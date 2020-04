L'oroscopo per la giornata dell'8 aprile avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali: Leone e Pesci saranno pieni di energia e riusciranno a donare allegria alle persone vicine, mentre Vergine e Capricorno verranno travolti dal desiderio romantico verso il partner. Troveremo il Sole in opposizione alla Luna, Venere in trigono a Saturno e Giove in congiunzione a Plutone. Scopriamo, nel dettaglio, cosa accadrà nella giornata dell'8 aprile per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche dell'8 aprile: Toro nostalgico, Gemelli geloso

Ariete: sarà una giornata positiva dal punto di vista sentimentale, avrete modo di confidarvi con il partner e di raccontargli le vostre paure. Si creerà un'atmosfera romantica e basata sul rispetto reciproco, l'Oroscopo consiglia di godervi il momento senza pretendere cose, attualmente, impossibili. La situazione con i figli rimarrà stabile, qualche piccola incomprensione, forse, potrà turbare il vostro umore, ma l'importante sarà ascoltare l'opinione di tutti.

Organizzare qualche attività divertente in famiglia renderà il clima più distensivo e vi aiuterà a trascorrere le ore nel migliore dei modi.

Toro: la nostalgia per i momenti passati potrebbe causare un abbassamento del tono dell'umore. I vostri affetti più cari saranno un ottimo punto di riferimento, ma sarà fondamentale recuperare la fiducia in voi stessi per ritrovare l'allegria. Forse, il partner non riuscirà a comprendervi fino in fondo: durante le ore serali saranno possibili delle piccole discussioni su questioni di poco conto.

L'oroscopo consiglia di fare attenzione alle parole da usare perché, colti dalla rabbia, potreste rivolgervi in modo aggressivo. Attenzione a non esporvi alle correnti fredde: il clima non è ancora abbastanza mite per rischiare.

Gemelli: la gelosia la farà da padrona in questa giornata. Proverete un attaccamento molto forte verso il partner e questo vi spingerà a diventare possessivi. I suoi comportamenti vi susciteranno dei sospetti immotivati e questo non farà che raffreddare l'atmosfera.

L'oroscopo consiglia di parlare, con estrema sincerità, alla persona amata. Evitate di prendere decisione affrettate e di lanciare accuse delle quali non avete prove. Se siete single, sarà preferibile che vi concentriate su questioni di tipo pratico e meno sulla situazione sentimentale.

Cancro: avrete voglia di trarre il massimo dalle vostre qualità. Sarà una giornata ricca di sorprese e la vostra tenacia vi aiuterà a portare avanti le attività prefissate. La situazione sentimentale rimarrà stabile, il partner si sentirà coinvolto da voi, ma ci saranno delle cose da chiarire. Dal punto di vista economico, forse, ci saranno delle piccole entrate, ma non sarà il momento giusto per dedicarsi allo shopping.

L'oroscopo suggerisce di concentrarvi sul presente, senza ripensare agli eventi passati che potrebbero rendervi malinconici.

Oroscopo dell'8 aprile: Leone positivo, serenità per la Bilancia

Leone: dopo una piccola battuta d'arresto, in ambito professionale, tornerete energici e più ambiziosi che mai. Vivrete ogni ostacolo come una piccola sfida da affrontare, ma attenzione a non esagerare con il lavoro: cercate di dare spazio anche ad altro nella vostra vita. Dal punto di vista sentimentale, non ci saranno molti cambiamenti, per i single è sconsigliato tentare un approccio romantico in quanto potreste ricevere riscontri negativi.

L'oroscopo consiglia di dare spazio ad attività pratiche e meno a pensieri astratti.

Vergine: sarete travolti dalla passione verso la persona amata. Avrete modo di aumentare la sintonia del vostro rapporto e le recenti incomprensioni non avranno più peso. Forse, avvertire il bisogno di fare shopping e di gratificarvi con qualche piccolo premio, ma non vi sarà possibile cedere alla tentazione. L'oroscopo consiglia di usare la cucina come alternativa valida, infatti così facendo avrete modo di sperimentare la vostra creatività e di togliervi qualche sfizio. La presenza degli amici sarà fondamentale, ma attenzione a circondarvi solo di persone, realmente, sincere.

