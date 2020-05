Si avvicina la giornata di mercoledì 20 maggio 2020 ed è quindi interessante approfondire le previsioni astrologiche di tale giornata e l'Oroscopo relativamente ad amore, lavoro e salute per tutti i dodici segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà molto nervosa la giornata in campo sentimentale. Cercate di mantenere la calma e di trovare delle soluzioni ad alcuni problemi. Per quanto riguarda invece il lavoro, bisognerà fare attenzione alle pretese del capo.

Toro: giornata che sarà importante per quanto riguarda il vostro partner. Nello specifico, riuscirete a realizzare qualche cosa di importante che potrà cambiare la vostra vita.

Per quanto riguarda il lavoro, guardatevi le spalle perché i colleghi faranno di tutto per prendervi le idee.

Gemelli: l'amore sarà positivo e con il vostro partner riuscirete anche a realizzare un viaggio che vi porterà lontano. In campo lavorativo, diffidate dai nuovi colleghi e cercate di fidarvi soltanto di pochissime persone.

Cancro: certezze in arrivo da parte della vostra metà: rassicurate il partner rendendolo partecipe dei vostri obiettivi e lavori. In campo lavorativo potrebbero sorgere alcuni problemi che saranno difficili da risolvere. Per quanto riguarda la salute, attenzione a non sollevare troppi pesi.

Oroscopo: dal Leone allo Scorpione

Leone: le previsioni dell'oroscopo del 20 maggio ci rivelano che in amore ritornerà il sereno e tanta passione.

In campo lavorativo sono previsti degli incontri che potrebbero farvi cambiare idea su alcuni progetti che state rifiutando. Inoltre avrete tante energie da vendere in questo periodo.

Vergine: tante emozioni in arrivo. In questa giornata riuscirete ad essere ingegnosi sia nel campo sentimentale che in quello lavorativo.

Bilancia: i single vivranno bene questo momento di solitudine, cercando di studiare o di trovare un lavoro. Le coppie invece che stanno insieme da tantissimi anni, riusciranno a realizzare progetti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, tutto andrà secondo i vostri piani.

Scorpione: al momento non sarete pronti ad accogliere nuove persone nella vostra vita.

Infatti, i single preferiranno stare da soli. Le coppie invece avranno alcuni problemi per delle discussioni riguardanti la famiglia. Cercate insieme di trovare una soluzione per non mandare all'aria tutto quanto avete costruito.

Previsioni dell'oroscopo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: in amore non ci saranno ostacoli in grado di fermarvi. Riuscirete a battere tutto ciò che prova a mettervi il bastone tra le ruote. Per quanto riguarda invece il lavoro, riuscirete ad avere nuove cariche e gratificazioni che vi faranno stare bene. La salute sarà positiva e riuscirete anche riposarvi un po'.

Capricorno: l'ansia che in questo periodo vi sta prendendo influenzerà negativamente il rapporto con la vostra dolce metà.

Cercate insieme di superare questo brutto periodo per affrontare il futuro. In campo lavorativo potrebbero esserci dei problemi che vi faranno stare male. La salute vi chiederà di fermarvi un attimo e di riflettere.

Acquario: la fortuna sarà molta e potreste far piacere anche al vostro partner. Organizzerete infatti una sorpresa che si trasformerà in qualcosa di meraviglioso. Nel lavoro portate avanti i vostri progetti e credeteci fino in fondo. Il vostro corpo vi chiederà un po' di riposo, dunque, cercate di non strafare.

Pesci: ci sarà un'emozionante fine serata da passare con la persona che amate. I single saranno alla ricerca di un nuovo amore, che in quest'ultimo periodo è stato oggettivamente difficile provare a cercare.

Infine, anche la salute sarà abbastanza positiva.