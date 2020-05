Martedì 19 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno dell'Ariete mentre Saturno sarà nel domicilio dell'Acquario. Giove e Plutone permarranno in Capricorno come Venere e Mercurio che continueranno la loro sosta nel segno dei Gemelli. In ultimo Nettuno, insieme a Marte, proseguiranno il moto in Pesci. Nel frattempo Urano ed il Sole rimarranno stabili in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli ed Acquario, meno entusiasmante per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. Che la relazione sia stabile o meno, i nativi avranno ottime chance di dare sfoggio questo martedì di una invidiabile carica passionale che sarà ben apprezzata dalla dolce metà.

Lavoro in secondo piano.

2° posto Acquario: affettuosi. Nel focolare domestico i nati del segno saranno, con ogni probabilità, propensi a dimostrare il loro affetto a partner e figli contrariamente a ciò che avevano palesato durante le ultime settimane.

3° posto Sagittario: briosi. Malgrado le avversità professionali i nati Sagittario metteranno in campo un ottimo tono umorale che li aiuterà a contrastare con facilità ogni ostacolo che si frapporrà tra loro e gli obiettivi prefissati.

I mezzani

4° posto Leone: lavoro top. Se le vicende amorose desteranno qualche perplessità, andrà decisamente meglio in ambito lavorativo con i nativi che godranno di ottime effemeridi che faranno da propulsore per far avanzare celermente i progetti avviati da poco tempo.

5° posto Bilancia: questioni pratiche. Le attività pratiche e burocratiche procrastinate nei giorni precedenti dovrebbero essere ultimate quest'oggi con l'obiettivo di alleggerire il carico di incombenze in vista delle giornate che seguiranno.

6° posto Pesci: golosi. Martedì in cui i nati del segno potrebbero concedersi qualche piacere di gola, spesso evitato, ponendo meno attenzione del solito ai chili di troppo.

La loro golosità, però, si scontrerà presumibilmente con i richiami dell'amato bene.

7° posto Capricorno: shopping. I nativi quest'oggi si concederanno, con tutta probabilità, una sessione di shopping che avrà la funzione primaria di gratificarli. Gli acquisti che ne deriveranno, difatti, saranno voluttuari.

8° posto Toro: relax. Le batterie energetiche in casa Toro saranno, probabilmente, ai livelli minimi facendo optare per ampi spazi di relax con l'obiettivo di staccare la spina dalla quotidianità e dalle annesse problematiche.

9° posto Cancro: bizzosi. 24 ore in cui i nati del segno potrebbero avere un diavolo per capello, specialmente nel focolare domestico dove ogni scusa sarà buona per innescare dei polveroni dialettici con la dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: impazienti. Lo sbarco della Luna nella loro orbita andrà in quadratura a Venere d'Aria rendendo i nativi oltremodo impazienti in diversi ambiti esistenziali. Ritroverete un po' di tranquillità soltanto in tarda serata.

11° posto Scorpione: ostinati.

Far mutare opinione ai nati Scorpione quest'oggi sarà un'ardua impresa a cui partner ed amici, comprendendo l'antifona, eviteranno con piacere di cimentarsi.

12° posto Vergine: finanze flop. Semaforo acceso sul rosso per il settore finanziario dove ogni colpo di testa economico andrebbe evitato onde evitare sgradite sorprese nel bilancio di fine mese. Amore in stand-by.