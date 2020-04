Durante le due giornate del fine settimana di sabato 25 e domenica 26 aprile 2020 alcune incomprensioni vi saranno ambito professionale per la Vergine, che dovrà essere molto cauta in un investimento o non farlo affatto, mentre il Cancro avrà troppe distrazioni per far sì che nessuno si accorga della sua aria 'assente'.

Ottimo l'aspetto amoroso per i Gemelli, in particolare per le conquiste, sarà invece un periodo alquanto sfortunato nei sentimenti per il segno del Capricorno e per quello dell'Ariete.

Di seguito, le previsioni per il weekend per tutti i 12 segni zodiacali.

Toro più attivo sul lavoro

Ariete: molta tensione segnerà il fine settimana, partendo da un sabato burrascoso sul fronte economico e burocratico e proseguendo con una domenica di litigi con i colleghi e una grande voglia di evadere e di fare qualche buona chiacchierata con un amico fidato.

Toro: avrete una concentrazione maggiore rispetto ai giorni precedenti, dunque anche una buona padronanza dei vostri progetti in essere. Cercate di non farvi distrarre da altro, specialmente da pensieri negativi che potrebbero mettervi di malumore.

Non è il momento adatto.

Gemelli: questo weekend sarà essenziale per fare una conquista a cui ambite da molto tempo, inoltre ci sarà un maggiore coinvolgimento anche da parte delle amicizie che hanno voglia di parlare amabilmente con voi.

Cancro: qualcuno potrebbe riprendervi sul lavoro per delle distrazioni e questo potrebbe farvi perdere molta della stima che avete guadagnato nel tempo. Fate attenzione a delle invidie che potrebbero minare ulteriormente la vostra posizione.

La domenica avrete molto più tempo per la famiglia.

Difficoltà per lo Scorpione

Leone: avrete un asso nella manica per favorire i vostri guadagni, mentre ci saranno ottime occasioni di chiarimenti con il partner. Qualche malessere vi farà decidere di concedervi una pausa, anche se non tanto lunga.

Vergine: potreste essere decisamente sfortunati per quanto riguarderà un affare o un investimento importante, quindi per il momento sarà meglio lasciar perdere un'eventuale idea e riservarla per tempi migliori.

Un'atmosfera di distensione sarà utile anche alla vostra relazione amorosa.

Bilancia: il partner sarà una delle poche persone che vi comprenderanno appieno e potrà anche consigliarvi sulle prossime mosse da prendere sul fronte lavorativo. Sarà comunque meglio essere prudenti e ponderare bene ogni decisione, anche se sembrerà buona a prima vista.

Scorpione: ci saranno troppe difficoltà in campo professionale, quindi sarà bene fare qualcosa per cambiare il vostro modo di lavorare e soprattutto scendere a qualche compromesso. Per voi non sarà facile, ma metterci tutti sé stessi ed essere meno pretenziosi sarà sicuramente utile, anche in futuro.

Pesci alle prese con un'aria pesante

Sagittario: qualche piccola divergenza vi farà allontanare dal partner per un po', preferendo la 'compagnia' di un hobby a voi caro e che vi faccia sensibilmente distrarre dalle faccende quotidiane. Affronterete una domenica piena di impegni a testa alta.

Capricorno: dovrete scegliere che misura adottare per poter convivere con un collega con il quale non andate molto d'accordo. Sicuramente qualche compromesso sarà essenziale per il 'quieto vivere', ma cercate di non essere troppo accondiscendenti.

Acquario: sarete iperattivi con alcune questioni burocratiche ma sfortunatamente il lavoro vi metterà alla prova molto duramente.

Saprete come cavarvela, ma soltanto dopo aver fatto chiarezza con le vostre idee. In amore si potrebbero verificare episodi di gelosia difficili da arginare.

Pesci: purtroppo sia sul posto di lavoro che in casa avvertirete l'atmosfera farsi sempre più pesante nei vostri confronti. Dovrete cercare di essere il più sinceri possibile senza sforzarvi di apparire sereni. Le serate saranno quelle in cui potrete sfogarvi con i vostri interessi più appassionanti.