno, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni zodiacali giornaliere su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Dovreste spendere un po' di tempo a cercare d'imparare qualcosa di nuovo.

Se dovete affrontare un esame nei prossimi mesi o riprendere un lavoro, è meglio che iniziate a prepararvi e a fare sul serio. Abbandonate ogni timore causato dal blocco dei mesi scorsi. In questo momento ci sono delle priorità da rispettare che riguardano il vostro futuro.

Toro – Una situazione in bilico potrebbe prendere la giusta piega e riservarvi tante soddisfazioni. Forse non credevate più neanche voi alle vostre capacità, mentre ora dovete continuare a farlo. Gli altri non hanno perso mai la fiducia in voi e hanno fatto bene, perché vi conoscono e sanno di che pasta siete fatti.

Riuscite sempre a rialzarvi, anche nelle situazioni più difficili.

Gemelli – In questa giornata avete sei sensi, invece di cinque e le vostre reazioni saranno accelerate. Sfruttate questa situazione per avere dei punti fermi nel vostro lavoro, soprattutto se siete il capo di voi stessi. Ci vuole organizzazione e inventiva per andare avanti. L'oroscopo sconsiglia le eccessive smancerie con il vostro partner, potrebbe infastidirsi e rinfacciarvi i tempi di maretta.

Previsioni di mercoledì 15 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questa è la giornata giusta per concentrarvi su voi stessi e per pensare un po' di più agli ultimi avvenimenti. Dovete riflettere su alcune questioni che vi riguardano da vicino e che andrebbero prontamente risolte, anche se avete poca voglia. In futuro sarà sempre più difficile pensare a tutto ciò, per cui approfittatene adesso che potete, che avete tempo e spazio per prendere cura di voi stessi.

Leone – Il vostro stile di vita lascia un poco a desiderare, tra sciatteria e noia totale. Cercate di riprendervi e di rimettervi in sesto, perché quello che vi aspetta prossimamente non vi lascerà tempo per rimediare. Il vostro aspetto fisico è importante, inutile cercare di affermare il contrario, quindi iniziate un po’ di ginnastica per poi passare a cose più serie.

Vergine – Giornata adatta per organizzare il vostro imminente futuro, senza nessuna distrazione e senza intoppi. Per questa ragione dovreste approfittare e pensare seriamente ai vostri progetti e a ciò che dovete fare a breve. Non fatevi prendere dall'ansia, pianificate tutto con calma, prevenendo anche possibili inconvenienti.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Forse questo non è il periodo adatto per farsi trascinare in affari poco chiari, che non c'entrano con la vostra attuale attività. Non è un buon periodo per azzardare in campi che non conoscete. Cercate di sviluppare i progetti in corso, piuttosto che buttarvi sull'ignoto. Non avete idea di dove vi porterà questa strada, quindi è meglio essere prudenti ancora un po’. Siate pazienti, i soldi arriveranno anche per altre vie.

Scorpione – Fare il punto della vostra situazione finanziaria potrebbe non essere la cosa migliore in questa giornata, poiché potreste avere un quadro non proficuo e falsato.

Aspettate qualche settimana e vedrete che non avrete bisogno di fare i calcoli per permettervi qualche sfizio. Dovete solo avere pazienza e non essere impulsivi. Un prestito non sarebbe una buona soluzione.

Sagittario – Se in questi ultimi tempi avete fatto abbastanza chiarezza nei vostri sentimenti, quella di oggi potrebbe essere la giornata adatta per manifestarli. Non esitate a scusarvi per i comportamenti poco chiari, cercate ora di rimediare e di dare più importanza a chi vi sta vicino. Non vi sarà facile in alcune occasioni riconquistare la fiducia, ma è il prezzo che dovete pagare.

L'oroscopo di mercoledì 15 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata di mercoledì potreste sentirvi oppressi dall'ambiente in cui vivete. Cercate di evadere e di concedervi qualche ora tutta per voi. Dedicate questa giornata di mercoledì a tutto ciò che vi piace: relax, Tv, amore, quello che volete. Ciò che conta è che la vostra mente voli al di là di tutto quello che vi succede attorno. Presto arriveranno decisioni da prendere al volo e verrà anche il momento di agire, quindi per ora rilassatevi.

Acquario – Se trovate degli ostacoli lungo il vostro cammino, resistete e pensate ai vostri progetti per il futuro.

Questo vi darà il coraggio per affrontare qualsiasi tipo di problema, con grande umiltà e pazienza. Controllate bene la vostra posta o i vostri messaggi, qualche notizia potrebbe arrivare.

Pesci – Cercate di usare la vostra personalità per uscire da una situazione alquanto difficile. Non avete bisogno di consigli ma dell'incoraggiamento delle persone che vi stanno accanto. Siete abbastanza maturi da comprendere cosa fare per rimediare in certi casi. L'oroscopo vuole che consideriate meglio determinate questioni. Se lo fate, presto vi accorgerete che vi sarà più facile provvedere autonomamente.