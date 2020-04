L'Oroscopo di domani, lunedì 13 aprile, è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata di Pasquetta. Purtroppo il periodo non manca di destare perplessità e delusioni per via delle restrizioni in atto che tutti ben conosciamo. Consoliamoci con la speranza che, prima o poi, tutto tornerà alla normalità. Vista l'impossibilità di poter uscire, questa Pasquetta la passeremo tutti tra le mura domestiche. Pertanto, a dare un senso di misura alla festività sarà l'Astrologia: ansiosi di sapere come saranno le stelle ad inizio settimana?

Diciamo subito che ad avere massima fortuna saranno quattro segni, dei quali due già sono stati svelati dal titolo principale: Gemelli e Leone con l'aggiunta dell'Acquario, tutti valutati a cinque stelle nell'oroscopo di domani 13 aprile.

Andiamo ai dettagli approfondendo le previsioni astrali del lunedì di Pasquetta per tutti i segni con la relativa classifica a stelline completa.

Previsioni lunedì 13 aprile: l'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Andrà abbastanza bene questa parte iniziale della settimana con un lunedì buono per quanto concerne sentimenti, affetti e amicizie.

In evidenza quindi la giornata di Pasquetta, da vivere insieme alla famiglia ma con parenti, amici e persone stimate a portata di cellulare. Parlando d'amore, diciamo che avrete la mente abbastanza libera da ansie o da eccessive preoccupazioni e questo eviterà litigi e discussioni col partner. Single, avrete meno leggerezza e fermezza nei rapporti con gli altri. Il vostro ottimismo vi consentirà di trovare finalmente punti di riferimento importanti.

Toro: ★★. Questa Pasquetta non sarà troppo agevole per tanti di voi del Toro. In ambito sentimentale, se siete reduci da un momento difficile - forse qualcuno ha chiuso relazioni tumultuose - adesso sarà bene guardare avanti. Le meraviglie che vi riserverà l’amore saranno tante, dovrete solamente saperle afferrare. Single, Sole e Luna dissonanti al segno vi faranno annegare in un mare di dubbi. Perciò non rimettete in discussione questioni o decisioni già prese, creereste molto nervosismo intorno a voi.

Sappiate prendere la giornata così come viene.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un lunedì sicuramente molto allettante in ambito familiare e buono per le altre circostanze. Diciamo che la giornata di partenza della nuova settimana sarà in massima parte aperta ad ogni tipo di possibilità, pur restando entro il perimetro della propria abitazione. Nella vita di coppia sarete trascinati da un’ondata di passione che vi farà ricordare i momenti più belli vissuti accanto al partner. Riproverete le stesse emozioni di un tempo e vivrete una giornata serene insieme a chi amate. Single, in attesa che qualcosa cambi radicalmente, coglierete tutti i benefici dei pianeti come Venere e Urano, ben disposti a mettere in luce la vostra vita, rendendola più serena.

Cancro: ★★★★. La giornata coincidente con la prossima Pasquetta non si prospetta euforica o fortunata, anzi, sarà abbastanza generica e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere. In amore, sarà buona la giornata per tentare di sbloccare eventualmente un rapporto in stallo: fatevi avanti per primi con la persona del cuore e fate di tutto per riconquistarla. Sarà un successo insperato, il che vi riempirà senz'altro di soddisfazione. Single, i vostri intenti diverranno sempre più chiari e risoluti e nulla sarà in grado di scuotere il vostro incedibile ottimismo. Molto presto cominceranno ad esserci i presupposti per quella che sarà la grande occasione della vostra vita: buone novità.

Leone: ★★★★★. Il prossimo martedì partirà benissimo per voi Leone. In ambito amoroso, si amplificherà il dialogo col partner ed aumenteranno gli interessi in comune. Tutto ciò potrà essere importante, soprattutto se negli ultimi tempi avevate avvertito scontento nella coppia. In questo periodo il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tanta tranquillità. Il sostegno offerto dalla Luna in Capricorno sarà incondizionato e questo renderà migliori le vostre chance di successo. Single, le persone che avete vicino troveranno il vostro umore più piacevole rispetto alle scorse giornate e vi ringrazieranno della buona compagnia.

Vergine: ★★. Partirà decisamente male questo vostro dopo-Pasqua. In questo inizio settimana, l'amore indica che attraverserete una fase di grande trasformazione e vi sentirete un po’ nervosi. Ci potrebbe essere però la necessità di avere delle priorità e gli affetti sarà una di queste. Single, la trappola che questo giorno vi tenderà sarà quella dell'eccessiva disponibilità nei confronti di chiunque. Tutti pretenderanno qualcosa da voi e in alcuni momenti del giorno potreste sentirvi un po' sotto assedio.

