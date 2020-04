L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 11 aprile approfondirà la presenza di Luna in Sagittario, che anima le relazioni a due di ciascun segno zodiacale in maniera vivace e avventurosa. La forza propulsiva del Sagittario fa sì che l'astro d'argento sprigioni una sensibilità emotiva che si manifesta con una voglia di aprirsi alle novità, intraprendente e senza limiti. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Sagittario nell'oroscopo dell'amore di sabato dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Sole, Saturno e Marte sono dalla vostra parte e potenziano il fascino e l'ottimismo elargendo anche una pazienza nel portare avanti i sogni con coraggio e determinazione. Luna dal Sagittario chiederà di lasciarvi andare all'amore, adottando un atteggiamento più spensierato e libero da restrizioni mentali.

Toro: non cercate sempre significati nascosti in ciò che pronuncia il partner. Questo modo di fare troppo permaloso non promette nulla di buono.

Piuttosto contate su un Mercurio favorevole che potenzia la comunicazione a due.

Gemelli: un po' sfiduciati dall'opposizione di Luna che crea indecisione e sprigiona malinconia, non perdete la pazienza e non scoraggiatevi nell'attuazione di un progetto tenuto in cantiere. Portate avanti i vostri sogni con coraggio. Venere vi aiuta e procura successo.

Cancro: Mercurio e Nettuno dai Pesci sono in posizione favorevole e preannunciano belle novità sensibili e brillanti.

Sole in quadratura fa rivivere alcune situazioni passate, che si ripropongono nella vostra mente come flash incancellabili. Ma cercate di reagire, guardando avanti con maggiore fiducia e realizzando nuove idee.

Leone: buona la presenza di Luna nella casa astrologica del lontano che sprigiona una voglia di esplorare, di approfondire sensazioni a due mai provate prima. Più fiduciosi in voi stessi, combinate alla perfezione sensibilità ad intuizione, aprendovi a un ottimismo felice che rompe l'opposizione di Saturno e Marte dall'Acquario.

Vergine: Luna in quadratura non aiuta e rema contro dal domicilio astrologico del Sagittario, ma non lasciatevi prendere dall'avvilimento poiché Giove vi aiuta con il suo ottimismo rigenerante. Pensate di più al futuro perché state creando le basi per alcuni successi che si verificano più in là.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: portate pazienza con il vostro partner poiché ha dei problemi da risolvere. Magari rispettate i suoi tempi e non siate impulsivi, tutto accade al momento giusto e convincetevi che alcune situazioni richiedono tempo per prendere la direzione giusta.

Scorpione: dietro un'apparente durezza d'animo si cela un cuore che batte e ricordate che siete ancora molto vulnerabili. Quindi non credete ad alcune bugie pronunciate da gente invidiosa e non mettete in dubbio la sincerità del partner, cadendo vittima dell'orgoglio o delle vostre insicurezze. Aprite il cuore con onestà e fiducia, tutto andrà per il meglio.

Sagittario: Luna nel segno sprigiona sensazioni che non hanno limiti, che parlano di libertà e di maggiore sensibilità. Il compito karmico di questa Luna è quello di ricercare sensazioni nuove, ampliando la mente a 360° e volando lontano con la fantasia proprio come la freccia scoccata dal Centauro.

Capricorno: gli astri sono dalla vostra parte e garantiscono soddisfazioni in arrivo. Buona la comunicazione con la persona amata. Approfittatene poiché è il momento giusto di prendere delle decisioni importanti per la felicità di coppia. Se poi alcuni di voi stanno attraversando un momento difficile, non temete che una via d'uscita ci sia, presto capite dove indirizzare le vostre energie per ottenere successo.

Acquario: Luna e Marte stringono un sestile favorevole per l'amore e in coppia assumete un ruolo-guida, fronteggiando eventuali difficoltà con coraggio, determinazione e pazienza. Portate avanti le vostre idee con profondità d'animo, senza attaccare il partner ma convincendolo con il vostro entusiasmo contagioso.

Pesci: in amore cercate di ascoltare il partner prima di prendere decisioni impulsive. Meglio ascoltare che reagire, poiché forze avverse mettono i vostri sentimenti in subbuglio e attanagliano la mente. Quindi abbiate più fiducia nei sentimenti che provate e analizzateli con maggiore ottimismo.