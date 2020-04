L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 2 marzo approfondisce i transiti planetari fortunati, a caccia di novità che riescono a illuminare la sfera sentimentale in maniera più armoniosa ed entusiasmante. Luna in Cancro sprigiona un'affettuosità sensibile e disarmante, mentre Sole illumina ancora il cielo astrologico dell'Ariete nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna rema contro dal domicilio astrologico del Cancro e rende gli affetti un po' superficiali in coppia.

Tendete a non assumervi le responsabilità, fuggendo dagli impegni forse per paura di confrontarvi con una realtà troppo difficile da sopportare. Sole in compenso però cerca di contrastare il tutto con l'entusiasmo.

Toro: Marte dall'Acquario stringe una quadratura con Venere che può creare discordie in coppia. Il desiderio di rendere la relazione più eccitante fa sì che anche Urano nel segno si prenda le sue belle soddisfazioni, disequilibrando l'armonia della sfera sentimentale.

Gemelli: sigillati tra Luna, Nodi lunari, Urano e Venere, l'amore prende il volo anche se risentite molto delle esperienze passate che possono riproporsi a offuscare la relazione a due.

Urano rivoluzionario esige che trasformiate queste sensazioni in energie positiva, utile per trarne insegnamento ed evolvere nella coppia.

Cancro: una Luna fantasiosa e sognatrice anima ancora il vostro cielo, diffondendo sensazioni profonde e ricettive. Siete molto introspettivi con voi stessi e i sentimenti acquistano un'intensità immensa. Luna stringe un'opposizione con Giove che può provocare irrequietudine.

Leone: cercate di concentrarvi al meglio poiché sono in arrivo delle prove a cui dovete fronteggiare con prudenza e meticolosità. Rigenerate anche la mente attraverso l'amore e ricordate che Luna molto vicina, è dalla vostra parte.

Vergine: Giove sorride dal Capricorno e quando pensate che tutto non va nel verso giusto in coppia, all'improvviso l'astro fortunato ribalta la situazione in maniera imprevedibile.

Un certo magnetismo viene sprigionato da Luna in Cancro e di sicuro non passate inosservati alla persona amata.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non perdere l'obiettività con l'astro d'argento in quadratura e opposto a Plutone che può farvi assumere un'identità riflessa del partner come in uno specchio d'acqua. Alla fine, riscontrate che non vi appartiene ma che dovete piuttosto scalare le rocce del cuore per acquisire consapevolezza di voi.

Scorpione: la voglia di accudire il partner è più spiccata con Luna in Cancro che distrugge ogni filtro emotivo e fa comprendere lo stato d'animo della persona amata.

Siete desiderosi di dimostrare affetto e di riceverlo in uno scambio armonioso e inebriante.

Sagittario: Mercurio dai Pesci risulta in quadratura e disturba un po' la comunicazione con il partner, offuscando alquanto il cielo amoroso. Che ne dite di essere meno rigidi e di rivedere un po' il vostro comportamento, adattandolo magari a quello del partner?

Capricorno: gli astri presenti nel segno incrociano energie sensibili con Luna opposta in Cancro e sentite forte la possessività del partner nei vostri confronti. Siete alla ricerca di una maggiore libertà personale e forse la relazione attualmente vi soffoca, ma valutate bene il tutto con l'intelligenza e la sensibilità elargite da Mercurio e Nettuno in Pesci.

Acquario: Luna diventa complice dal Cancro e in sinergia con Saturno e Marte, sprigiona un modo di amare più appassionato, anche se molto realistico. Cercate di superare eventuali avversità con una maggiore sicurezza in voi stessi.

Pesci: in coppia prendete le decisioni giuste contando fino a dieci poiché poi potreste pentirvene. Venere e Urano dal Toro fanno rivoluzionare la storia in maniera imprevedibile, ma poi scoprite che seguendo una scia maggiormente eccitante, giungono altre preoccupazioni a invadere la sfera sentimentale.