Oroscopo 13 aprile, giorno di Pasquetta: predizioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★. Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono".

Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana che sta per iniziare potrebbe essere abbastanza pensieroso. In amore, la vostra sensibilità renderà affidabile il vostro intuito. Senz'altro la giornata di Pasquetta sarà discretamente piacevole soprattutto nelle cose riguardanti gli affetti familiari, con le amicizie (quelle buone) a fare da cornice. Single, potrebbero essere molto poche le carte da giocare in campo sentimentale. Intanto sforzatevi di gestire al meglio alcune situazioni pericolose provenienti da una persona del Cancro o del Sagittario.

Scorpione: ★★★★. Questa Pasquetta, meta iniziale dell'attuale settimana, si annuncia accettabile su più fronti.

La giornata, valutata nelle predizioni di lunedì con le quattro stelline della buona sorte, vi vedrà abbastanza favoriti nelle "cose di casa". La qualità della vostra vita sentimentale sarà migliorata dalla passione, nel frattempo in crescita tra voi e il partner. Fareste bene a esprimere pienamente ciò che desiderate dal vostro rapporto, senza mezze misure. Single, molto presto il cielo potrebbe essere davvero "galeotto" per quanti di voi si lasciassero volentieri tentare dalla trasgressione. Bisognerà comunque attendere che passi questo periodo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di lunedì 13 aprile indica l'arrivo di una giornata abbastanza sostenibile, ovviamente da non prendere troppo alla leggera.

Diciamo che sarà una Pasquetta passabile, anche per il fatto che sarete costretti - come tutti - a vivere il periodo tra le mura di casa. In amore forse arriverete a un compromesso, anche se non con tanta facilità: mettete pure le carte in tavola, esponete le vostre idee ed il vostro partner saprà mostrarsi riconoscente. Single, siete innamorati? Allora il periodo è pronto a sorridervi: tenerezza e intesa sentimentale con la persona che vorreste amare - seppur per il momento in modo solo virtuale - saranno le cose su cui puntare in questo avvio di settimana.

Capricorno: 'top del giorno'. Questa parte della settimana coincidente con la giornata di Pasquetta, per tanti di voi nativi si prevede davvero in grande stile.

Merito di una conturbante quanto ambiziosa Luna nel segno, da voi a partire dalle ore 02:05 della notte. Sicuramente in molti troverete sensibili miglioramenti in molte situazioni a carattere affettivo/sentimentale. Single, i sentimenti potrebbero raggiungere alti livelli: la simpatia e il magnetismo seduttivo, espresso per lo più attraverso parole, vi renderanno irresistibili (sforzatevi di essere credibili). Con il favore delle stelle riuscirete anche ad impostare buone basi per dei progetti sentimentali da fare prossimamente.

Acquario: ★★★★★. Giornata di ripartenza della nuova settimana valutata al massimo della positività, sicuramente in grado di favorire sia i sentimenti che nelle cose di ordinaria amministrazione.

In amore gli astri annunciano buone notizie per tanti di voi Ariete: sarete percorsi da un sentimento molto intenso che vi farà perdere ogni inibizione. Forse, vi stupirete persino di voi stessi in quanto ad ardore ed inventiva, dei quali senz'altro andrete fieri. Single, avrete le energie al massimo e vi concentrerete sulle strategie migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Per molti di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale...

Pesci: ★★★★. L'oroscopo giornaliero per il 13 aprile indica un lunedì all'insegna di un periodo discreto, a tratti molto positivo.

Il vostro segno si troverà in buon aspetto rispetto a Luna e Venere, ambedue posizionati in modo speculare positivo al 65%. Pertanto, vista carta astrale davvero non male, l'oroscopo consiglia di darsi da fare in amore: i vostri sensi vi spingeranno all'eccesso, vivrete certamente una fantastica Pasquetta. Il senso di romanticismo del vostro partner poi, vi farà sentire molto soddisfatti. Lasciatevi andare. Single, un amore del passato potrebbe bussare nuovamente alla porta del vostro cuore: visti i trascorsi non troppo esaltanti, meglio prendere la questione con molta cautela.

Classifica stelline 13 aprile 2020

Gli ultimi studi astrali hanno dato già i risultati richiesti in merito al grado di positività da attribuire alla giornata di Pasquetta, lunedì 13 aprile. Iniziamo quindi, senza tergiversare, a togliere il velo alla nuova classifica stelline quotidiana mettendola ovviamente in relazione con i dodici segni dello zodiaco.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo per la giornata dell'8 aprile e valido per l'intero zodiaco: