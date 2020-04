L'Oroscopo lascia presagire un inizio settimana faticoso per lo Scorpione, che potrebbe sentirsi alquanto sotto pressione. Il Leone invece recupera le energie e la grinta, così come l'Ariete. Trasgressivo l'Acquario. Approfondiamo di seguito l'oroscopo della giornata di lunedì 6 aprile 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 6 aprile da Ariete a Pesci

Ariete: è un inizio settimana sereno e armonioso per il segno, che in amore ritrova l'equilibrio e la voglia di abbandonarsi alle emozioni.

Bene il fisico. Giornata interessante per gli affari.

Toro: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di muoversi con cautela, potrebbero infatti nascere degli imprevisti, come un guasto da riparare o un ritardo di pagamento. Bene l’amore.

Gemelli: con Venere nel segno è un momento interessante per l’amore e i rapporti interpersonali. Tuttavia durante la giornata di lunedì 6 aprile il segno deve cercare di risolvere vecchie problematiche, riguardanti soprattutto la sfera pratica.

Cancro: è un momento vantaggioso per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico.

Le energie non mancano così come anche la voglia di fare. Tuttavia di questa giornata potrebbe portare un po’ di malinconia, è tanta la voglia di evadere e tornare alla normalità. Tenete duro e pensate positivo.

Leone: l’arrivo della primavera porta energia la segno, che si veste di nuova vita e torna a respirare serenità. C'è passione e aumenta la voglia di dedicarsi alla cura del partner e degli affetti familiari.

In ambito lavorativo ci si può riscattare. Momento di recupero per il fisico.

Vergine: l’oroscopo di lunedì 6 aprile lascia presagire una giornata vantaggiosa per il segno. Vi sentite spensierati e pieni di energie, potreste utilizzare la forza ritrovata per dedicarvi alle vostre passioni o praticare dello sport. Bene l'amore.

Bilancia: è una giornata dedicata all'introspezione per il segno che ha bisogno di ritagliarsi del tempo per cercare di riordinare le idee.

Il presagio degli astri si rivolge soprattutto a coloro i quali durante il mese precedente hanno dovuto prendere una scelta importante. Bene gli affari. Recupero in amore.

Scorpione: un quadro astrale faticoso si riflette sul segno durante questa giornata, dunque non mancheranno le tensioni e i malumori. Lo stresso e la stanchezza accumulata potrebbero portare il nervosismo ad insinuarsi all'’interno dell’ambito sentimentale e in famiglia, meglio agire con cautela.

Sagittario: è una giornata sottotono per i nativi del segno che potrebbero sentirsi ansiosi e particolarmente sotto pressione. In amore e in famiglia potrebbero nascere delle discussioni e anche in ambito lavorativo qualcuno potrebbe entrare in contrasto con i colleghi o i superiori.

Meglio contare fino a dieci prima di parlare.

Capricorno: l'oroscopo di aprile 2020 lascia presagire un mese molto interessante per i sentimenti e le relazioni interpersonali. Durante questa giornata potrebbe esserci un colpo di scena, come la telefonata di un ex o un messaggio inaspettato. Cautela in ambito salutare.

Acquario: gli influssi di Marte e Saturno potrebbero portare il segno a fare dei pensieri trasgressivi durante questa giornata. Il fatto di essere chiusi in casa non aiuta, ma non vi impedisce di viaggiare con la fantasia. Passione in amore.

Pesci: l'oroscopo di lunedì 6 aprile lascia presagire una giornata faticosa per i nati sotto questo segno che potrebbero sentirsi alquanto di cattivo umore.

Contrasti e discussioni potrebbero dunque nascere in ambito sentimentale e in famiglia, meglio agire con cautela. Bene gli affari.