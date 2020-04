Le previsioni zodiacali di martedì 21 aprile 2020 è pronto a svelare come andrà la giornata. L'Oroscopo annuncia per l'Ariete la messa in secondo piano del partner mentre potrebbe essere una giornata vincente per i Gemelli. Per i nati sotto al segno della Vergine questo martedì potrebbe portare qualche incertezza. Astrologicamente parlando, in questo 21 aprile troveremo la Luna nel segno dell'Ariete in congiunzione a Mercurio con il Sole in congiunzione ad Urano in Toro. Ottime le performance sentimentali generate da Venere in trigono a Marte.

Pessima invece la posizione del Sole in Toro, in quadratura a Saturno in Acquario.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio alle previsioni zodiacali per la giornata di martedì, segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Questo martedì 21 aprile Venere e Plutone potranno creare interferenze nel vostro rapporto di coppia. Da una parte, infatti, il lavoro vi costringerà a mettere in secondo piano il partner e l’amore, dall’altra vi farete esigenti sul piano affettivo nell’intenzione di essere sempre al centro dell’attenzione della persona amata.

E’ chiaro che questo sarà il modo migliore per rovinarvi la giornata. Nel lavoro, fase interessante per la stragrande maggioranza di voi, di sicuro almeno per quanti sapranno giocare bene le loro carte. Non è il momento di puntare sui tempi lunghi.

Toro - Siete al massimo dell’accelerazione in questo periodo: vi sentite costantemente su di giri, come un motore d’aereo prossimo al decollo! Se siete innamorati e ricambiati, potete contare sulla massima fiducia nel partner e della più completa confidenza.

Per alcuni non mancheranno avventure erotiche e colpi di fulmine da gestire con accortezza e saggezza. Nel lavoro, senza forzare le situazioni, i buoni risultati verranno da sé. Le cose devono evolversi secondo ritmi naturali. L’entusiasmo e lo spirito d’iniziativa vi sosterranno per tutta la giornata.

Gemelli - Sarà una giornata vincente per molti di voi: la vostra carica sentimentale, l’esuberanza e l’entusiasmo con cui affronterete qualsiasi cosa vi permetterà di essere sempre padroni della situazione.

Se avete una vita di coppia soddisfacente, questa funzionerà ancora meglio e, quel che più conta, secondo le vostre personali aspettative. Belle, bellissime novità per i single. Nel lavoro, questo martedì vi darà non poche opportunità per appagare il bisogno di realizzarvi: astri favorevoli agevoleranno dialoghi, contatti e svolte importanti nella vostra vita lavorativa. Potrete dimostrare quale sia il vero significato della parola professionalità.

Cancro - Un'altalena di emozioni. Sarà proprio bizzarra questa giornata per molti di voi Cancro. Che cosa potrà succedere? In molti di voi predominerà il desiderio di evasione, di fuga dalle responsabilità precise che la vostra condizione sentimentale vi impone.

Una giornata movimentata anche per i single: gli incontri (virtuali) non mancheranno e alcuni di essi potrebbero perfino diventare, nel prossimo futuro, amori importanti. Nel lavoro invece, per evitare critiche e perdite di tempo, mostratevi precisi e organizzati al massimo grado. Buone opportunità per chi lavora alle dipendenze altrui.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Successi sociali e sentimentali. Le previsioni zodiacali del giorno 21 aprile indicano sfolgorante la giornata di martedì per quanto riguarda le faccende sentimentali: Venere e Marte favorevoli promettono momenti deliziosi in campo amoroso, sia sotto il profilo sentimentale che erotico.

Se siete in coppia, potete contare su una bella intesa, su una comunione di interessi. Incontri da non prendere sottogamba per i single e i più giovani. Nel lavoro, bisognerà trovare nuove strade per cercare di sopperire ad eventuali mancanze di denaro liquido da investire.

Vergine - Comincia con qualche incertezza questa giornata, in particolare i rapporti sentimentali richiameranno la vostra attenzione, e non potrete più cavarvela sorvolando sulle difficoltà o contraddizioni sperando si risolvano da sole. Qualche antipatica discussione é possibile. I rapporti con parenti anziani diventeranno più difficili.

