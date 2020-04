Il mese di aprile sta per volgere al temine e nonostante la situazione particolare che il mondo sta vivendo, ci saranno parecchie sorprese per quanto riguarda l'oroscopo dell'ultimo fine settimana del mese. Senza dubbio i Pesci e la Vergine saranno i veri protagonisti del weekend poichè la determinazione e la tenacia che li contraddistingue porterà degli importanti traguardi. Questi due giorni saranno un po' meno esaltanti per l'Acquario che dovrà prendere una decisione parecchio difficile.

Approfondiamo nel dettaglio tutte le previsioni dell'Oroscopo per il fine settimana del 25 e 26 aprile.

Oroscopo del weekend: da Ariete a Vergine

Ariete: il fine settimana sarà un itinerario di emozioni, infatti farete un tuffo nel passato e sopratutto nei ricordi. Cercate di non lasciarvi trasportare da quelli negativi ma vivete questa esperienza a 360 gradi.

Toro: l'oroscopo sembra parecchio negativo. Ci saranno, infatti degli eventi che metteranno a dura prova il vostro autocontrollo. Non lasciate che i vostri impulsi negativi vengano alla luce. Tenete a bada il vostro lato oscuro e moderate e valutate ogni parola.

Gemelli: weekend gioioso per ciò che concerne il lavoro e le passioni. Vivrete momenti di intensa soddisfazione durante la giornata di sabato 25. Cercate di godervi ogni singolo istante poichè c'è chi vorrebbe essere al vostro posto.

Cancro: l'oroscopo sembra un po' ostile in amore, ma non invece nel lavoro. Durante il fine settimana avrete una grande idea: cercate di sfruttarla al massimo senza perdere di vostra gli obbiettivi.

E' il momento di mettere in pratica il vostro talento.

Leone: il nervosismo e l'angoscia domineranno l'intero weekend dei Leone. Inizierete ad innervosirvi perché alcuni piani che avete delineato sembreranno non andare come previsto. La cosa più importante sarà pensare fuori dagli schemi per risolvere gli inconvenienti.

Vergine: domenica sarà il vostro giorno fortunato poichè arriveranno delle ottime notizie sul campo lavorativo.

Finalmente i vostri sforzi sembrano essere stati ripagati ed è arrivato il momento di godersi il successo raggiunto.

Astri del fine settimana: da Bilancia a Pesci

Bilancia: nonostante il vostro fine settimana proceda bene l'oroscopo sembra prevedere una forte delusione. Vi sentirete completamente delusi dal comportamento di un caro amico e questo vi darà molta tristezza. Cercate di non reagire d'impulso.

Scorpione: il fine settimana sarà pieno di conflittualità, infatti avrete delle forti discussioni con uno o più membri della vostra famiglia ma per fortuna l'intervento di una persona speciale vi farà ragionare.

Sagittario: il weekend si prevede molto lungo e noioso per i nati sotto al segno del sagittario. Infatti dovrete fare un grande sforzo per riuscire a finire quel compito che avete da molti giorni lasciato in sospeso.

Capricorno: gli astri vi vedono parecchio in tensione sopratutto durante la giornata di domenica. C'è un segreto che non avete ancora avuto il coraggio di confessare: il fine settimana sarà utile per liberarvi di questo peso.

Acquario: cercate di prendere in mano il vostro futuro e le vostre decisioni senza permettere agli altri di condizionarvi. Ci sarà una decisione molto difficile da prendere, ma con la vostra tenacia riuscirete a superare ogni difficoltà.

Pesci: l'oroscopo ha in serbo grandi traguardi. Un vostro desiderio diventerà realtà nel corso del weekend, ma cercate di non esagerare nel vantarvi poichè alcuni potrebbero infastidirsi.