Una Luna in Acquario un po' refrattaria nei confronti dei sentimenti, perché molto indipendente, anima l'Oroscopo di giovedì garantendo sensazioni libere e innovative. Anche la Bilancia, Gemelli, Sagittario e Ariete vengono investiti da questo modo di amare più obiettivo e distaccato. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: piccoli imprevisti sono introdotti da Giove e Plutone in quadratura che quasi spronano a farvi passare all'azione in modo determinato.

Marte è dalla vostra parte e regala una "sana aggressività" che fa affrontare tutto con grinta.

Toro: siate saldi nel vostro modo di essere e portate avanti quella concretezza che vi è consona. Luna, Saturno e Marte remano contro e creano problemi, ma dovete contrastare il tutto con maggiore profondità d'animo. Alcune paure, dubbi e incertezze vanno rivalutate attraverso la pazienza e la riflessività.

Gemelli: il sovraffollamento planetario presente in Acquario risulta favorevole per voi e regala grande energia positiva.

Siate ponderati nelle scelte e adottate la pazienza per progredire passo dopo passo. Forse volete ottenere tutto e subito, ma ricordate che anche l'amore ha i suoi tempi.

Cancro: in amore portate avanti le vostre convinzioni con coraggio e determinazione. Questo modo di pensare garantito da Mercurio e Plutone in quadratura, può capovolgere le situazioni in maniera imprevedibile. Cercate di trovare un punto di incontro anche con i familiari e se le novità per voi single non sono ancora in arrivo per ora, pazientate che vengono tempi migliori.

Leone: gli astri presenti in Acquario agiscono in quadratura con Urano e coinvolgono anche voi, sprigionando insicurezza. Invece di limitarvi, approfondendo le situazioni presenti con circospezione, tendete a moltiplicare le difficoltà poiché presi da una smania di contenere l'insoddisfazione che spinge a fare di più. Cercate di riequilibrare il tutto con una maggiore consapevolezza.

Vergine: alcune interferenze sprigionate da Venere in quadratura creano delle disarmonie in coppia e non fanno sintonizzare i single con l'amore desiderato.

Ma ricordate di arginare i dubbi, le incertezze e soprattutto un atteggiamento troppo critico nei confronti di voi stessi e degli altri.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Saturno, Marte e Luna in Acquario influiscono sugli affetti e filtrano i sentimenti attraverso la ragione, tanto che il modo di amare diventa molto indipendente e sbarazzino. In combutta se seguire una scia marziana ricca di passionalità o farvi lambire da un atteggiamento un po' superficiale causato da Sole in opposizione, a voi la scelta.

Scorpione: Luna, anche se indipendente dall'Acquario, produce un'emotività profonda che influenza il vostro modo di distinguere voi e gli altri.

In sinergia con Saturno infatti, il satellite notturno produce dubbi e incertezze. Ma questa introspezione, anche se dolorosa al momento, risulta costruttiva per il futuro.

Sagittario: una Luna molto innovativa anima il vostro cielo astrologico dall'Acquario e crea sensazioni altalenanti. L'influenza sensibile e indipendente dell'astro d'argento entra in combutta con la presenza di Marte e Saturno. Quindi capita che in amore diventiate molto critici sia nei confronti di voi stessi che degli altri.

Capricorno: come in un film, siete più passionali e romantici, desiderando di stare sul palcoscenico dei sentimenti.

Protagonisti indiscussi, cercate di coniugare tenerezza a un estro creativo che fa guardare avanti con fiducia. L'intesa in amore è durevole.

Acquario: Luna nel segno crea una sorta di distacco dai sentimenti, sprigionato da un modo di vivere la propria indipendenza più sbarazzino e libero. In compenso siete molto introspettivi e scendete in profondità nell'animo altrui, anche se Marte nel segno vi rende un tantino irritabili e nervosi.

Pesci: Urano dal Toro garantisce maggiore concretezza ai sogni e rende fattibili alcune idee troppo fantasiose, poiché influenzate da un Nettuno che fa volare con l'immaginazione catapultandovi in un mondo surreale.

Una Luna più sbarazzina e innovatrice dall'Acquario influisce benevolmente sui sentimenti.