Nel complesso ci sarà una discreta armonia ma, per voi, un salutare distacco emotivo comporterà forse la ricerca di un’indipendenza economica.

Bilancia - Il periodo comincia con Venere in splendido trigono con Marte in Acquario assieme alla positività di Sole, Mercurio e Plutone. Un simile accumulo planetario é di ottimo auspicio per l’armonia affettiva, ottima giornata soprattutto per quanto riguarda la costruzione di rapporti solidi, durevoli e il superamento dei problemi grazie alla forza degli intenti comuni. La vostra carica affettiva si trasmetterà attraverso gesti, carezze, sguardi, in un erotismo che va oltre il semplice atto sessuale.

Avete bisogno del contatto, dei profumi, dei sapori e di tutto ciò che il partner rappresenta nella sua essenza non solo fisica. Lavoro in evoluzione.

Scorpione - Sembra proprio che sia l’amore a prendervi per mano questo martedì ed a condurvi verso una nuova e migliore relazione sentimentale. Inizia una giornata di recupero, di rigenerazione e anche di preparazione. Oggi e domani siete più forti, più sicuri, fieri di ciò che avete superato. Avete capito che la vita non é un gioco, e che nemmeno amare e sempre facile, divertente o emozionante: ma é un dono. E’ finito il tempo della rinunce, dei sacrifici, dell’auto controllo.

Nel lavoro invece, la realtà e spesso migliore dei sogni, ma va conquistata, costruita e consolidata ogni giorno.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Comincerete un po' imbronciati, poi tutto migliorerà come il buon vino. Non dare retta a chi dice che il buon giorno si vede dal mattino: molti di voi recupereranno sintonia, romanticismo, magia; per coltivare oasi di tenerezza. Attenzione però: in certi casi potrebbe anche essere un richiamo di sirene verso storie alternative che vi regalano emozioni che anelate e non trovate più nel rapporto abituale. Per i single, questo periodo potrebbe regalare una conoscenza speciale, pronta nei prossimi mesi a diventare un amore travolgente.

Nel lavoro, il termometro della positività è in aumento: approfittate del periodo buono per recuperare posizioni.

Capricorno - Per voi la famiglia é sacra: rispettate quella originale, ma venerate letteralmente quella che voi avete generato. Non sembrano esserci problemi particolari questo martedì 21 aprile e anzi, con eventuali parenti anziani il dialogo sarà migliore, più paziente e disponibile da entrambe le parti. Forse i figli potranno impegnarvi un po’ di più del solito, ma saranno sempre una gioia. Inaugurerete parte del periodo con grande tranquillità d’animo e serenità interiore, soprattutto in quello che avete raggiunto nella sfera affettiva.

Nel lavoro, avrete l’occasione giusta per arrivare ad un compromesso col i colleghi, appianando le divergenze. Per chi è in proprio, meglio aspettare tempi migliori.

Acquario - Venere, pianeta presente nel segno dei Gemelli, inaugura la giornata di martedì in posizione un po’ imbronciata, il che sembra invitarvi a far chiarezza sui vostri sentimenti. "I sogni son desideri" e vanno amati: sta a voi dimostrare di essere in grado di trasformarli in realtà. Se poi questa giornata, soprattutto per l'amore, dovesse essere un po’ incerta, sul piano erotico non vi mancheranno certamente gli stimoli. Forse neanche le tentazioni, tanto più insidiose quanto più il vostro rapporto abituale vi rende scontenti.

Nel corso delle prime ore del giorno qualche disaccordo in casa potrebbe essere causato da problemi economici. Nel lavoro tutto nella norma.

Pesci - Le previsioni zodiacali di martedì 21 marzo sembrano indicare che comincerete questa seconda giornata della settimana sostenuti da più pianeti. Siete pronti a vivere l’amore in modo maturo, responsabile, a costruire una relazione completa con impegno e con la costanza di un sentimento sincero. Persone sensuali e fantasiose come voi non hanno certo bisogno di spinte dai pianeti. Ma forse non la pensavate così fino a qualche giorno fa. Questa giornata vi darà l'opportunità di ritrovare il vostro fascino naturale, unendo il mistero di uno sguardo alla provocazione di un gesto.

E fingendovi prede quando invece sarete predatori. Lavoro in netta ripresa dalla prossima settimana.