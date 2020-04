L'oroscopo del 16 aprile è pronto a esprimere il proprio parere sul probabile andamento di questa giornata di metà settimana. I nativi del Toro devono fare molta attenzione alla salute ed evitare discussioni inutili. Per il Capricorno è arrivato il momento di concedersi una piccola vacanza mentale. I nativi dei Pesci potrebbero ricevere un'interessante proposta. In primo piano, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Qualcuno che non sentite da parecchio tempo può ripresentarsi nella vostra vita in modo del tutto inaspettato. Non per tutti sarà una piacevole sorpresa, perché vi toccherà fare i conti con il passato e con voi stessi. Cercate di guardare il lato positivo della situazione, potreste ritrovare un amico e togliervi qualche sassolino dalla scarpa oppure chiudere definitivamente una porta.

Toro – Umore ballerino. In questa giornata non godete di buona salute, ma non è detto che riusciate a combinare qualcosa di buono.

Dovete fare molta attenzione a non reagire troppo a certe complicazioni, soprattutto quando il vostro umore è a terra poiché potreste avere discussioni inutili. L'Oroscopo consiglia una dose di cioccolato o una buona tisana.

Gemelli – In questa giornata riuscite a trovare il tempo necessario per pianificare il vostro futuro, senza interruzioni o intoppi. Per tale motivo dovete approfittare e pensare seriamente ai vostri progetti e a ciò che dovreste fare nel prossimo mese.

Non fatevi mangiare dall'ansia, organizzate tutto nei minimi particolari, prevedendo anche i possibili inconvenienti. Sarà utile per saper reagire prontamente.

Previsioni di giovedì 16 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Dovete fidarvi di voi stessi e sul vostro istinto, che raramente sbaglia. Non fatevi guidare dalle aspettative altrui, la pressione che stanno esercitando sui di voi è ai livelli stratosferici e pensate che non vi è concesso fare errori.

In realtà, sono gli altri che dovrebbero ridimensionare le proprie attese, in quanto non si può pretendere l’impossibile da una persona. Per il bene della vostra salute, cercate di essere più rilassati.

Leone – Queste ultime settimane vi hanno allontanato molto da quella che solitamente è la vostra routine, e ora non riuscite più a ritrovare la vostra dimensione. Cercate di capire da dove avete bisogno di ripartire. Nuovi sogni possono essere realizzati e voi potete iniziare proprio da questi. Presto tornerete a considerare ciò che vi circonda, come la famiglia e gli amici, e tornerà anche la felicità.

Vergine – Giornata ideale per capire di più su voi stessi. Non mancheranno situazioni che in un primo momento vi lasceranno spiazzati e poi vi aiuteranno a buttare fuori una parte di voi, che avevate tenuto nascosto per molto tempo. Guardare le cose da un'altra prospettiva potrebbe essere divertente, perché vi permetterà di scoprire un mondo inesplorato, che forse vi strapperà dalla vostra pigrizia.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Giornata eccitante. Potreste essere tirati in ballo in una nuova situazione, che magari vi apre uno spiraglio vantaggioso nella vostra vita.

La monotonia ultimamente si sta facendo da parte e con queste novità ancora di più. Cercate di ponderare bene le opportunità e di sfruttare quelle migliori, anche dal punto di vista economico.

Scorpione – Giornata allegra e positiva. Molti di voi pianificano il proprio futuro e non possono fare a meno di ringraziare coloro che li hanno sostenuti anche nei momenti meno sereni. Non potete fare a meno di guardare verso nuovi orizzonti con una nuova consapevolezza, quella di aver ritrovato la gioia dentro se stessi. Anche chi vi sta intorno si sentirà meglio.

Sagittario – La vostra impazienza potrebbe penalizzarvi sotto vari aspetti, quindi cercate di moderare l'ansia, pensando solo alle cose che non vi angosciano.

Avete molte cose a cui pensare, quindi non focalizzatevi solo sull'aspetto frivolo. Molti particolari devono essere messi a punto e non ci penserà nessuno al posto vostro. L'oroscopo consiglia di non lasciare ammuffire i vostri progetti.

L'oroscopo di giovedì 16 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Fareste bene a trascorrere questa giornata in allegria, con le persone che vi sono vicine. Avete bisogno di un po' di svago, dopo tutti gli intoppi che avete subito in queste ultime settimane. È giunto il momento di concedervi una piccola vacanza mentale, per tornare a essere sereni come lo siete sempre stati.

Acquario – In questo periodo di restrizione state tracciando delle nette linee di separazione tra voi e gli altri, in modo da riuscire a concentrarvi meglio sui vostri obiettivi. Molti cercheranno di dissuadervi da questo vostro intento, ma toccherà a voi ascoltare la voce della vostra coscienza. Prendetevi cura solo di coloro che sono in difficoltà quanto voi.

Pesci – Qualcuno sta pensando a voi, magari vuole farvi una proposta che non si può rifiutare. Per voi, questa è una benedizione e arriva in un momento in cui avete davvero bisogno. Anche se il vostro istinto vuole che guardiate tutte le cose con maggiore diffidenza, potete stare tranquilli e avere fiducia nel destino.

L'oroscopo consiglia di prendere al volo queste opportunità irripetibili.