L'Oroscopo di domani, sabato 11 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna in Sagittario, favorirà i segni di fuoco ma ammiccherà anche a quelli di terra. Saranno 24 ore interessanti, la vigilia di Pasqua regalerà molte emozioni e sorprese. Non sarà un sabato positivo per i Cancro i quali si sentiranno abbastanza fiacchi. Come di consueto, approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni astrologiche dell'11 aprile

Cancro - 12° in classifica - L’oroscopo dell'11 aprile non si presenta molto positivo, del resto state vivendo un periodo 'soffocante'. Avete bisogno di certezze e sicurezze. La settimana si è rivelata piuttosto fiacca e certe notizie vi hanno demoralizzato un pochino. Concedetevi una pausa rinfrancante, avete bisogno di leccarvi le ferite. Presto vi rialzerete più forti e belli di prima.

Scorpione - 11° posto - Sarà una giornata riflessiva ma che non porterà nulla di buono.

Se qualcosa dovrà andare storto, inevitabilmente lo farà. Qualcuno cercherà di attaccare briga, ma tagliate corto stroncando sul nascere ogni polemica. Occhio all'amore e alla famiglia, qualcuno potrebbe chiedervi un favore. Alcuni conti non vi quadrano da tempo perciò con molta probabilità state pensando di dover stringere la cinghia.

Acquario - 10° in classifica - State vivendo un periodo complesso, vi sentite incompresi, volubili e fragili.

Ascoltate attentamente quello che vi diranno perché potrebbe tornarvi utile prossimamente. Portate pazienza ed evitate di andare in escandescenze. Qualche nativo di questo meraviglioso segno, da un po' di giorni si sente fortemente a pezzi. Non remate da soli nella tempesta, chiedete aiuto!

Pesci - 9° posto - L’oroscopo invita a bandire i cibi grassi che ultimamente affollano la vostra tavola. Prediligete frutta e verdura inoltre, consumate maggiormente acqua naturale.

Nutrirsi bene risolleva l'umore e la mente, mai come in questo periodo necessitate di energia. Non sapete che pesci prendere, avete mille idee ma la voglia di attivarsi è pari a zero.

Bilancia - 8° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a staccare la spina e a godersi questo fine settimana che profuma di notizie interessanti e vicinanza familiare. Attorno a voi accadrà qualcosa di nuovo e di inaspettato. Considerate l'idea di scrivere un libro, di disegnare, di dedicarvi al fai-da-te. Avete bisogno di sfogare la vostra genialità che in questo periodo è rimasta abbastanza 'incatenata'.

Gemelli - 7° posto - I pregiudizi vi hanno frenato molte volte nella vita, per cui ora siete pentiti di aver permesso ciò. Avete imparato la lezione, ma a partire da questa giornata dite basta ai rimpianti e datevi da fare. Anche in piccoli ambienti è possibile sviluppare idee nuove e produttive. Forse un viaggio o un evento che era in programma, è saltato. Tuttavia, non disperatevi ma mantenetevi positivi e combattivi.

Capricorno - 6° in classifica - Avete una gran voglia di fuggire al mare o all'estero, ma per ora questo non è possibile. Questo sabato sarà luminoso per cui non stupitevi se tutte le cose vi riusciranno magnificamente.

Solo chi ha un amore lontano sarà un po' triste.

Vergine - 5° in classifica - Finalmente una giornata positiva dopo una settimana altalenante. Ultimamente vi siete abbuffati per via della noia e dell'incertezza. Avete vissuto varie fasi, dal rifiuto all'accettazione della precaria situazione. Qualcuno ha perso un lavoro, altri si sono visti ridurre la paga. Nonostante ciò, in questo sabato vi riscoprirete sereni e sorridenti, presto riceverete una sorpresa.

Ariete - 4° in classifica - La giornata consentirà di ingegnarvi nel miglior modo possibile. Avete tutte le carte in regola per tentare l'azzardo e per sviluppare un'idea nuova e produttiva.

Fisicamente vi sentirete di gran lunga meglio, forse avete incominciato a nutrirvi in maniera salutare oppure vi muovete di più del consueto. Sfruttate questa energia, spegnete la tv e datevi da fare!

Toro - 3° posto - Aspettatevi un sabato all'insegna della ritrovata voglia di fare. Chi vive in famiglia, avrà un bel po' di impegni e non ci sarà tempo per la noia. Le preoccupazioni degli ultimi tempi saranno messe da parte. Giocate, scrivete e leggete: insomma sfruttate questo fine settimana come meglio vi aggrada e non pensate alla difficoltà quotidiane.

Sagittario - 2° in classifica - Ogni problema sarà finalmente archiviato, una notizia vi scuoterà dal vostro stato di torpore e di confusione.

Qualche nativo del Sagittario avrà modo di mettere piede fuori dalla porta di casa, altri invece si destreggeranno dietro ai fornelli. La vostra voglia di fare sarà strepitoso e invidiabile, riuscirete a coinvolgere anche chi vi sta attorno nelle vostre attività.

Leone - 1° posto - Giornata perfetta sotto vari aspetti. Chi vive da solo si ritroverà a stringere nuove conoscenze grazie ai social. Internet offre mille risorse ed è un'ottima compagnia per questi tempi precari. Riceverete una sorpresa e qualcosa vi emozionerà abbastanza. Chi vive in famiglia o con la persona amata trascorrerà delle ore piacevoli e soddisfacenti.

Dopo una settimana demoralizzante finalmente sarete in rapida ripresa.