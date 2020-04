L'Oroscopo di mercoledì 8 aprile analizza il transito di Venere in Gemelli che rende l'amore più simpatico, brioso e affettuoso, anche se un po' superficiale e distratto. Luna in Bilancia solidifica le unioni e sprigiona un modo di amare più armonioso e profondo. Via libera alle novità amorose anche per i single, che possono approfondire nuove conoscenze online, soprattutto i Pesci, Toro, Capricorno, Scorpione e Cancro nelle previsioni astrali segno per segno.

Influssi stellari nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: avviate una riflessione costruttiva consigliata da Luna in opposizione che fa revisionare un po' tutte le sfere vitali, a caccia di una maggiore armonia. Dopo un approfondito esame, Sole inonda tutto con la sua forza vitale e potete indirizzare le energie positive al meglio.

Toro: Marte e Saturno dall'Acquario spronano a fare di più in amore e accendono Urano nel segno, caricandolo di energia rivoluzionaria. Sono previste delle svolte decisive in amore a cui non potete retrocedere, è giunto il momento di decidere.

Gemelli: l'amore risente di alcuni alti e bassi che creano attrito in coppia e spiazzano i single alla ricerca di una storia che riscaldi il cuore. Siate più attenti a cogliere al volo alcune opportunità che giungono in maniera fulminea, non siate distratti poiché troppo nervosi. La soluzione può essere proprio davanti a voi.

Cancro: Venere è in splendida posizione dai Gemelli e sprigiona un'affettuosità profonda e premurosa nei confronti delle persone che amate.

Attenzione solo a una Luna in quadratura che può produrre un'irresistibile desiderio di essere amati, facendovi desiderare più coccole.

Leone: gli astri quasi vi sfidano e mettono alla prova la vostra pazienza. Quasi non capite cosa sta succedendo intorno a voi, a causa di Urano in quadratura a Saturno che rende tutto insopportabile. Ma gli astri esortano a rivedere un po' tutte le sfere vitali, per progredire con maggiore consapevolezza.

Vergine: cercate di riflettere sulle sensazioni che provate in amore e se la strada che avete intrapreso è quella giusta. Non date la colpa agli altri ma piuttosto analizzate tutto con maggiore realismo, valutando i pro e i contro. Mercurio e Nettuno possono confondere un po' le idee, ma Plutone e Giove avviano un'evoluzione introspettiva benefica per l'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore siete molto sensibili e più emotivi, con Luna nel segno che sprigiona anche un'intuizione utile a indirizzare al meglio le energie per concretizzare i sogni sentimentali. L'astro d'argento mitiga le relazioni già in corso rendendole più equilibrate, mentre voi single potreste avvertire un eccessivo bisogno di affetto.

Ma non temete, Venere è in splendida posizione per l'amore.

Scorpione: mettetevi maggiormente in discussione in amore. Forse pensate che la persona che desiderate non sia degna di voi ma analizzate anche il vostro comportamento, prima di non cadere in errori di valutazione. Voi single ricevete delle notizie amorose a breve, ma siate più flessibili e tutto andrà per il meglio.

Sagittario: Luna è dalla vostra parte e razionalità e affettuosità si alternano in maniera mutevole e creativa. Ultimamente in amore siete un po' distratti e una persona in particolare brama maggiori premure da parte vostra.

Provvedete al più presto.

Capricorno: Urano e Marte sono dalla vostra parte e fanno affermare l'ambizione con maggiore forza di volontà. Acquisite così una marcia in più in amore e un fremito avventuroso scorre dentro, entusiasmando gli animi sia di voi in coppia che di voi single. Così potete contrastare una Luna un po' petulante dalla Bilancia.

Acquario: siete più impegnati nel portare avanti i progetti con coraggio, seguendo una scia determinante e risolutiva proposta da Saturno e Marte nel segno. Ma non siate smaniosi di ottenere tutto e subito. Venere ammonisce che occorre sudare un po' per raggiungere i risultati ambiti.

Pesci: Luna quasi sfida a fare di più, impegnandovi a portare avanti i progetti che stanno a cuore con maggiore coraggio ed entusiasmo. Le novità non mancano di certo con Mercurio nel segno che apre la mente a 360°, introducendo intriganti novità sia per voi in coppia che per chi è in cerca dell'amore.