Bilancia: la vostra serenità creerà un'atmosfera famigliare serena e pacifica. Sarete un punto di riferimento fondamentale per le persone che vivono con voi. Forse, riceverete una telefonata da parte di una persona speciale. L'oroscopo consiglia di ascoltarla e di riflettere bene sui consigli da dargli. Attenzione a non esagerare troppo con la cura della casa, sicuramente ordine e pulizia aiuteranno anche il vostro umore, ma la vostra schiena potrebbe risentirne a causa della fatica. Sarà utile dedicare qualche momento solo a voi stessi e ai vostri interessi.

Scorpione: avrete voglia di trascorrere del tempo solo con voi stessi.

Qualche persona a voi vicina potrebbe dirvi qualcosa che vi farà innervosire. Il consiglio dell'oroscopo è quello di cercare un chiarimento immediato, senza rimandare la discussione per troppo tempo. Il partner vi fornirà un grande supporto e riuscirà a mitigare il vostro nervosismo. Potrebbe essere d'aiuto l'esecuzione di attività creative e rilassanti come la pittura o la scrittura. Attenzione a non caricarvi di troppo stress: una tisana calda prima di andare a dormire vi aiuterà a distendere i nervi.

Previsioni zodiacali di mercoledì 8 aprile: fortuna in amore per Capricorno, lealtà per l'Acquario

Sagittario: sarà una giornata malinconica. Farete fatica ad affrontare gli ostacoli quotidiani e avrete voglia di chiudervi in voi stessi. Forse, ci saranno delle piccole incomprensioni con il partner a causa del vostro cambio d'umore. I figli vi aiuteranno a superare questo difficile momento grazie alla loro compagnia. L'oroscopo consiglia di non chiudervi in voi stessi, ma di dedicare tempo alle vostre attività preferite, soprattutto se creative. Verso sera il vostro umore migliorerà e avrete modo di rallegrare anche le persone che vi sono accanto.

Capricorno: sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale, vi sentirete in grado di affrontare ogni ostacolo e non potrete fare a meno di restare accanto alla persona amata. Passione e desiderio la faranno da padroni, avvertirete una spinta irrefrenabile che vi impedirà di rimanere chiusi nel guscio. Se foste ancora single, potrebbe essere il momento giusto per dichiararvi. Attenzione alle reazioni dell'altra persona: è sempre bene condurre i toni della discussione in base ai voleri reciproci. L'oroscopo suggerisce di non usare il cibo come valvola di sfogo.

Acquario: sarà un mercoledì all'insegna dell'affetto e della lealtà.

Avrete modo di comunicare con i vostri amici e la vostra socialità non potrà che far bene a tutti coloro che entreranno in contatto con voi. Dal punto di vista professionale, potrebbero sorgere dei piccoli ostacoli d'affrontare, l'oroscopo consiglia di tenere duro e di non arrendervi. Il partner vi rivolgerà parole di stima e questo riempirà il vostro cuore di gioia. Avrete modo di approfondire il vostro rapporto e di entrare ancora di più in sintonia. Attenzione ai bruschi cambi d'umore di chi vi è attorno.

Pesci: sarà una giornata ricca di energia positiva. Le persone a voi vicine verranno contagiate dalla vostra travolgente vivacità e riuscirete a migliorare l'umore anche dei più pessimisti.

Avrete voglia di sperimentare nuove attività e di provare a mettervi in gioco. L'oroscopo consiglia di coinvolgere anche il partner in modo da creare un clima famigliare rilassato e sereno. Sarete un punto di riferimento essenziale per i figli: confronti positivi non potranno che consolidare, ancora di più, il vostro rapporto. Attenzione a non esagerare con l'esuberanza: sarà importante prendervi del tempo per ricaricare le energie.