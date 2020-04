L'oroscopo del 19 aprile è pronto a rivelare se le predizioni zodiacali dell'ultimo giorno di questa settimana sono positive oppure negative. Per i nativi dei Gemelli è la giornata ideale per dedicarsi al relax e alla famiglia. Per le persone del Leone, invece, è giunta l'ora di affrontare alcune paure. Di seguito, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Anche in questa giornata di restrizione siete concentrati sul vostro futuro, avete bisogno di capire che strada prendere e quali obiettivi raggiungere.

Cestinate tutte le cose che non portano miglioramento o che rappresentano un ostacolo alla vostra felicità. Dovete imparare a sacrificarvi e a non pensare troppo ai beni materiali. In questa giornata occupatevi anche dell'amore e della famiglia. Anche la salute richiede massima attenzione.

Toro – In questa domenica potreste avere dei problemi con una persona, che fino ad adesso non vi ha mai ostacolato in qualcosa. Magari non è d'accordo con il vostro modo di vedere le cose. Molto probabilmente vi sentirete mortificati ma non dovete scoraggiarvi, altrimenti non combinerete nulla di buono nella vostra vita.

A volte, bisogna avere la forza per imporre le proprie scelte.

Gemelli – Questa è la giornata giusta per prendersi un meritato riposo. Potete anche staccare la spina e rimandare alcune urgenti questioni nei giorni a venire. La famiglia adesso ha bisogno della vostra presenza fisica e morale, per cui non potete negargliela in un periodo di difficoltà come questo. I progressi sul lavoro attenderanno il vostro rientro.

Previsioni di domenica 19 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Ultimamente avete abbandonato un po' del vostro buon senso e vi siete lasciati prendere dalla noia. Non è proprio da voi un comportamento del genere. È giunto il momento di darvi una mossa e di riacquistare il vostro equilibrio. Potreste essere sorpresi dal modo in cui le cose vanno a finire!

Leone – Avete la possibilità di sfidare una vostra paura e di vincerla, nonostante le riserve che voi stessi nutrite sul vostro conto.

Potreste scoprire una forza d'animo a voi sconosciuta o di cui comunque non avevate mai considerato la potenzialità. Ciò vi farà acquisire fiducia in voi stessi, tanto da essere pronti ad affrontare le intemperie della vita, con maggiore grinta.

Vergine – Questa giornata di fine weekend è ideale per riposarvi e caricare le energie utili per affrontare la nuova settimana. Per il momento, nessuno osa ostacolare tutti i vostri sogni e progetti per il futuro. È tempo di nuovi inizi, dovete cogliere al volo le opportunità che si presentano lungo il vostro cammino. Forse l'amore o una conoscenza vi ha portato fino a questo punto.

Ora sapete che è valsa la pena aspettare così tanto per raggiungere anche il vostro obiettivo d'indipendenza finanziaria.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata di domenica è importante essere molto lucidi perché dovete portare a termine un compito che vi è stato affidato, che gli altri non sono riusciti a portare a termine. Nonostante la complessità del caso, voi siete in grado affrontare le avversità a testa alta e di arrivare diritti alla meta. Solo la concentrazione, però, può favorire il vostro trionfo!

Scorpione – In questa giornata potreste dire qualche parola di troppo, l'oroscopo consiglia di tenere a freno la lingua e di tenere sotto controllo la vostra emotività.

Di sicuro c'è una questione in sospeso che vi assilla e che non vi permette di ragionare in maniera lucida. Non abbiate timore di ammettere le vostre fragilità, altrimenti qualcuno potrebbe offendersi o fraintendere le vostre intenzioni.

Sagittario – In questa giornata dovreste cercare di condividere le vostre idee e le vostre speranze con le persone che vi sono vicine e che vi capiscono completamente, magari i loro consigli potrebbero esservi d'aiuto. Lasciatevi coccolare dall'affetto che vi circonda, senza il timore di risultare ridicoli agli occhi altrui. Nessuno vi riterrà meno forti per questo.

L'oroscopo di domenica 19 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Se dovete prendere delle decisioni e non sapete da che parte iniziare, sappiate che potete contare sempre sulle persone che vi vogliono bene, anche se le vostre decisioni potrebbero far storcere il loro naso. Problemi tecnici potrebbero affliggervi in questa giornata domenicale. Qualsiasi cosa voi facciate, non lasciate che taluni problemi rovinino la vostra giornata. Tutto verrà risolto. Rilassatevi, alzate i piedi e concedetevi un caffè.

Acquario – Spendete il vostro tempo in maniera produttiva. Anche se state attraversando dei momenti di alti e bassi, la vostra forza di volontà è sempre all'allerta.

State per ricevere delle novità che potrebbero stravolgere la vostra vita, magari migliora la vostra condizione economica. In questo caso dovete continuare a comportarvi in maniera onesta, come avete fatto fino a ora. Prima di andare a dormire, leggete un romanzo romantico o di avventure. Se non avete una buona storia da leggere, allora è arrivato il momento di scrivere un libro.

Pesci – Potreste ricevere delle notizie alquanti spiacevoli. Forse ci sono dei cambiamenti in qualche settore della vostra vita oppure potreste ricevere una chiamata di un amico che ha notizie sconvolgenti da raccontarvi.

Dovete fare in modo che queste notizie non rovinino la vostra giornata. Cercate di non abbattervi troppo, anche se non sarà una delle giornate più belle di questo periodo, potete sempre contare sulla vostra famiglia o sul partner. Infine, l'oroscopo consiglia di trascorrere la serata in compagnia di amici virtuali, vedrete che sapranno tirarvi su il morale.