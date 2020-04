Le previsioni astrali del 29 aprile provano a farci comprendere alcuni elementi importanti della sfera sentimentale e lavorativa dei 12 segni zodiacali. In particolare il Capricorno dovrebbe agire sempre con spensieratezza e passione, mentre il Cancro vivrà una bella atmosfera a livello professionale. Il Leone potrebbe ricevere dal partner una proposta irrinunciabile.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste essere molto presi da qualcosa che indispettisce il vostro partner, cercate di darvi una regolata.

La sfera lavorativa vi permetterà di passare un po' più di tempo in famiglia.

Toro: la persona amata saprà tenervi testa, non irrigidite troppo alcune situazioni e cercate di trovare equilibrio e serenità. Il lavoro non avrà grandi sviluppi, cercate di essere voi stessi in qualsiasi occasione.

Gemelli: la relazione di coppia sta andando molto bene, sarete pervasi da un'improvvisa voglia di romanticismo e carezze. La parte legata alla vostra professione saprà regalarvi momenti davvero unici.

Cancro: nessuno meglio di voi può sapere quali siano le vostre volontà, agite in maniera diretta e non abbiate filtri.

L'atmosfera lavorativa vi piacerà molto, avete instaurato bei rapporti e vi sentirete come a casa.

Leone: la vostra dolce metà potrebbe farvi una proposta irrinunciabile, valutate con attenzione e datele una risposta esaustiva. Avrete voglia di cambiamento, pensate bene a tutto perché non sarà di certo una scelta facile.

Vergine: la giornata passerà in maniera tranquilla, cercate di non indirizzarla sulla monotonia ed evitate di renderla troppo banale.

Un progetto lavorativo vi terrà molto impegnati, pensate anche a un po' di relax e alla salute.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la relazione di coppia potrebbe non marciare in una direzione auspicata, potreste risultare molto insofferenti. Il lavoro vi potrebbe servire per scaricare alcune tensioni, le novità a livello professionale non mancheranno.

Scorpione: non siate troppo sfuggenti, cercate di capire quali sono le vostre reali intenzioni e comunicatele al partner.

I vostri capi potrebbero decidere di assegnarvi un compito di responsabilità, fatevi vedere pronti ed entusiasti.

Sagittario: calma e sangue freddo, la vostra dolce metà è importante per voi, non cercate di banalizzare alcune sue affermazioni. La fase professionale non sarà molto interessante, ci sarà qualcosa che vi distrarrà e vi farà pensare ad altro.

Capricorno: la spensieratezza e la passione sono elementi importanti della vostra relazione, cercate di non perderli mai di vista. Il lavoro sarà un fiore all'occhiello al quale dovrete continuare a dedicare molto di voi stessi.

Acquario: non siate troppo frettolosi, alcuni obiettivi li raggiungerete insieme al vostro partner.

La sfera lavorativa non vivrà in un momento eccezionale: non mollate la presa e attendete una graduale ripresa.

Pesci: nella vostra relazione potrebbe mancare un pizzico di vivacità, non aspettate che sia sempre la persona amata a fare la prima mossa. Qualche piccolo grattacapo potrebbe incrinare la vostra giornata lavorativa.