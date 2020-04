Mercoledì 22 aprile 2020 troveremo sul piano astrologico Mercurio e la Luna stazionare in Ariete, nel frattempo il Sole ed Urano sosteranno in Toro. Marte e Saturno continueranno il loro moto in Acquario come Venere che rimarrà stabile in Gemelli. In ultimo, Giove e Plutone proseguiranno il loro domicilio in Capricorno, mentre Nettuno sarà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Gemelli, meno entusiasmante per Cancro e Pesci.

Cancro pessimista

Ariete: determinati. Seguendo le orme dell'animale che li rappresenta, i nativi metteranno presumibilmente in campo un'invidiabile ostinazione che, di conseguenza, spingerà amici e partner ad evitare di contraddirli.

Toro: lavoro sottotono. La giornata avrà buone chance di risultare avara di gratifiche, sia economiche che morali, sul versante professionale per i nati Toro. Perdersi d'animo sarà controproducente, anche perchè da domani il trend diverrà decisamente più favorevole.

Gemelli: finanze in pole position. Saturno d'Aria formerà una congiunzione col duetto Plutone-Giove e ciò, c'è da scommetterci, favorirà il rimpinguarsi del bottino finanziario nativo. Amore in secondo piano.

Cancro: pessimisti. Le effemeridi odierne lasciano presagire 24 ore tutt'altro che scorrevoli, dove i nati del segno, presi dallo sconforto, sprofonderanno nel pessimismo.

Dedicarsi ad un nuovo hobby potrebbe essere l'antidoto per allontanare le angosce momentanee.

Scorpione stranito

Leone: prole. L'educazione dei figli potrebbe rappresentare il focus odierno dei nati del segno, in quanto sarà motivo di discussione con la dolce metà, per giungere ad un felice compromesso che accontenti tutte le parti in causa.

Vergine: finanze flop. Mercoledì dove i nati Vergine dovranno, con ogni probabilità, fare i conti col proprio bilancio finanziario tagliando, ove necessario, le spese superflue onde evitare sgradite sorprese a fine mese.

Bilancia: acquisti. Venere d'Aria potrebbe spingere i nati del segno a concedersi una sessione si shopping online ma, al contempo, i Luminari avversi li faranno presumibilmente esagerare con le spese.

Scorpione: straniti. Il partner assumerà probabilmente un atteggiamento sopra le righe suscitando la perplessità nativa che, solamente col subentro della Luna taurina nelle ore serali, si renderanno conto di aver frainteso alcuni comportamenti.

Nuove idee per il Capricorno

Sagittario: umore top. Marte e la Luna in felice aspetto renderanno la giornata nativa frizzante sotto il profilo umorale, sopratutto nell'ambiente domestico. Questioni professionali in sospeso.

Capricorno: nuove idee. Il terzo segno di Terra quest'oggi potrebbe essere colpito da un pizzico di frustrazione, dovuta alla claustrofobica quarantena, che riuscirà a trasformare in uno stimolo per idee nuove da attuare, però, in seguito.

Acquario: sereni. Il clima nel focolare domestico avrà buone chance di risultare sereno questo mercoledì per i nati del segno, dopo le contrarietà dei giorni appena trascorsi.

Effemeridi meno concilianti, invece, sul versante professionale dove qualche ostacolo sarà probabile in tarda serata.

Pesci: nullafacenti. Ciò che significherà fatica quest'oggi potrebbe essere messo in secondo piano dai nativi che, invece, prediligeranno oziare senza avvertire minimamente il senso di colpa.